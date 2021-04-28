الشعراء الثلاثة في بنغازي

ذلك المساء..

التقى الشعر والربيع في بنغازي. كان التاريخ إبريل 1967. وصل نزار قباني الراسم بالكلمات وأحيا أمسية جميلة في حديقة كلية الآداب. بعد أمسيته الأولى في قاعة فندق الودان في طرابلس. الجو صحو والشعر يضوع. قدم الأمسية الشاعر راشد الزبير بكلمة سبقتها بضعة أبيات منها:

(يانزار الشعر هذا موعده ....... واصدح على فنن تأوه مائده)

(أنزار قم واهتف بلحنك بيننا ....... عذبا فإن قلوبنا ستردده)

وصدح الشاعر بقصائده. وتمايلت أشجار الحديقة طربا مع المنتشين بعذوبة الشعر وهبت نسائم العشية من جهة البحر القريب. الأجواء كلها شعر وكلمات تطوف بين الحاضرين بلا توقف. كان ديوانه الجديد (الرسم بالكلمات) قد صدر في يناير الذي مضى بورق ملون وجميل وطبعة أنيقة كعادة نزار ضمن منشوراته المتلاحقة. وكانت أغلب أشعار الأمسية من الديوان الجديد الذي استقبله نقاد المنطقة بمعارك بدأت ولم تتوقف. الصادق النيهوم الذي كان على الدوام متحمسا لتجربة قباني ويعتبره ظاهرة شعرية كبيرة مفعمة بالحداثة والفخامة أشار إلى أن قصائد الديوان مهزلة في أغلب الأحوال وعرض إلى قضية اسمها (لغة الحديث والمباشرة) التي ظل نزار قباني يتبناها عبر الرسم بالكلمات، مؤكدا على أن الديوان مليء بالأخطاء وأبعاده الفنية قاصرة إلى حد مدهش ومعظم القصائد تعرض حالة من العقم لايمكن احتمالها. ثم أشار النيهوم في نقده الحاد (إن نزارا قد رفضته المدن الكئيبة وقتلت موهبته ولكنها أعطته الشهرة التي يلهث وراءها صغار الرجال بلا توقف وتركته يقع في الفخ متطوعا ويحكم الحبل حول عنقه.

فالشهرة عدو حسن الملامح لظروف الخلق الفني في كل العصور. والشهرة سلم من القش لايصلح للصعود ولكن ما أسهل أن يسقط المرء من أي قمة بسلم من القش. وإذا سقط نزار فماذا يبقى للمدن الكئيبة؟!) ذلك في مقالته (أسئلة). في صحيفة الحقيقة ببنغازي في إبريل نفسه وأردفها بثانية عنوانها (الذي كان يحرث القمر) وفي 1968 نشر عنه دراسة مطولة عنوانها (نزار قباني ومهمة الشعر) فيما أفرد مقالا آخر عنوانه (الشعر وحزيران) تناول خلالها القصيدة المشهورة التي مدح فيها نزار منظمة فتح. كانت تواصل عملياتها داخل فلسطين تلك الأيام. كما نشر سالم قنيبر مقالة أخرى عن نزار لاتبتعد كثيرا عما أشار إليه النيهوم في نقده للرسم بالكلمات. لكن الترحيب والإعجاب طغى في كل الأحوال على أجواء الزيارة لطرابلس وبنغازي وتجول نزار في الجبل الأخضر ووصل إلى شحات ودهش كثيرا لجمال تلك المناطق وعراقتها. كانت انطلاقة نزار الشعرية في سبتمبر 1944 بديوانه (قالت لي السمراء). وكان حينها قد بدأ خطواته الدبلوماسية في خارجية سوريا وأضحى لاحقا ملحقا في سفارتها بالقاهرة. في تقديمه للديوان البكر أشار د. منير العجلاني بنصيحة للقارئ مفادها: (لاتقرأ هذا الديوان فما كتب ليقرأ.. ولكنه كتب ليغني.. ويشم.. ويضم وتجد فيه النفس دنيا ملهمة)!. ولم يتوقف نزار عن نظم الشعر وواصل نشره في مجلة القيثارة بدمشق ثم الآداب في بيروت وغيرهما. واستنكر الكثيرون في وطنه ومدينته شعره الجديد واتهموه بالضلال والفسق والدعوة للانحلال وإفساد الجيل.

ظل نزار - رغم الهجوم والمعارك الطاحنة- يشكل ظاهرة عربية شعرية مع من حملوا من رفاقه الدعوة للتجديد والنهوض برسالة الشعر وفي مقدمتهم.. نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي ومحمد الفيتوري وغيرهم ممن ظلت تجربتهم الشعرية تحاكيها وتقلدها أصوات أخرى في المنطقة العربية .

وبعدها بعشرين عاما (1967) هتف نزار القادم من روابي دمشق وبيوتها:

(عشرون عاما ياكتاب الهوى ......... ولم أزل في الصفحة الأولى)



في تلك الأمسية في بنغازي نهض نزار بالنثر قبل الشعر. قال لجمهوره الجالس تحت الشجر في الحديقة :

(أيها الأخوة الأعزاء. أحمل لكم أحلى ما أملك. وأعز ما أملك.. قلبي وكلماتي. أحمل لكم أوراقا بلون أزهار الدفلى وقصائد لها نصاعة الثلج ولذعة النار. أحمل لكم صحوي ونومي. وتناقضاتي وقلبا يدق بعنف كما تقرع الطبول في الأدغال الافريقية. حقائب الشعراء صغيرة ولكنها تسع الكون كله بشموسه وأقماره.. وليله ونهاره.. وغاباته وبحاره. وحقيبتي أنا صغيرة.. صغيرة أخبيء فيها زهرة رمان وحمامة بيضاء وسربا من الكلمات الجميلة. والكلمات أيها الأصدقاء هن جنيات رائعات الأجساد. الكلمات طيور بحرية تفتح طريقها في كل المناخات وتخترق الأبعاد دون تأشيرة ودون جواز سفر. لم أكن أعرف في الماضي أي قدرات على السفر والرحيل تحمل الكلمات. لم أكن أتصور قدرتها على الحركة وعلى التوالد وعلى الإخصاب. لم أكن أتخيل أن كلمة تكتب بالقلم الرصاص على ورقة منسية قادرة على تنوير مدينة بأكملها.. على تقريضها بالأخضر والأحمر وتغطية سمائها بالعصافير. الشعر قادر على اختراع نظم بأكملها. قادر على أن يقول لها كوني فتكون. قادر على أن يحمل لها الدفء ويحمل لها العافية فلا عافية لمدينة لاتقرأ قبل أن تنام قصيدة شعر واحدة على الأقل!.

ويسعدني أن أقول لكم أنكم في ذروة العافية. ففي طرابلس وفي بنغازي رأيت مالا يرى. راأيت الناس يأكلون شعرا ويشربون شعرا ويتنفسون شعرا كما لو أن تحت كل حجر من حجارة بلادكم تختبيء قصيدة وينام قمر)!

والكلمة جميلة وطويلة بعض الشئ ونزار نثره مثل شعره جميل وعذب ويجيد اللعب بالكلمات في مهرجان ملون بالفراشات. كان ذلك في بنغازي في إبريل عام 1967. التقى الشعر والربيع هناك في حديقة كلية الآداب. فماذا الآن في بنغازي أو ليبيا بالكامل. هل أحد يستمع إلى الشعر والنثر؟.

حمل نزار إلى بنغازي كلماته وقلبه.. ثم عاد إليها في أمسية أخرى عام 1975 لم تكن بجمال الأولى تماما. كانت في مقر الكلية السابقة التي انتقلت إلى المدينة الجامعية وفي قاعة مغلقة. كان ذلك في مايو.

في آخر يوم من إبريل 1998 رحل نزار قباني. الشهر ذاته الذي التقى فيه الربيع والشعر.. وعاصفة النقد قبل ثلاثين عاما من الرحيل.

وفي العام نفسه 1967. اكتوبر. يصل محمد الفيتوري الشاعر الليبي السوداني إلى بنغازي. أحيا أمسية في نادي الهلال هاتفا في الصالة التي شهدت الأمسية: (ليبق كل واحد مكانه. ولتسقط الرجعية الجبانة. فالشعب سوف يغسل الإهانة). ثم تتبدل أدواره كثيرا في مرحلة لاحقة رغم أنه كان شاعرا كبيرا بحق. مضت سنوات الحلم بمستقبل الزنوج والإنسان الأسود وثورة إفريقيا وأصبح الصبح والغابة العذراء لتحل محلها أعوام المدح والاقتراب من الزعامات في المنطقة وتولي المناصب المختلفة حتى رحيله هو الآخر مثل نزار في إبريل عام 2015. وفي نوفمبر قبل نهاية العام يصل عبدالوهاب البياتي ليكمل سلسلة حلول الشعراء الكبار ببنغازي. بدعوة من صحيفة الحقيقة. أمسيته في فندق بنغازي بلاس. والترحيب. والشعر والثورة والذي يأتي ولايأتي والمنافي البعيدة وطنين النحل في مقبرة القرية.

بنغازي. وليبيا. والشعر والشعراء. أين هم في حنينها الدائم. ماذا يبقى لهما من رحيل الكبار.. سوى الكلمات التي تيبست فوق الشفاه.. والكثير من الأسى والحزن فقط ؟.