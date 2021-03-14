القراية

"القراية" بلهجتنا الليبية تعنى القراءة (من قرأ يقرأ) ومن ناحية أخرى تعنى أيضا (دراستك ونوع التعليم الذى تتلقاه)..

عندما دخلت جامعة القاهرة وكان الأمر بالنسبة لى نقلة كبيرة فى حياتى.. ولكم أن تقولوا أن حالى يشبه حال من هو قادم من الأرياف إلى عاصمة مبهرة .

وكان مكان الدراسة فى "سنة إعدادى طب" ليس فى كلية الطب، ولكن فى كلية العلوم داخل مجمع كليات جامعة القاهرة اأخرى.. وأتذكر حينها أن كافتيريات كلية الحقوق وكلية التجارة والعلوم السياسية والآداب كانت مكتظة بحلقات نقاش متنوعة المشارب واﻻهتمامات، وكنت ألاحظ أن أهل اليسار لهم ركن وللإسلاميين ركن آخر وللقوميين وكل الاتجاهات الفكرية أركانها.. فتلك المرحلة كانت فى بداية عصر الانفتاح السياسي والاقتصادى على عهد الرئيس السادات.

كان العبد لله شابا غشيما وليس لديه فكرة إلا عن (البطيخ والكرموس) وأنواعهما وزيت الزيتون الحاراتى وفوائده، إضافة إلى شئ يسير من أقوال عبد الناصر !

رواد الحلقات كانوا شبابا وشابات "زى الفل"، وعندما يتحاورون كنت ألتقط أسماء لمفكرين وكتاب وفلاسفة لم أسمع بهم من قبل، كنت واجما منصتا، استمع لكل شاردة وواردة بكل انتباه.. وعندما أعود للبيت، كنت أفكر كيف لى أن أصبح مثل فلان أو علان من المتحدثين بلباقة وهم يستعرضون رؤيتهم وقناعاتهم وربما عضلاتهم المعرفية، خاصة أننى كنت ألمح إعجاب الشابات بهذا أو ذاك، وكنت أتمنى لو أنال مثل ذلك الاهتمام والتقدير، من الشابات طبعا !

كنت أسمع أسماء هيغل وكارل ماركس وفيكتور هوجو وإريك فروم ولينين، وكنت أسمع أسماء مؤلفاتهم ...العقل والثورة... رأس المال ... البؤساء.. إلخ؛ وكنت أسمع مصطلحات عجيبة لم أسمع بها من قبل.. الديمقرطية... البروليتاريا… آيديولوجيا... برجوازية.. الاشتراكية، وهذه اللفظة الأكثر ترددا وأظن أنها كانت "موضة تلك الأيام"!

فى الركن المقابل كان المحفل الإسلامى بتفريعاته، الجماعة الإسلامية... الأخوان ... حزب التحرير الإسلامى... التبليغ والدعوة.. إلخ، وكنت ألتقط مصطلحات وأسماء كتاب وأسماء كتب لم أسمع بها أيضا-- استعلاء الإيمان... الفرقة الناجية... إعلام الموقعين... الولاء والبراء، الأشاعرة... أبو حامد الغزالى، ابن القيم وابن تيمية، حسن البنا، أبو الأعلى المودودى، والحكومة الإسلامية... سيد قطب ومعالم فى الطريق...سلفي، سني، شيعي، خوارج... إلخ.

الخلاصة... إن كل تلك الأسماء والمفردات والمصطلحات انطبعت فى ذاكرة ذلك الإنسان صاحب العقل الخام الذى بدأ يفكر كيف له الخروج من هذه الحيرة المعرفية... خاصة وقد بدأت تتنازعه رغبتان.. الأولى رغبته في تطوير معارفه التي نشأ وتربى عليها، وأغلبها ذات ميل للجانب الدينى الذى تربى في محيطه، ومن ناحية أخرى رغبته أيضا في "لفت انتباه الشابات فى الركن المقابل.." وهو أمر فى غاية الأهمية فى تلك المرحلة العمرية !

شاءت الأقدار أن أتعرف على طالب دراسات عليا (اقتصاد وعلوم سياسية) عن طريق أحد زملائي وأحمد الله على ذلك، وبعد التعرف عليه عرفت أن رسالته فى الماجستير كانت تحت إشراف دكتور بطرس غالي الذى أصبح بعد ذلك فى الخارجية المصرية ثم أمينَ عام الامم المتحدة، كما هو معروف .

هذا الإنسان كان له أثر كبير جدا فى علاقتي بالقراءة بعد ذلك.

فى لحظة صدق طفولي صارحته بمشاعري ورغبتي في التعلم والمعرفة، وفي نفس الوقت أعلنت له أنني مرتاح لما يتردد فى ركن التنوير والحرية، ولم أخفِ رغبتي أيضا في لفت الانتباه التي ذكرتها، وقلت له إنها تغلب رغبتي فى الميل إلى ما عداه !

لا زلت أذكر ابتسامته..

قال لى: اجعل من القراءة إحدى عاداتك اليومية واقرأ فى كل الاتجاهات الفكرية، وعند محطة عمرية ما ستعرف ماذا تريد...

المهم أن تزيد من حصيلتك المعرفية وتأكد أن ثقتك بنفسك ستزداد وتتعمق ولا يهمك بعد ذلك لفت انتباه أحد وستبقى تلك المسائل هامشية... وكلما ازدادت حصيلتك المعرفية انفتحت عوالم وآفاق أمامك وحتما ستبقى القراءة متعة فكرية لا تعرفها أنت الآن!! والأمر ليس له حدود وزمن... وأرجو أن لا يثنيك ذلك عن الانتباه إلى ما جئت من أجله، أي النجاح فى دراستك الجامعية…

وكما يقال كانت نصيحة بجمل ..

"مضت سنين طويلة ولم أرَ هذا الرجل. فقد هاجر إلى أمريكا واستقر به المقام هناك" .

تفاعلت كلماته في عقلي عدة أيام، وفي عصر يوم من الأيام انطلق "صاحبنا" إلى مكتبة مدبولي في ميدان سليمان باشا، وأخد يتمتم مع الحاج مدبولي ويذكر له بعض ما سمعه من مصطلحات وأسماء...

ابتسم الحاج مدبولى وقال له:

(بالراحة يا ابني. انت عايز ايه بالظبط...؟)

عايز كل اللى قولتلك عليه !!!

تعال معايا.

كان رجلا محترما هادئا... ذهبت وراءه إلى مدخل العمارة التي بها مكتبته، طبعا من يعرف المكتبة يعرف الباقى ...

كان له باب يبدو كشقة فى الدور الأرضى وما إن فتح الباب حتى رأيت مدخلا صغيرا وسلما يؤدي إلى البدروم وظهرت لي أرفف عديدة ﻻ أكاد أحصيها، وتنسمت رائحة الكتب والرطوبة فتهللت أساريري وقلت في نفسى... وجدت ضالتك... وبينما أنا أتأمل المكان قال لى :

يلزمك أد إيه وقت؟ أنا حاسيبك لوحدك وحاقفل الباب وحاجيلك تاني بعد أد إيه؟

انتبهت وقلت له.. نصف ساعة .

مضى الحاج بعد أن أقفل الباب.

انتابنى شعور بعظم وصعوبة ما أنا مقبل عليه وأن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد كبير وكيف تكون البداية وأنا وسط آلاف الكتب... هل هذا يؤثر فى دراستي؟ أسئلة ومشاعر كثيرة مرت بى... أقفلت باب تساؤلاتي كما أقفل الحاج مدبولي الباب، وبدأت رحلة البحث فى الكتب التي سأقتنيها.. وكانت البداية أن لفت نظري كتاب صغير به مختصر لفلسفات عدة ولمحت اسم هيغل وغيره.. فأمسكت به وتصفحته عابرا... حسنا هذا يعطيك فكرة عما يتحدث به المتحاورون هناك.. هذا جيد..هذا ممتاز .

هذا جيد، يكفى اليوم هذه العشرة.

رجعت مسرورا بالحصيلة.. والتهمتها في أيام معدودات.. ولقد سلكت سبيلا مريحا لاختيار الحصيلة القادمة من المشتريات، وهي ملاحظة أسماء الكتب التي تذكرها الكتب التى بحوزتي في الهوامش. فأسجلها حتى تكون حاضرة عند ذهابى للمكتبة فى المرة القادمة واستمر ذلك "التكنيك" إلى يومنا هذا.

بقي أن أقول أن ما دفعنى ﻻستذكار هذا وكنت كتبت شيئا عنه منذ زمن.. هو لقائي بهذا اإنسان الرائع صاحب الفضل علي يوما ما... بعد أكثر من عدة عقود من الزمن، فتذكرت تلك الأيام الممتعة المليئة بالود وحسن النوايا والأحلام الكبيرة.