سيف النصر المستقل والسعداوي المعارض

في صدد نقل انطباع المفوض أدريان بيلت عن أربع شخصيات ليبية كان لها دور كبير في سلاسة تأسيس الدولة الوطنية الليبية المستقلة الدستورية الأولى، تطرقت في المقالة السابقة إلى السيد إدريس السنوسي والمفتي أبو الإسعاد العالم، وفي هذه المقالة سأنقل ما كتبه بيلت عن السيد أحمد سيف النصر وبشير السعداوي. يقول بيلت في كتابه*: "الزعيم الثالث الذي يستحق الذكر للدور الذي قام به أثناء هاتين السنتين الحاسمتين في التاريخ الليبي هو أحمد بي سيف النصر، رئيس إقليم فزان [...] ومن المسلم به أن نفوذه قد اقتصر على فزان، ولكن هذا ليس مبررا للتقليل من دوره، فربما كانت الأحداث ستأخذ مسارا مختلفا جدا لو لم يكن أحمد بي أيضا، فضلا عن كونه رجلا ذا شخصية مدعوما بأغلبية كبيرة من الفزانيين، تابعا مخلصا للزعيم السنوسي. الأكثر من ذلك، كان لديه حس صادق بالمسؤولية نحو رفاهية شعبه، والشجاعة الأخلاقية واستقلالية التفكير ليقوم بكل ما يستطيع لحماية مصالحهم الحيوية.

ومن الأمثلة اللافتة عن همته الإعلان الذي أصدره في 15 مايو 1950، في حضور المفوض وأعضاء بعينهم من المجلس (مجلس ليبيا الوطني)، "بأنه قد قبل إمارة السيد إدريس السنوسي على أنحاء ليبيا كافة وأنه يدعمها على الأخوة الإسلامية ولأنها تعزز قضية الوحدة بين سكان البلاد".

سبق للمفوض أن تحدث عن الشكوك التي تحيط به، خاصة في طرابلس، حيال الدور الفرنسي وباعتبار طبيعة الوضع السائد في فزان، آنذاك، أن يكون تحت نفوذ فرنسا وأن حماية الإقليم ونفقاته كانت تغطى من الموارد المالية الفرنسية. يستطرد بيلت في وصف شخصية سيف النصر ومواهبه الفطرية من منظوره السياسي، قائلا: "كان افتقار أحمد بي للصقل والتعليم يعوضه بذكاء محلي راقٍ للغاية، الناتج عن تعليمه القرآني والذاكرة الاستثنائية لشخص أمي ذكي. وكان لديه رصيد لا ينفد من الحكايات، وكنز حقيقي من الليالي العربية (حكايات ألف ليلة وليلة)، التي ذكر مثلين رائعين منها [...] ومكنته معرفته العميقة بقومه، فضلا عن فطنته الفطرية، من أن يقف على قدم المساواة في مواجهة الزعماء الأكثر صقلا من برقة وطرابلس، وكما رأينا، في مواجهة الإدارة الفرنسية.".

هؤلاء هم الرجال الثلاثة ــ يقصد السنوسي وأبو الإسعاد العالم وسيف النصر ــ الذين كانوا سيقومون بأدوار قيادية ـ كما يؤكد المؤلف ـ من الداخل والخارج، في الجمعية التأسيسية الوطنية الليبية عندما انطلقت على طريق الاستقلال. ولكن الصورة ستكون غير كاملة بدون رسم صورة الشخص الذي قاد، من خارج الجمعية، المعارضة داخلها: بشير السعداوي". ويذكر بيلت أنه طرابلسي بالولادة وهذا يعني أنه من مواليد إقليم طرابلس، لأنه تحديدا ولِد في مدينة الخمس.

في حديث مع الصديق نجيب الحصادي ذكرتُ أنني كلما كتبت عن الأمير إدريس أذكر غالبا بشير السعداوي كزعيم وطني لايقل أهمية، وحتى لا يقال أني منحاز أو جهوي. فضحك نجيب وقال لي: ألا تعرف أن السعداوي عوكلي؟ فضحكت بدوري معتقدا أنه يمازحني، لكنه مباشرة فتح على موقع سعودي (باعتباره كان آخر قائم مقام في ينبع) يُعرِّف بالشخصية وسيرتها تحت اسم (بشير السعداوي العوكلي)**.

فقلت له هذه المرة سأتهم بالقبلية وليس الجهوية فقط، لكن السعداوي سيظل المناضل الطرابلسي الكبير الذي انطلق تاريخه وثقله السياسي من طرابلس، وكان لحضوره في تلك الفترة الصعبة أهمية قصوى في مسار الأحداث، وكان شخصية محورية في طريق الاستقلال وفق شهادة المفوض "كان بشير بي نشطا في السياسة المحلية منذ أيام الجمهورية الطرابلسية قصيرة العمر.

وبعد ذلك هرب من البلاد، واتخذ ملجأ من الاستعمار الإيطالي في الشرق الأدنى والأوسط، ودخل أخيرا في خدمة الملك ابن سعود في المملكة العربية السعودية... وبعد الحرب العالمية الثانية عاد إلى طرابلس واستأنف قيادته السياسية هناك.

ولكونه خطيبا بليغا، ومنظما فعالا ذا شخصية جذابة وعاطفية، كان ديماغوجيا طبيعيا وصل تأثيره ليس في أنحاء طرابلس كافة فحسب، بل أيضا بين الجيل الأصغر في المدن الساحلية في برقة وحتى في الجزء الشمالي من فزان. وبوصفه زعيما لحزب المؤتمر الطرابلسي، احتاز على قوة حقيقية، وكانت هناك أوقات، كما رأينا، عندما كان الأمير والزعماء الليبيون الآخرون، ناهيك عن سلطات الإدارة، والمفوض، وأعضاء مجلس ليبيا، مضطرين للانتباه لكلماته وأفعاله.

وقد تعزز موقفه بحقيقة أنه لم يكن يتمتع فحسب بالدعم السياسي للجامعة العربية، وعضوها الأكثر نشاطا، مصر، بل أيضا بدعمهما المالي.

لو أن بشير بي، إضافة لكونه زعيما شعبيا قديرا، كان أيضا رجل دولة من طينة الأمير، قادرا على وضع سياسات بعيدة النظر في قالب خطط واضحة، فإن التفاهم بين الاثنين الذي كان دائما على شفا التحقق لربما قد تحقق بالفعل. (على الرغم من أنه من الخطر التكهن بما قد كان سيكون، فإن المفوض كان يعتقد دائما أنه في هذه الحالة أن الدستور الذي اعتُمِد في النهاية سيكون أقرب إلى المفهوم الطرابلسي لوحدة ليبيا مما حدث بالفعل) ولكن الآمال إما التهمها وحش الطموحات الطرابلسية لقيادة الدولة المستقبلية أو وقعت ضحية لدوامة المخاوف البرقاوية من هيمنة جارتها الأكثر قوة بأقليتها الإيطالية التي مازلت نافذة اقتصاديا فضلا عن غيرها من الأقليات.".

لأن السعداوي خرج من المشهد مبكرا بعد الاستقلال، ذهب الملف بخبرته بما حدث وبحسه السياسي إلى افتراض عدة حدوس تتعلق بشخصية بشير بي لو أن رغباته تحققت بالكامل، أو لو أنه استمر في حضوره السياسي القوي في الداخل. حيث يقول في هذا الصدد: "كما أن القارئ سيكون مدركا إدراكا جيدا، فإن المفوض، أثناء محادثاته الطويلة الكثيرة مع الزعماء الطرابلسيين، كان يشعر غالبا بصفة شخصية أنه (بشير بي) كان على وشك أن يدع الحكمة السياسية تسيطر على الديماغوجية.

ثم سوف يقوم بشير بي، افتراضا بضغوط الجامعة العربية ومن منظور حزبه، بشكوكهم المزمنة في النوايا الإنكليزية ــ الفرنسية، بتغيير رأيه، وتعود الأمور للمربع الأول.

وهذا التذبذب كان قصير النظر لأنه كان جاء لصالح البريطانيين والفرنسيين وبالتالي عرض للخطر الوحدة والاستقلال اللذين كان الطرابلسيون يتلهفون لتحقيقهما. وعلى الرغم مما قيل للتو عن مخاطر إطلاق العنان للخيال، فإنه من المغري، عند تقويم شخصية بشير بي السعداوي وسياساته، التخمين حول ما قد كان سيحدث لو أن الجمعية التأسيسية الوطنية الليبية، بضغوط من طرابلس، قد تبنت شكلا موحدا للدولة، وعندها لربما كان من الممكن أن تنسحب برقة وفزان خلف أسوار الحماية البريطانية والفرنسية لبعض الوقت في المستقبل، الأمر الذي سيجعل الطرابلسيين المتشددين يقعون مرة أخرى تحت النفوذ الإيطالي، أقلها في المجال الاقتصادي.

وهكذا فإنه لفترة كانت ليبيا ستعيش تحت أوضاع مشابهة إلى حد ما لتلك الأوضاع التي تصورتها خطة بيفن ــ سفورزا (التي كان الخوف منها المحرك الرئيس للسياسة التي اتبعها الزعماء الطرابلسيون وداعموهم) ــ نقطة خلاف في قلب البحر الأبيض المتوسط. في ما بعد، في أعقاب انعتاق البلدان العربية المغاربية، في أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين، فإن سكان الأقاليم الليبية الثلاثة، بعد أن دفعوا ثمنا غاليا في تجربتهم، كانوا من المفترض سيتعاضدون مرة أخرى بحثا عن الوحدة والاستقلال. وفي تلك الأثناء، سيكون النفط قد اكتُشِف تحت التراب الليبي".

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*استقلال ليبيا والأمم المتحدة: حالة تفكيك ممنهج للاستعمار، الجزء الثالث. تأليف أدريان بيلت، مفوض الأمم المتحدة في ليبيا ـ ترجمة: محمد زاهي المغيربي.

** تحت عنوان "لمحة تاريخية عن الزعيم بشير السعداوي الجبالي العوكلي: قائم مقام ينبع البحر"، عن موقع (المجالس الينبعاوية)، يرد التالي: "هو الزعيم بشير بن ابراهيم بن محمد بن الجبالي بن حسين بن عبد الرحمن بن محمد الملقب بالجبل بن عبد الله بن عباد الفقيه بن عبد الهادي بن عوكل بن عبيد بن محارب بن عقار الشريف..

وقد كان جده السيد عبد الرحمن الحاكم الشهير لرجال البادية خارج أسوار مدينة طرابلس في عهد السلطان محمد الرابع العثماني.. ولد في مدينة الخمس في أواسط سنة 1884 م..

وكان له نشاط محمود في تحريض الناس على الجهاد ضد ايطاليا عقب احتلالها للبلاد.. وفي سنة 1912 م وبعد صلح أوشي هاجر الشريف بشير السعداوي إلى الشام وفي أثناء هجرته تقلب في عدة وظائف في الدولة التركية.".