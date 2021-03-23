حقـــــول العـــــزلة أقـــراط في أذن الســــماء ! (2 من 2)

ألا تعطي الصحراء الحرية بلا حدود ،

وفي نفس الوقت ،

تضع العابر ، تضع المريد ،

في حافة الخطر ؟ ،

أليست مملكة الصحراء ،

من خلال هذه الأضداد ،

رديفا صارما لأعجوبة اسمها الحياة ؟

• إبراهيم الكوني

هذا الذي لم يرسمه أحد، هو من سيرسم الصحارى الكبرى بـ " حقول العزلة "، الواحات لوح جبرين، النقش الآزلى الذي في الجنوب، بعد أن جمد الزمن في تاسيلي، بعثه في حضارة جرمة، التي خلقت للصحراء سفينة:الجمل. من هنا تبدأ رحلة الاف الأميال بـ " مرزق "، حضارة القوافل التي سيسجل ملاحمها، طوارق الثغر الليبي،وستكون غدامس أقدم واحة، ومحطة للتجارة والمعمار الذي لا مثيل له .

أما في الشمال في حلق البحر،مدن منها " أويا " طرابلس، التي هي من أقدم مدن الدنيا، صبراته مدينة "الجحش الذهبي"، أبوليوس صاحب" دفاع صبراته "، المرافعة الأدبية الأشهر، ومدينة أكبر مسرح روماني موجود حتى الآن.

"لبدة" حيث ولد الامبراطور "سبتموس سفيروس"، المدن الليبية الثلاثة التي أسسها فينيق أفريقيا، من هربوا من جور آسيا ومدينتهم صور، في شرق هذه، المدن الخمس وأشهرهم "قورينا" مدينة "فلسفة اللذة" التي عرفت بـ"الفلسفة القورنائية"، ومسقط رأس "مرقص" صاحب الانجيل، وهسبريدس " بنغازي " مدينة التفاحات الذهبية، في الأسطورة الأغريقية الليبية، ونهر الليثوس نهر النسيان، وفي درنة / دارنس، ستكون للدلنسية حديقة، كان الفاتحون العرب المسلمين / أصحاب النبي، قد دفنوا فيها .

" معجم البلدان الليبية "، هو المعجم الذي أصدره الشيخ "الطاهر الزاوي"، في ستينات القرن العشرين ، لعله أول معجم ليبي لهذه المدن، لكنه ليس أول من ذكر هذه الصروح، فمنذ "هيردوت" الملقب بأبي التاريخ، وفي أساطير اليونان الكثير، من ذكرى تلكم الأقراط في أذن السماء، التي سيشد الرحالة الرحال اليها .

في الحرب الليبية الإيطالية، ستدك هذه المدن من قبل الغازي،الذي ستسقط المقاومة الليبية طائرته، وستكون أول طائرة حربية تسقط في التاريخ. في شريط "عمر المختار" الروائي والاشرطة الوثائقية، ستصور المدن والقرى الليبية.وغبّ الحرب الكبرى الثانية، خرطت الصحراء الليبية،بأرجل وسيارات ومدرعات، وسلاسل دبابات ديوك أوروبا المتعاركة ،ومن مدنها " طبرق "،من ستخص بشريط سينمائي وأكثر، عن"معركة طبرق" .

غير هذا صدرت الكثير من الكتب، عن المدن الليبية فرادة وجمعا، كتب رحالة، كتب أدبية وكتب تأريخية، كتب سياحية، وكتب في آثارها .. وكتب سيرة .

الإذاعات ستقدم البرنامج تلو البرنامج، عن هذه المدينة أو تلك، أما الأشرطة الوثائقية فستكون منذ البدء في السينما، ثم التلفزيون الذي عرض عن المدن الليبية، أشرطة عديدة في المحطات المحلية والعربية والاجنبية .

لكن لم أطلع حتى هذا المخطوط، على كتاب يحتوى على مادة، مكتوبة كعمل بصري "سيناريو"، لبرنامج مرئي عن المدن الليبية، وان كنت قرأت كتبا أصلها برامج اذاعية،لهذا يكون لهذا الكتاب السبق في مجاله. ونلاحظ فإن الكتاب يعنى بالواحات في الجنوب الليبي، أو فزان كما تعرف هذه المنطقة، ويقدم معلومات تأريخية تفصيلية - حينا - عن سيرة هذه المدن/ الواحات، فواحة "براك الشاطي" مثلا، وادي وآبار وعيون، وأراضي وآثار ومعارك، وتكوينات جيولوجية ومناجم حديد، فمدن وقري . كما نلاحظ أن مادة الكتاب بصرية، تبدو الكلمة فيها صورة، أكثر مما هي صوتيه، فالكتابة تشكل لوحة للناظر، أكثر من أنها تقدم معلومة.

وكما يظهر من غلاف الكتاب:" موسوعة البلدان الليبية – في ربوع مدينة – الجزء الأول : حواضر الصحراء " – تأليف "عبد الله أحمد عبد الله"، أن الطموح كبير،ما يستهدف نقل القارئ لهذه المدن، من خلال هذا المشروع الذي قدم أصلا في برنامج مرئي، وهو هنا ينقل للورق فكأنه عود على بدء.

كتبت المادة، وتحولت مرئيا للغة بصرية، ثم هاهي تعود مرة ثانية أحرفا، مادة بصرية لكن رمزية، اللغة العلامات التي ترقن الورق، أين يمكن أن يكون البدء؟، أم أن هذا الكتاب في سبقه الذي أشرنا اليه، يطمح ليكون هو غيره، أي أن يراه القارئ بعين المصورلا بعين الخطاط، أن يرى بعين "جبرين"، ويده الناقشة على الحجر، تلك اللحظة الحجرية: كل شئ يذوب / ويغمره الرمل / والرمل مستغرق في توحده كإله.

• هامش ومراجع :

1 – الاقراط في أذن السماء ؛ مقطع من قصيدة بلد الطيوب للشاعر على صدقي عبد القادر، تغني بها محمود كريم ، لحن على ماهر ، تعد من أشهر الاغاني في ليبيا .

2 – صحرائي الكبرى – نصوص – إبراهيم الكوني – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت – الطبعة العربية الأولى 1998م .

3 – لوحات تسيلي – هنرى لوت – ترجمة أنيس حسن زكي – منشورات مكتبة الفرجاني – طرابلس – الطبعة الأولى 1967 م

4 – تاريخ هيردوت – ترجمة عبد الإله الملاح – منشورت المجمع الثقافي – أبوظبي – الطبعة الأولى 2001 م .

5 – سعيد المحروق – مقالة اللحظة الحجرية – جريدة الأسبوع الثقافي – طرابلس – السنة 1978 م .

6 – معجم البلدان الليبية – الطاهر الزاوي – منشورات مكتبة النور – طرابلس – الطبعة الأولى 1968 م .

7 - جنو الضمة سمو الكسرة – ديوان شعر – محمد الفقيه صالح – نشر شخصي – الطبعة الأولى 2001 م .