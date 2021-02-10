ما لا يقال: تشوهات الفكر

حياتنا وفكرنا وثقافتنا وأحاديثنا ومقالاتنا متخمة حد الثمالة بالتشوهات المعرفية.!

لا يفترض بالمرء أن يصدق كل ما يعن على باله من أفكار، بل ينبغي أن يشك بأفكاره ويعيد مراراً تفتيتها وبناءها وتنسيقها وتهذيبها، فالأفكار عموما تتولد من الرؤية الخاصة ومن حوار داخلي عميق يجري مع النفس في مستوى ما قبل الوعي، ويتحدد على أساسه هيكل الأنا والهوية والمشاعر والتصرفات وكل ما يكونه المرء!.

لا شيء يخدعنا أكثر من أفكارنا الدفينة!.

ذكريات زمن الغاب لازالت تسكننا وتخزنا علناً بالنثرة والعصعص، ولازال الإنسان كما كان منذ البدء يعمل بمعالج معلومات أساسي واحد، يضمن له بالدرجة الأولى أداء ردود الأفعال الرئيسية والغريزية، بالإضافة إلى وظائف بدائية تسمح بالتكيف مع البيئة بنمطية أولية شمبانزية المرتكزات، وبنظام تفعيل شبكي مستقر بجذع الدماغ، وهو أكثر أجزائه بدائية والمسؤول كليا عن إدارة عمليات الإدراك والوعي والتعود ورؤيتنا للعالم بالنهاية!.

الأفكار ظلال وسراب، ليست سوداء أو بيضاء بل طيف لانهائي ومتداخل!.

أخبركم.. أفكارنا ليست أنيقة ومنطقية وحقيقية دائماً كما تبدو، بل بها تناقضات وتشوهات وأكاذيب وتلوث وخرافات واعوجاجات نتجاهلها كما يتجاهل الجمل اعوجاج رقبته وانشقاق شفته، فمصادر ومنشآت تأسيس وتجميع الأفكار غير محددة وخارج نطاق الرصد والسيطرة والإدارة، فأكثر من 90% من الأفكار تولدت لا إراديا عن المعتقدات، وأغلب المعتقدات ترسخت ومدت جذورها وتوطنت في المرحلة الأولى للوعي قبل بلوغ سن السابعة، وأتت بتلقائية ودون فلترة من الجينات والبيئة التي عايشناها خلال السنوات السبع الأولى!.

للأسف.. لا توجد علامات على مفترق الطرق الأكثر أهمية في الحياة!.

يتورط المرء مبكرا في اتجاه فكري تقليدي مزدحم، وعادة ما يكون ضيقا وأشبه ما يكون بأزقة المدن القديمة، حيث لا خيار سوى السير باتجاه واحد تدفعك الجموع إذا لم تحملك ساقاك، وإذا سقطت تدوسك الجموع، وإذا تجرأت على تغيير الاتجاه لطمتك وهشمتك، فلا يمكنك التوقف أو التقاط شيء أو الاستدارة إلا إذا تنحيت جانباً وفارقت زحام الجموع، وهذا واقع المفكرين والمجددين والمثقفين التقدميين!.

لا يوجد شيء حتى يتم قياسه!.

هنالك شروط بدئية وجذور عميقة وتفاعلات وتحركات لا مرئية ولا محسوسة لم تؤخذ بالحسبان أسهمت جميعها في تكوين أفكارنا، فلا يعرف على وجه الدقة من أين بدأت الأفكار، كما يكتنف عمليات التفكير وميكانيزمات الأدمغة في ظلمات اللاوعي غموض كبير، حيث تعمل العواطف والمعتقدات في الخفاء لتنعكس على شكل أفكار لا تكون دائمًا عقلانية، فهنالك عنصر صغير لا عقلاني من التشوية متأصل في طبيعة التفكير ومنحاز للعاطفة، يجعلنا نرى الواقع بطريقة موغلة في الذاتية اللاواعية تزيد من التشوهات المعرفية، وتؤدي إلى اعتناق أفكار خاطئة كليا أو جزئيا ترتكز على المبررات وليس على المسببات، لا يمكن بأي حال فهمها إلا إذا أعيدت للبيئة الاجتماعية التي نمت فيها، فالمجتمعات الصغيرة الراكدة والمنعزلة لديها أسباب قوية لاعتناق الأفكار الخاطئة واللاعقلانية تحت تأثيرات التفكير العاطفي المرتكز على المعتقدات!.

الليبيون فكرياً.. عالقون ما بين يا ليت وآمين!.

يعتمد الليبيون على أسلوب تفكير عاطفي يعمل باستمرار على تأكيد أفكارهم عن أنفسهم وعن الآخرين، ويقيدون أنفسهم بسلاسل فكر جرى تحديثه بمبررات وشواهد ماضوية صدئة، ومطلي بتراث كامل من الحجج المغطاة بالعواطف المتطرفة لتبرير واقع لا منطقي مبتور عن زمنه، وذلك لعيش حالة فصام مربكة وتذبذب فاضح بين ثنائية الأسود والأبيض وتمثيلات الشيطنة والملائكية!.

في ليبيا.. الوعي مقيد بسلاسل سوء الفهم وأفكار لاعقلانية ملوثة بتأثيرات اجتماعية!.

في ليبيا أيضاً.. العيش في منظومة التشوهات المعرفية وأكوام الأفكار اللامنطقية واقع لا يمكن الفرار منه، وسماع صرير أدمغه تلوك أفكارا معتقة لغايات ملوثة قدر لا فكاك منه، فعادات العقل الجمعي والمعتقدات وطقوس الفصام وبراغماتيات أخطبوطية حطت من مستوى الوعي، وأعادت النخبة إلى زمن القبيلة وحمى المضارب والبكائيات السمجة!.

إن رقص الليبيين على لحنهم الغامض الذي يملأ تفكيرهم ويصمهم عن سواه ليس الكارثة الوحيدة في ليبيا، بل هنالك سلة كبيرة مملوءة بالكوارث يركض الليبيون بها من زاوية لأخرى ليخفوها، وهي كوارث لها تأثيرات مستقبلية على كل فرد في ليبيا!.

في ليبيا.. الحياة مأساة الفقراء البسطاء وكوميديا الأغنياء!.