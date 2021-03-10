الرجال الشامخون

طبرق الثغر الساحلي الجميل. الموقع وخلفها الصحراء المترامية بلا حدود. وهناك التقت الكثير من العائلات وتجاورت. قدمت من أماكن ومدن مختلفة وجمعتها طبرق بين الساحل والصحراء. من بين هؤلاء ولد ونشأ عبد الحميد محمد الرعيض عام 1929 وتعلم الحروف الأولى. وواصل الدراسة في بنغازي عقب عودة الأسرة. سنوات مابعد الحرب وأيام المعاناة التي تضرب بلا هوادة. كان جيله ينهض بمسؤولية التعلم ورغبة الإقبال الشديدة على التلقي والتحصيل التي توقفت بفعل الحرب العالمية الثانية. جيل حفر تجربته وحيدا ونحت بدم قلبه أسباب التحدى والعصامية.

عام 1946 جرت المياه من جديد في أنابيبها وكان ثمة حظ يلوح في الأفق ويظهر تحت الشمس البعيدة. أوفدت الإدارة البريطانية في برقة بعثة ثانية لمواصلة التعليم في ثانوية حلوان بالقاهرة. من بينهم: عبد الحميد الرعيض وعثمان الكاديكي وفتحي بن سعود وأمين الإمام وحمدي الجربي وعبد المجيد عبدالهادى وعبد الله الزيدانى وعبد الرحيم النعاس ومبروك المحجوب. صرفت لهم المنحة المالية المقررة وقدرها جنيهان مصريان فقط لا غير. واصل البعض تعليمه العالي وتخرج في الجامعات المصرية ثم في أوروبا. كان هناك شوق وعطش بالغ للعلم والتواصل مع العالم والتطلع إلى الجديد.

بعد التفوق في المرحلة الثانوية رغم الظروف والبعد عن الوطن والأهل كان الالتحاق والقبول في الجامعات المصرية من الصعوبة بمكان على غير المصريين إلا بشق الأنفس. هنا أسهم عبد الله باشا لملوم عضو مجلس الشيوخ المصري ذو الأصول الليبية في الأخذ بأيدي مجموعة منهم للدخول إلى مدرجات الجامعة. عبد الحميد الرعيض وزميله رمضان رقص التحقا بحقوق جامعة فؤاد التي أضحت لاحقا جامعة القاهرة. ومن بين هذه المجموعات التى تلاحقت في التخرج من تلك الجامعة وغيرها تظل دفعات الحقوقيين الليبيين صورة مشرقة لجيل القانونيين الأول في الوطن الذين أسهموا فى أعمال القضاء والنيابة والمحاماة. مدرسة قانونية ليبية تولت مهامها باقتدار تدفع المظالم وتدافع عن الحقوق وترسي العدالة بين الجميع.

عبدالحميد الرعيض القانونى النبيل والإنسان الذى لم يتوان مع زملائه في وضع وتشييد أسس تلك العدالة وقيمها في مختلف الظروف تشهد له الساحات بالمواقف الرائعة، وكيلا للنيابة ومستشارا بالمحكمة العليا وناظرا للعدل فى ولاية برقة. منح من تجربته الكثير وأصلح وطور فى هذا المجال. والعدل أساس الملك وقاعدته المتينة. الرزانة والهدوء والفهم صفات تميزه. وكانت له الأدوار الكبيرة في العمل الاجتماعي التطوعي من خلال جمعية الهلال الأحمر و نادي الهلال الرياضي الذي ترأسه سنوات عديدة عن اقتناع بدور الشباب في نهضة المجتمع والوطن وشارك في وضع قانونه الأساسى ولوائحه الداخلية بروح الخبير والقانوني الكبير. ثم كان له الدور القانوني أيضا والعملي عبر عضويته في مجلس الجامعة الليبية. وكان من مهام ذلك المجلس في تلك الأيام الذي ضم رئيس الجامعة ووكيلها وعمداء كلياتها وأمينها العام ومجموعة من الخبرات الفنية الليبية في النهوض بالخطوات الأولى وماتلاها نحو إنشاء المدينة الجامعية الجديدة في قاريونس. التقت الكفاءات الليبية العلمية والإدارية والقانونية والفنية المخلصة لإنجاز هذا العمل الشامخ في موعده. احتراق وتضحيات وعطاء وجهود وحبات عرق. لارشاوى. لاصفقات. لاعمولات. لاخيانة للمسؤولية. اجتمع إخلاص الضمير والوطنية عند هؤلاء جميعا بلا استثناء. إضافة إلى قيامه بالدفاع عن ليبيا في محافل قضائية دولية مختلفة.

مسيرة وتجربة نظيفة لعبد الحميد الرعيض وجيله الذي أخلص العطاء للوطن ولا شئ سواه. رحلة لاتخطئها العين. تظل ماثلة أمامها بلا انقطاع، في وقت اختلطت فيه الأمور وتشابكت. وصارت الرداءة عنوانا كريها لبعض صور الحياة. جيل منه عبد الحميد الرعيض وغيره من الرجال الشامخي الأنوف والأنفس بنى ليبيا وانتصر للحلم بالتطور وتحقيق العدالة والمساواة. جيل من الرجال الكبار يظل بعيدا في تواضع، لكنه يعلو بعزة نفس على مدى الأيام فوق كل صور الأنانية والأطماع الضيقة. جيل ليبيا في أعوام يمتد الحنين إلى تحقيق القليل منها في الإيثار والإخلاص.. والانتماء والوطنية.