الشأن الليبي والمغالطات

ما من شك في أن ليبيا تمر، منذ سنة 2011، بأزمة يعتري أتونها هيجان وانخفاض في وتيرته، ولم يهدأ إلا مؤخرا من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. لكنه لم يخب تماما.

فليبيا "تعد صورة ناصعة لطبيعة الأزمات المتشابكة التي ما أن يعتقد البعض أنهم فهموا ما يجري فيها واقتربوا من تسويتها إلا وتطفو على السطح عوامل تعيدها إلى سيرتها الأولى" 1 إلى جانب أن تناول الوضع الليبي بالتحليل نادرا ما يكون بريئا وخالصا لوجه الموضوعية (بغض النظر عن إصابته أو خطئه). وإنما يخلط بمقدار وافر من وجهة نظر الدولة التي ينتمي إليها المحلل والتي تصدر فيها المطبوعة .

في هذا الإطار فتحت مجلة “الديمقراطية”، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، صفحات عددها الثاني والثمانين/أبريل 2021، ثلاثة مقالات تتناول الشأن الليبي. هي: "الانتصار للدولة الوطنية في ليبيا" بقلم محمد أبوالفضل (مدير تحرير جريدة الأهرام) و"الحكومة الليبية الجديدة في مواجهة تحديات متصاعدة" بقلم د. رغدة البهي (مدرس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة). و"بوادر التسوية وملامح الانفراج.. قراءة في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة" بقلم خالد خميس السحاتي (محاضر بقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة بنغازي).

وسوف نتعرض لمناقشة بعض النقاط التفصيلية في المقالين الأولين، لما تحتويه هذه التفاصيل من مغالطات (متعمدة واستهدافية) وليست أغلاطا ناتجة عن سهو أو نقص في المعلومات.

يقول محمد أبوالفضل (مدير تحرير جريدة الأهرام) في مقاله المذكور: "اتفقت بريطانيا وفرنسا، معهما إيطاليا، في 10 مارس 1949 على مشروع بيفن سفورزا، وفرضت الوصاية الإيطالية على إقليم طرابلس في الغرب، والبريطانية على إقليم برقة في الشرق، وجرى تكريس الدور (الوصاية) الفرنسي على إقليم فزان في الجنوب".

والمغالطة هنا هي أن إيطاليا خرجت من ليبيا سنة 1943 بهزيمة قوات المحور في شمال أفريقيا، ولم تُفرض وصايتها على "إقليم طرابلس في الغرب"، وأن الوصاية البريطانية شملت إقليمي برقة في الشرق وإقليم طرابلس في الغرب.

صحيح أنه جرى الاتفاق على هذا التوزيع بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في 10 مارس 1949 بمقتضى ما ورد في مشروع بيفن – سفورزا، إلا أن نضال القوى السياسية الوطنية الليبية أفشله، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في 21/11 من نفس السنة بوجوب منح ليبيا استقلالها في موعد أقصاه بداية يناير 1952.

ويبدو أن الهدف من هذه المغالطة هو الإيحاء بالعمق التاريخي للانقسام بين شرق ليبيا وغربها.

وفي مكان آخر من مقاله يعزو إلغاء النظام الاتحادي في ليبيا في 26 أبريل 1963 إلى ضغوط خارجية. وهذه نصف حقيقة. إذ صحيح أن شركات النفط كان من صالحها التعامل مع حكومة واحدة بدلا من أربع حكومات (حكومات الولايات الثلاث إضافة إلى الحكومة المركزية) لكل منها قوانينها الخاصة. لكن الصحيح أيضا أن مطلب وحدة الوطن كان مطلبا شعبيا وطنيا لم يرَ في "الضغوط الخارجية" تدخلا في الشأن الوطني. لذا مر التحول بسلاسة تامة. وليس صحيحا، بالمرة، ما ذكره من أن ما يسميه "أحداث يناير 1964"، "اندلعت.. ضد السنوسي، احتجاجا على إلغاء الفدرالية".

ما تعمد محمد أبوالفضل عدم ذكره هو أن أحداث 13 – 14 يناير 1964 كانت في أساسها مظاهرات طلابية وكان الدافع إليها سببين. السبب الأول سياسي يتمثل في عدم حضور الملك شخصيا اجتماع القمة العربية المنعقد بالإسكندرية في الفترة 13- 17 يناير 1964 مكتفيا بإنابة ولي العهد ورئيس الوزراء حينها د. محيى الدين فكيني، وكان الطلاب المتظاهرون ينادون في هتافاتهم بنصرة فلسطين والوحدة العربية. أما السبب الثاني فهو نقابي يطالب فيه الطلبة بتشكيل اتحاد طلابي عام يشمل طلبة الجامعة والثانويات، وهو ما كان يرفضه النظام الملكي. وقد شملت المظاهرات مدنا مهمة في الشرق والغرب والجنوب مثل بنغازي وسبها وطرابلس والزواية.

فلو أن المظاهرات "اندلعت.. احتجاجا على إلغاء الفدرالية" الذي تم في 26 أبريل 1963 فلماذا لم "تندلع" فور إعلان الإلغاء وانتظرت إلى حوالي منتصف يناير من السنة التالية، أي أكثر من ثمانية أشهر؟! هذه المغالطة تُؤازر المغالطة الأولى في الإيحاء بعمق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها وتدعم التيارين الانفصالي والفدرالي المتمركزين الآن في الشرق الليبي.

في إطار تطرقه غير الشامل إلى علاقة مصر بالأزمة الليبية يقول: "حصلت مصر على تفويض من مجلس النواب الليبي بالتدخل العسكري في 14 يوليو 2020، وبارك شيوخ وأعيان ووجهاء ليبيا الخطوة". والمغالطة هنا أن "مجلس النواب الليبي" انقسم على نفسه، وبالتالي لم يعد "مجلس نواب ليبياً" وإنما صار "مجلس نواب جهوياً"، وأيضا كان ينبغي التوضيح أن بعض "شيوخ وأعيان ووجهاء ليبيا" باركوا الخطوة، وليس بهذا التعميم.

في مقال د. رغدة البهي سنتناول نقطة واحدة توضح مدى التعمية المنتهجة هنا، وهي تلك النقطة المتعلقة بموجود المرتزقة في ليبيا. بهذا الصدد تشير د. رغدة إلى التحديات التي تواجه ".. الجهود الإقليمية والإرادة الأممية والدولية وقدرتها على إخراج المرتزقة من الغرب الليبي"!

معروف أن المرتزقة البارزين في ميادين القتال في الحرب التي شنت على طرابلس بداية أبريل 2019 هم المرتزقة الروس المنتمون إلى شركة فاغنر الأمنية الروسية وقوات المعارضة السودانية والتشادية والمرتزقة السوريون. وهؤلاء كانوا يقاتلون مع ما تسميه صاحبة المقال "الجيش الوطني الليبي". أي أن وجودهم في "الغرب الليبي" كان ضمن العدوان على هذا الغرب ولم يكن دفاعا عنه. المرتزقة الذين قاتلوا مع قوات الغرب الليبي (ولا أقول الجيش. لأن الجيش أكذوبة ادعاها الطرفان) هم مرتزقة سوريون وجلبتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، بعد ظهور حشد المرتزقة المتنوع الداعم للقوات الغازية.

وتؤكد الكاتبة مغالطتها هذه في تطرقها إلى "احتمال خرق وقف إطلاق النيران" بالقول: "يشكل المرتزقة التحدي المحتمل الأكبر أمام وقف إطلاق النيران، وعليه قد تشهد ليبيا جولة محتملة من الصراع بين الوفاق والمرتزقة من جانب، وقوات الجيش الوطني الليبي من جانب آخر"!. فعلى الجانب الأول لا يوجد سوى المرتزقة، وعلى الجانب الثاني لا يوجد سوى الجيش!

وأنا أقول إنه في عديد المقالات المتعاطية مع الشأن الليبي لا توجد سوى المغالطات *.

1- محمد أبوالفضل، الانتصار للدولة الوطنية في ليبيا، "الديمقراطية" ع 82، أبريل 2021، الصفحات 122- 126

2- د. رغدة البهي، الحكومة الليبية الجديدة في مواجهة تحديات متصاعدة، م. س، الصفحات 208- 211

* انظر: عمر أبوالقاسم الككلي، أزمة معيار تقييم المأزق الليبي http://alwasat.ly/news/opinions/284162?author=1