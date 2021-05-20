بسط اليد والميكافيلية

للفيلسوف الإنجليزي هوبز لمسته البارزة في عالم الفكر وخصوصاً في شق فكر السياسة، فكتابه Leviathan يعد من الكتب ذات الشأن في تاريخ الأفكار لتأسيس الدول الحديثة وحكوماتها بأوربا ضمن الترسيخ لمبدأ الشرعية والمشروعية في وجودها كشخص عضوي محكوم بالدستور وبتفويض العامة لها وفق نظرية العقد الاجتماعي. إلا أن نقاد هوبز يعتبرونه "عدو الديمقراطية الليبرالية" كونه يتمسك بأن لا يبقى البشر كما في سياق طبيعتهم أحراراً، بل وجب أن يخضعوا لسلطان الدولة وإكراهها، لأن البشر بطبيعتهم أنانيون وتسودهم روح الهمجية والنزوع للصراعات والفوضى، فالدستور برأيه يجب أن يمنح خصوصية تدخل الحكومات في شأن الأفراد بحكم الداعي الأمني بالمعنى الشامل للأمن، بما يحول دون طبيعة الفرد الاستبدادية التي تجر للصدامات والخصومات المهلكة.

فهوبز المعاصر لجالليلو كان متأثراً بأفكار الأخير التي كان جاليليو منكباً فيها علي دراسة الأجسام وطبيعتها وحركتها ضمن حقل الطبيعيات وفلسفتها، ويبدو ذلك جلياً فيما يطرح بكتابه المذكور أعلاه متحدثاً عن الوضع الطبيعي " The State of Nature" والوضع المعقول "Civil State".

فالتفويض الذي يمنحه الناس للحكومة ضمن عقد اجتماعي يقضي على الوحش "اللوباثان" الكائن في دواخل العنصر البشري بسبب نزعته الأنانية والعدوانية، فمن يحكم الناس وجب أن يكون معززاً بالسلطان والصلاحيات التي ستخلق نوعاً من الطغيان للردع والضبط، لذا يعتبر هوبز أن الدستور والحكومة من الضروري أن يحددا مسؤوليات وواجبات المواطن. بمعني آخر إن هوبز يدعم سلطة الحكومة في ممارسة الإكراه على مواطنيها، وممارسة التوجيه والإرشاد الفكري والأخلاقي للناس أو الشعب، بما يخالف وجهة النظر الليبرالية في الديمقراطية السائدة اليوم بالغرب. فالدولة اليوم لا تستطيع أن تحرم الخمر من منطلق ديني أو أخلاقي، لكن لها ذلك من منطق أمني كما هو حال تشريعات غربية كثيرة تحرم الكحوليات عند قيادة وسائل النقل بشكل عام.

لقد كتب هوبز كثيراً ضد الديمقراطية من خلال فكرته الأساسية وهي أن الحاكم في الدولة يجب أن يكون "مبسوط اليد" في السياسة والأخلاق، وتأتي آراؤه وجدلياته مناقضة لأنصار أفكار أرسطو في السياسة، إذ عزز هوبز مداركه المعرفية بعد إقامته بفرنسا لسنوات هرباً من ويلات الحرب الأهلية في انجلترا بتلك الحقبة.

هذه الأفكار لم تصل إلى عالمنا مترجمة إلا في عهود متأخرة، فأول كتاب في العصر الحديث ترجم للعربية كان كتاب الأمير لميكيافيلي، إذ يقول الدكتور لويس عوض، في تاريخ الفكر المصري المعاصر، أن أول كِتاب فكري ترجم إلى اللغة العربية، في العصر الحديث، هو كتاب "الأمير" لمكيافيلي، عام 1825 وقد ترجمه السوري رفائيل زخور، الذي كان يعمل مدرّساً ومترجماً في مدرسة الطب التي أنشأها محمد علي باشا في منطقة أبو زعبل.

ويوضح عوض أن الكتاب قد ترجم للتركية أيضاً بتوصية من السفير الإنجليزي بمصر حينها، إلا أن الكتاب لم يطبع، بل تسربت منه بعض الأوراق للعامة وللنخب، بكون الميكيافيلية تلتقي مع الذهنية الوصولية السائدة، أو ربما بما لا يتناقض مع القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات"، فالأمير لم يطبع، ولم يوزّع، وإنما بقي مخطوطاً، ما يدل على أن الغاية من ترجمته تكمن في إرشاد "الأمير" أو الباشا محمد علي إلى أساليب الحكم كما تضمنها المؤلّف المذكور.

كتاب الامير الف عام 1513 حينما كان ميكافيلي منفيناً بقرار من أسرة دي ميديشي التي اعتبرته متورطاً في المؤامرة ضد سلطانها. ونشر الكتاب عام 1532.

هنالك الكثير من الدراسات المنصبة علي كتاب الأمير بنظريته الانتهازية "الغاية تبرر الوسيلة"، إلا أن هنالك من يرى أن أفكار ميكافيلي في الأمير ليست هي العاكس الحقيقي لشخصيته وأفكاره، أي أنه كمثقف لا ينادي بالعيش في كنف الأمير المستبد، فكتاباته الأخرى التي تعد أقل شهرة - فن الحرب، وتواريخ فلورنسا وجذور تفاح الجن، وخصوصاً أحاديث عن المقولات العشر، لا يشعر المطلع عليها بأن ميكافيلي يرنو للعيش في ظل الاستبداد، بل تشع أفكاره التحررية بالانحياز لكرامة الناس.

ويذهب البعض إلى اعتبار أن ميكافيلي وفق منهج تاريخية النص، كالدكتور الطيب بوعزة في نقد الليبرالية، يرى أن أفكار ميكافيلي قد صيغت وفق أنساق تاريخية خاصة عاشتها إيطاليا، سيطر فيها العنف والدم على كل المشهد ضمن صراعات ميلانو وروما والبندقية وفلورنسا، فحث الأمير على الاستبداد كانت مطمحا مؤقتا عند ميكافيلي لأن يصل "الرجل القوي" لتوحيد البلاد وللخروج من مأزق الصدام وإنهاء التشظي.

من القراءات الطريفة لتفسير حالة التناقض في كتابات ميكافيلي في أحاديث الأمير، ما كتبته ماري ديتز في دراستها " فخاخ الأمير" أن ميكافيلي كان يهدف لخداع الأمير المستبد، فمنحه نصائح كفيلة بإسقاطه باعتبارها نصائح ملغومة.

“الظلم إن دام دمَّر، والعدل إن دام عمَّر"، من العبارات الشهيرة التي يرددها العرب على اختلاف جنسياتهم ومشاربهم بما يعكس عمق الحكمة التي تلقتها شعوب منطقتنا كتجربة ضمن أنساق ثقافتها وتاريخها مع جبروت الطغيان وطمأنينة العدل.

لا شك أن الطغيان والاستبداد في بلادنا الإسلامية والعربية، خصوصاً بعد عهد الاستقلاليات، شكلا ظاهرة مهمة للانتباه وللتتبع وللدراسة، ففي ساحة الفكر والثقافة انكب العديد على التعاطي مع الظاهرة من خلال محاولة فهم ما إذ كان للأمير المستبد مرجعية شرعية ودينية؟! أو هل أن في نصوص القرآن ما يشر إلى المستبد وطغيانه وتنكيله بشعبه.

لا شك بأن المهتمين والكُتاب أجابوا بأن الدين لا يشكل مرجعية للظلم ولحكم المستبد، وأن القرآن، ككتاب، يدعو للوسطية وينادي بالتعايش العادل والسلمي بين الناس، فلا يمكن أن يشكل حالة ترخيص للأمير في أن يستبد، فالإسلام في مادته الخام كرسالة سماوية انطلقت في مكة، دين يدعو للخير والعدل وينبذ العنف في جوهره وأساسه كما يوضح محمود محمد طه في كتابه الرسالة الثانية الصادر في ستينيات القرن الماضي.

المدرسي يقول بما تماشى مع فكر هوبز والمدرسة الطبيعية، يقول أن في كل نفس بشر يد طاغوت صغير خفي، فإن اعطي الإنسان منصباً وعزته الحياة الدنيا، وتوفرت له الشروط، فإن ذلك الطاغوت الصغير سيظهر إلى حيز الوجود ويصبح فرعوناً طاغياً.

التيار المحافظ عموماً في تناوله حالة استعداد الرعية لتقبل الطغيان يستوحي من القرآن الكريم صفات هي الخوف والجبن، والظلم والطغيان، والخفة والطيش، والإجرام.

بين انبساط يد الأمير، وميكيافيليات السياسية وخنوع الرعية تكمن الأجوبة، فالرعونة المألوفة، ورفاهية البؤس، وظلمات عهود تشخص أحوالنا بلا أي مخاتلات، مع بصيص أمل خجول في الخلاص، لا زال يطرح ذات السؤال منذ عقود بلا إجابات شافية بعد.