داعش ومسودة مشروع الدستور الليبي

هزم تنظيم داعش، والتنظيمات المماثلة له، في حضوره العسكري، في ليبيا وقضي عليه

لكن يبدو أنه غرس توجهه، أو أن توجهه كان منغرسًا قبله وحاضنًا له، في بعض أوساط المجتمع الليبي، وبالذات بين أوساط بعض نخبه المتعلمة.

والواضح أن عناصر متعلمة داعشية التوجه تمكنت من الوصول إلى "هيئة صياغة مشروع الدستور" الليبي المزمع طرحه على الاستفتاء الشعبي العام

لقد تمكنت هذه العناصر ذات التوجه الداعشي من إنتاج دستور يطيح بما حققته الإنسانية من تطور حقوقي يتعلق بحقوق الإنسان، وجعلت مشروع هذا الدستور يعود إلى الوراء ربما إلى ما قبل منظومة حامورابي القانونية الشهيرة. وذلك من خلال المادة السادسة في هذا المشروع الكارثي التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".. أي المصدر الوحيد للتشريع.

هذه المادة تلغي حقوق الإنسان كافة التي لم تعد محل جدال في العصر الراهن. من مثل حق حرية الاعتقاد وحق التعبير عن الرأي وحق المواطنة للفرد بغض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده.

في ضوء (بالأحرى ظلام) هذه المادة، هل يحق لليبيين تشكيل حزب شيوعي، أو اشتراكي، أو ليبرالي، أو قومي؟ وهل سيكون، بالتالي، ثمة إيمان بالديمقراطية، مبادئ وآليات،والتزام باشتراطاتها وتداول السلطة سلميا؟ وما هو مصير فنون الرسم والنحت والرقص والغناء والمسرح والسينما؟ وما هو حق المرأة في ارتداء الملابس، وحقها في السفر دون محرم؟ وأين هي حدود حرية التفكير والبحث في التاريخ الإسلامي والدين الإسلامي والفلسفة التي قد يتوصل الخائضون فيها إلى نتائج (بغض النظر عن صوابها أو خطئها) لا ترضي التصور الداعشي؟ وما مصير الكتابات الأدبية الإبداعية التي تتناقض مع هذا الفكر؟

من المؤكد أننا، بمقتضى هذه المادة الإرهابية، سنشهد مطاردات وفتاوى تكفر الفنانين والأدباء والمفكرين الذين يبدعون ويفكرون خارج الإطار الداعشي، ليس من بين غير المتدينين أو اللا دينيين فقط، وإنما من بين المتدينين والفنانين والمفكرين الإسلاميين الذي يعملون ويفكرون خارج الحيز الداعشي.

لكن السؤال الذي يشغلني هو: ماذا كان موقف الأعضاء غير الداعشيين في الهيئة من هذه المادة؟ وحتى لو كانوا أقلية لا تكفي أصواتهم لمنع إدراجها، كان الأحرى بهم الانسحاب من عضوية الهيئة وتبرئة أنفسهم من تحمل وزر هذه الكارثة التي ستحيق بمستقبل الوطن. ذلك أشرف لهم.

ومرة أخرى، أهيب بالمنظمات الحقوقية الليبية والمثقفين الليبيين التحرريين الوقوف ضد هذه المادة والطعن في وضعها الحقوقي أمام المحاكم المحلية، والدولية، إن استدعى الأمر. وهناك سند قانوني لهذا الإجراء إذا علمنا أن ليبيا موقعة على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وملحقاتها.