خطوط الرمال (2_2)

.. وظل الأمر الواقع لايعترف به أو يهتم الجار الكبير. ذلك اليوم من العام 1961 يوم آخر. تهديد قد يفضي إلى غزو يبدأ من البصرة التي تقع قريبا على مرمى البصر. الشط والنخيل والمسقوف وأشعار السياب. ويشتعل الحريق.

بريطانيا فرصتها. حلم يعاودها تعويضا عما حدث. والعالم لايحبس أنفاسه ذلك الصيف وهطول العرق من الأجساد ورياح الهبوب. بل يلاحق التصريحات بنفس طويل.. طويل. ويعتبر أن الكويت يسيل من أجلها اللعاب. البترول تحت الأقدام ورائحته تنساب عبر نسائم يونيو في الأماسي.

وخطوط الرمال قد ترسم من جديد خطوطا حمراء أخرى وسط التلال والصحارى. ما المانع أيها العالم؟!.

الديوانيات تعمر بالأحاديث واللقاءات والبحث في جذور الموضوع المتجدد. وإيران (الأخطبوط الساكن إلى حين) تنبري للدفاع عن الإمارة الصغيرة.. لم ترض للعراق أن يخطو قريبا منها.. أو ربما يسبقها نحو حلم قديم في المنطقة. والتزمت بعض الشقيقات الحياد. وطاف وفد رفيع ربوعها وعرض عليها مايحدث. تنبيه وخوف وقلق وتحديد مواقف. زارنا في ليبيا وقابل الملك ورجال الدولة. ودون كلمات التقدير في سجل زيارات ضريح عمر المختار. ثم تصدر رئيس الوفد وفدا آخر حضر إلينا في نهاية العام للتبريك بعيد استقلالنا العاشر. ثم صار الرئيس أميرا للكويت وفي عهده غزا الجار الكبير الدولة وحطم كل المشاعر والمقاييس في ليلة صيفية حارة!

والشقيقات أيضا اللاتي تعاطفن قررن بعد بريطانيا إرسال قوة تدخل عربي تكونت من مصر والسعودية وتونس والأردن. إزالة للخجل وابتعادا عن الحرج. ثم سكتت التصريحات وخفت الأناشيد وخبا ضياء الديوانيات. وتم حل الأزمة بالتفاوض والاتفاق والدبلوماسية. فبعد وصول البعثيين في فبراير 1963 إلى السلطة في بغداد اعترفوا باتفاقية وقعوها مع الجارة الصغيرة بسيادة دولة أسمها الكويت. صارت عضوا في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة وواصلت عطاءها وظلت مجلة العربي عنوانا رائعا من عناوين ذلك العطاء الثقافي والفكري الذي امتد ليشمل المنطقة كل شهر ميلادي.

سياسة الضم والتهديد بالقوة وتحقيق الأطماع بالسلب والنهب لاتنجح على الإطلاق. هكذا اكتشف الجميع في لحظة لم تكن ندما ولكنها كانت خجلا ينضح عرقا. وخرجت بريطانيا من المواقع في التلال والصحراء عبر نوفمبر مع قدوم الخريف وبعد الصيف اللاهب وعطش الخليج وحفيف النخيل في ظهائر الأيام في البصرة وماحولها.

استقرت الأمور في المنطقة. ظل شادي الخليج يصدح (أحبه حبيبي) و (حبيبي راح وخلاني) و(كفي الملام وعلليني) والصدى لتلك الأغاني مع غيرها ينبعث في كل الأرجاء. وغابت الترجيحات والاحتمالات والتوقعات. وقدمت أيام جديدة. البعث بإسناد خارجي كما كشفت الوثائق لاحقا تولى أمور العراق. أعدم قاسم وراح مشروعه المضحك وراء السراب في البعيد. غير أن رائحة البترول ظلت هي الأخرى تثير قرون الاستشعار محليا ودوليا بلا توقف. البترول والمصالح والتحريكات من بعد يا خطوط الرمال!

ماعجز عنه قاسم بفشل حلمه تجاه الجارة الصغيرة، حققه المهيب عقب مايقارب ثلاثين سنة. كان المهيب في شبابه الطائش حاول مع بعض أقرانه عام 1959 اغتيال الزعيم في شارع الرشيد. فشل. ظل الزعيم حيا أربع سنوات قادمات. يفتخر بملابسه العسكرية الملطخة بدمه جراء المحاولة ويعرضها على زواره في وزارة الدفاع. وذلك مرض المهووسين الدائم. النرجسية وحب الذات ومحو الآخرين. المهووس يتصور في عقله أنه هو فقط في الوجود ومن بعده الطوفان.. والجراد يأكل كل شئ ويدمره على وجه التمام. استقر المهيب في القاهرة وظل في الدقي يستمع إلى صوت العرب ثم يجلس في الفيشاوي ويتحدث عن القومية والوحدة العربية والغد المشرق السعيد والطليعة الحية التي لن تموت وتدوس الرجعية والعمالة والخيانة من المحيط إلى الخليج. سيفعلها (القائد الضرورة)!!

وفي ليلة لاهبة بلا قمر. أغسطس 1990 انتفض الحلم ثانية في صدر المهيب. لم يعقلها ولم يتوكل. ركب رأسه وغزا الجارة وداس كل الحرمات بأقدامه. فعل الكثير بجيشه الجرار وأطلق بعض الصواريخ تجاه إسرائيل. وسمح لجنده بالعبث طوال أشهر لاحقات. ظل حتى فبراير 1991. أشاروا عليه في الصيف. حركوه. دفعوا به. وقع في الفخ كعادة منتفخي الأوداج والعروق من مرضى السلطة والتسلط على العباد. ثم جاءت اللعبة الكبرى لإنهاك القوى لديه. سحبوا البساط من تحت الأقدام. أحرق أبار البترول. صار الخليج كله أسود. البيئة والكائنات تأثرت ولحقها الدمار.

هنا لم يحبس العالم أنفاسه. خرجت بريطانيا من المنطقة ولكنْ مخلوق أسمه أمريكا ظل يتجول خلالها منذ أعوام. الحال تبدل. الشأن شأنها. الموضوع موضوعها. حركت ثم أوقفت وتدخلت وفقا لما تريد. لم يستطع العرب فعل شئ . تفرقوا واختلفوا. وانضم بعضهم للتحالف. وحدث الشرخ الكبير في الأمة من تصرفات المهيب والطليعة والعناد الذي يسبب الكفر.

في الشتاء البارد.. في فبراير 1991 عبر الصحراء المترامية كان الحل جاهزا. خطوط الرمال أضحت حمراء. تحرك العالم وتحالف. قوبل الغزو والاستهتار بما يليق به وكان ذلك أمرا طبيعيا ومتوقعا رغم التهليلات والتصفيقات والحماس الذي لايبني مجدا ولا إنسانا. خرج المهيب غير مهيب. لم يستفد من درس قاسم أو الدروس الماضيات التي مرت بالأمة. كان الغرور والعناد سيد الموقف. الأول خسر لأنه صرح ونوى من وزارة الدفاع في باب المعظم لكنه لم يستطع فعل أية حركة. والثاني خسر وتحطم لأن اللعبة انطلت عليه فنفذ وغزا ودمر شعبه وإمكانياته والمنطقة التي كرت حبات مسبحة تضييق الخناق عليها منذ تلك اللحظة ليسهل السقوط بالكامل.

لم يكن المهيب في غزوته من غزية عندما تَغْوَى أو ترشد. غاب الرشد وحل محله الجنون والظلال. بداية تفكك المنطقة. قطعة قطعة. خرائط ترتعش تحت المشاريع المنظورة في المستقبل البعيد.. أو القريب جدا!!

هل تملك المنطقة بأسرها دروس الوعي بالتاريخ. الماضي الذي لم يزل يتحرك تحت خطوط الرمال.. وبدورها هل تظل ساكنة تلك الخطوط تحت جمر الرماد.. دون أن تنفجر الألغام.. وتتمزق الخرائط!!