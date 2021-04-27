وجها لوجه في صندوق العجب!

عند بدء سبعينات القرن العشرين، تربع التلفزيون في البيوت، أمسى الملك، صار الآمر الناهي كل مساء، ثم أصبح سيدا مطلقا أغلب اليوم. كنت عشت في كنف المجلات، مثل سندباد وسمير وسوبرمان والوطواط، والليبي الصغير، ما يوزع مجانا مع مجلة ليبيا الحديثة، التي يرأس تحريرها الصحفي المميز الصالحين نتفة، ثم كبرت مع الكتاب منذ الصبا.

في هذه الأثناء لفت صندوق العجب النظر، التلفزيون الليبي عندها، كان يبث على ثلاث محطات، ما فرضته التقنية والجغرافيا: إحداها في بنغازي، وهي على ما أذكر القناة الخامسة، والأخرى في طرابلس، ثم ثالثة في سبها.

ما لفت نظري المذيع المخرج عبد الفتاح الوسيع، الصوت الرخيم والقوي واللغة الجزلة، في ترجمة لافتة للأشرطة الوثائقية "من أجل البقاء" التي أنجزتها BBC، ثم أشرطة الفرنسي "كاليبسو" عالم البحار، وقد تم إعداد الأشرطة بدقة. هذا بجانب برامج مسابقات ثقافية من إعداد الكاتب والمترجم أستاذ العلوم حسين مخلوف، وتقديم المذيع المخرج والممثل على أحمد سالم.... وغير ذلك من برامج ثقافية، شارك فيها المذيع الكشفي، أحد مؤسسي مجلة "جيل ورسالة": أحمد أنور. في هذا الوقت، ذاك لم يمنع، أني كنت متابعا حريصا، للبرنامج الإذاعي "في الأدب والفن"، من إعداد الكاتب والناقد محمد أحمد الزوي.

في هذا الزخم، عند بدء سبعينات القرن العشرين، خرج علينا صندوق العجب بعجبته، التي رأيتها دفقة فاعلة وقوية، ولا نظير لها حينها، فالعجبة برنامج حواري أسبوعيا، يتناول مسألة هامة وساطعة في اللحظة، كمشكلة اجتماعية بحاجة لتسليط الضوء عليها. فكانت قضية كضرورة المدارس المختلطة بين الجنسين، قضية مثيرة مما تناولها البرنامج: برنامج "وجها لوجه" ما أعده وقدمه مصطفى العالم المحامي اللامع، والسياسي من كان من القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب في ليبيا، ولذلك قضى فترة في السجن زمن المملكة.

وقد عمل "مصطفى العالم" على أن تتناول المسألة في حلقة أو أكثر حسب مقتضى الحال، وأن يكون ثمة ضيوف عدة في فريقين مختلفين حول المسألة، ومنهم من يكون طلبة في المدارس أو الجامعة، من أذكر منهم الإعلامي محمود شمام، من لفت النظر في البرنامج، منذ نصف قرن تقريبا، كمحاور محنك.

برنامج "وجها لوجه" الذي لم يستمر، تميز بجرأة وحنكة المحامي مصطفى العالم، من تماس مع موضوعات المستقبل والمبتغى، وبدا كمحاور موضوعي عينه على الأفق، ولم تشده قضايا الأمس ما أشبعت نقاشا. وبطموح لافت للنظر، طرح أفكارا مليئة بالآمال والطموح، يغذيها الواقع، وموجودة على الطاولة، لكن في الظل، فوضعها في الضوء، ولم تشده خيوط الحال الشائكة، بل شده الخيط/ الأفق. وفي هذا كان الدرس، وكان الراحل مصطفى العالم مع المستقبل وجها لوجه. وإن كان من معيب فالعيب في الأداة، التي تذهب كما الريح بالأثر، فالتلفزيون لايبقي ولا يذر، وهو بحق أيقونة عصر الإستهلاك.

لا نستطيع من هذا وذاك، أن نبخس دور صندوق العجب في نشر الثقافة والعلم، لكن لا أحد يعتبر هذا الصندوق جامعة، كما لا أحد يعتبر الديمقراطية صندوق الانتخابات. بيد أنه في كل حال التلفزيون، تحول على يد النموذج الأمريكي، إلى وسيلة تسلية، وجعلته السلطة الغاشمة أداة لأسر العقل. فمع الزمن تم أسر التلفزيون، كأداة في كثير من الوقت لتضييع الوقت.

لكن مع انبثاق الانترنت، تراجعت مكانة صندوق العجب إلى درجة ثانية، فلقد أستولت السوشل ميديا، على مكانة لم تنلها أية وسيلة اتصال سابقة، بحيث أصبح المرسل والمرسل إليه واحدا.

نعم صندوق العجب، أمسي خادما عند السيد الجديد الانترنت، وحتى عند نقل مباشر للحدث، يكون المواطن الصحفي، قد نال السبق الصحفي. مثل أن نقل قتل بن لادن، لم تفطن له محطات العالم التلفزيونية، إلا بعد أن بث عبر السوشل ميديا.

إذا ومع "زوم"، غدا التلفزيون أداة، يملكها كل مواطن ينتوي ذلك، ومع اليوتيب تمكن من أن تكون له محطته الخاصة. وهذا شلّ عقل كل سلطة غاشمة، وأتاح ما لم يكن متاحا لمن يريد. بذا لم يعد صاحب المال والجهد والوقت محتكرا للخبر، فالخبر بات مشاعا رغما عن الجيوش الألكترونية، التي مثلا تعاني الصعاب، من الإرادة المتفائلة لمعارضين روس وروس بيض!.

الموبايل الذكي، كلمة "افتح ياسمسم"، السر الذي شاع، حتى صار بين كل يد تريد، والعالم/ المغارة غدت مشرعة الأبواب. ومحاولة تقنين الانترنت، كما محاولة القبض على السراب. لأن غدا بدأ اليوم، وكل سلطة تنتمي وتعرف بالضرورة الأمس، ما كان ولن يكون. انتبهوا لقد طار من لا جناحان له، ومنذها صارت الأرض، قاعدة لسرب العصافير الطليقة، غصبا حتى على عصر كورونا.