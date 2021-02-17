دبلوماسية الأمصال

في مرحلة التغول الاستعماري كانت القوى الاستعمارية ترسل بقطعها البحرية الحربية إلى مختلف جهات العالم مهددة، ما لم يتم التسليم بمطالبها وتحقيق ما جاءت من أجله من مطالب. أطلق المؤرخون على ذلك النوع من الدبلوماسية اسم دبلوماسية مدافع الأسطول «Gunboat Diplomacy»، تحقيق أهداف السياسة عبر التهديد باستخدام القوة. في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، والأشهر الأولى من العام 2021 عرف العالم نوعا آخر من الدبلوماسية أطلقت عليها وسائل الإعلام الغربية اسم دبلوماسية المصل الواقي أو الأمصال. الدبلوماسية الجديدة، على عكس دبلوماسية مدافع الأسطول المهددة بالموت وبالدمار، هدفها إنقاذ الأرواح من الموت. الهدف غير المعلن هو تحقيق أهداف السياسة. في المسافة الزمنية التي تفصل بين ظهور وسيادة الدبلوماسيتين، ظهرت وسادت عدة أنواع أخرى اشتهرت، مثل دبلوماسية تنس الطاولة التي أذابت الجليد، في السبعينات من القرن الماضي، بين أميركا تحت قيادة الرئيس ريتشارد نيكسون والصين بقيادة ماو تسي تونغ. وربما سمع البعض بالدبلوماسية الثقافية، والدبلوماسية العلمية، ودبلوماسية الطهي، والدبلوماسية الموازية.... إلخ من الأنواع، وكلها وعلى اختلافها صممت لتحقيق أهداف السياسة.

الدبلوماسية الجديدة التي أنتجها انتشار الوباء الفيروسي شرقية التصميم والطابع. صممت في ونفذت في الصين أولا، ثم سريعا نسختها الهند الدولة المجاورة للصين، والقوة الصاعدة مثلها اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. واستنادا إلى ما اطلعت عليه من تقارير في الأسبوع الماضي، دخلت الدولتان في تنافس محموم بينهما. تقوم الدبلوماسية الجديدة على تقديم المصل الواقي من الإصابة بالوباء إلى الدول الفقيرة مجانا. الشعار المرفوع في الدولتين هو: «تحرك سريعا تحرك شرقا». السرعة ضرورية للوصول أولا بالمساعدات إلى الدول المجاورة في مملكة نيبال، وبنغلاديش، وميانمار، وسريلانكا، ومصر وغيرها.

الملفت في الأمر، أن عدد سكان الصين والهند معا يفوق المليارين ونصف المليار نسمة، وأن البلدين يصنعان أمصالا جديدة واقية من الوباء الفيروسي، وأن قدرات مصانعهما على الإنتاج تعد كبيرة، إلا أنهما لم يتمكنا حتى الآن من إيصال المصل إلا إلى نسبة صغيرة جدا من سكانهما، ومع ذلك، ورغما عن ذلك، وفي مخالفة صريحة للمنطق، وعلى عكس السياسة الوقائية المنفذة في الدول الغربية، قررتا شحن ملايين الأمصال إلى تلك البلدان، على أمل كسب مواقع فيها، أو توطيد مكاسب ومواقع سابقة. المنافسة سياسية واقتصادية في جوهرها، فتح أسواق جديدة أو توسيع ما كان قائما، وتوطيد النفوذ سياسيا.

الصين كانت الأولى في السباق، حين وعدت العام الماضي بمساعدة الدول النامية، حتى قبل أن تقوم بتصنيع وإنتاج المصل الواقي بشكل كبير. وفي الأسبوع قبل الماضي، وعدت بمنح مصر 300 ألف حقنة. المصل المجاني الصيني، استنادا إلى تقارير إعلامية، تعثر في تحقيق الهدف بسبب تأخر تسليم الشحنات، مضافا إلى ذلك أنها، أي الصين، لم تكشف عن فعالية المصل ومسائل أخرى.

الهند بدورها دخلت سريعا مضمار السباق، لقدرة مختبراتها على إنتاج نوعين من المصل، واحد محلي أطلق عليه اسم «كوفاكسين –Covaxin» والثاني بريطاني أنتج في مختبرات جامعة أكسفورد ويسمي «أسترازينيكا». أكثرية الشعب الهندي ترفض التطعيم ضد الوباء بالمصل المنتج محليا، ويشككون في أمره، ويفضلون عليه المصل البريطاني. المختبرات الهندية تنتج مليونين ونصف المليون حقنة يوميا من مصل «أسترازينيكا». أولى الشحنات الدبلوماسية من المصل وصلت على متن طائرة شحن إلى الجارة مملكة نيبال، وتلا ذلك شحنات إلى ميانمار وبنغلاديش، وسريلانكا، وسيشيل وأفغانستان.

وسعت الهند إلى تسجيل نقاط فوز على الصين حين قررت إرسال شحنات من المصل إلى البرازيل والمغرب، إلا أن هاتين الدولتين لم تكتفيا بالشحنات الهندية، بل سعتا إلى شراء شحنات من دول أخرى. وتعهدت الهند بمنح منظمة الصحة العالمية 200 مليون حقنة مجانا، ستوزع بدورها على دول فقيرة. الصين وعدت بتقديم عشرة ملايين حقنة فقط، لنفس المنظمة.

واستنادا إلى نفس التقارير، فإن دولة الإمارات العربية، بما لديها من فائض أموال، دخلت هي الأخرى مجال دبلوماسية الأمصال، وقامت بشراء شحنات من المصل المصنع في الصين لصالح دول صديقة، ومنها مصر وسيشيل، حيث منحت كلا منهما 50 ألف حقنة. التقارير الإعلامية قالت إن الأطباء المصريين مترددون في استخدام المصل الصيني المعروف باسم «سينوفارم - Sinopharm»، لعدم ثقتهم في المعلومات الصادرة عن الإمارات العربية والصين حول ما أجري عليه من تجارب. كما أن ماليزيا، التي تعد من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، رفضت قبول شحنة منها تقدر بـ500 ألف حقنة، وموضحة أن المصل في حاجة إلى موافقة علمية مستقلة. وبعد حصول المصل على الموافقة، غيرت ماليزيا رأيها، وقررت شراء شحنة من المصل المنتج في مختبرات شركة «فايزر» الأميركية.