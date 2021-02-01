أمّةٌ لا تملّ الانتظار

عندما تعصف الأزمات، تهدِّد مصالحَ الدول، وتضع حياة الناس في خطر، تتعرّى ادّعاءات سمُوِّ الأخلاق وحمايةِ حقوق الإنسان وحقّه في الحياة. عند ذلك تتصدّر "الأنا" مقابل "الآخر" تشكيلَ المواقف والسياسات وتدفع نحو الصراعات والحروب، باردةً وساخنةً.

فيروس كورونا وضع الإنسان في العالم كله، المتقدّم منه والمتخلف وتلك التي في منتصف الطريق، في واقعٍ لم تكن أغنى الأمم وأقواها سلاحاً واقتصاداً وعلوماً مهيّأةً لمواجهته، ولا لقبول المرض والموت على يديه مصيراً محتوماً. السباق محمومٌ على مدى أكثر من عامين الدول التي تملك ناصية ما يلزم من العلوم والتقنيات لتطوير اللقاحات لإكساب المناعة ضدّ المرض والعقاقير للعلاج منه.

نجحت حتى الآن في تطوير اللقاحات روسيا والصين وألمانيا وأمريكا وبريطانيا، وتقدّمت أخرى، منها كوبا، إلى مراحل الاختبار. بظهور اللقاحات ظهر تدافعٌ شديدٌ للحصول عليها، فمجموع الطاقات الإنتاجية في العالم كله لا تكفي لتطعيم كل شعوب الأرض قبل انقضاء سنوات طويلة، والفيروس لن يمهل أحداً.

العدل والمبادئ الإنسانية، وما تجهر به البلدان الغنية المتقدمة في كل وقت من شعارات، تقتضي - نظرياً - إعطاء الأولوية التي حدّدتها في بلدانها للناس في كل العالم بغض النظر عن القومية والدين واللون (أولوية المهن الطبية المتعاملة مع المرض، المقيمين ببيوت العجزة من كبار السن، ثم من تجاوزوا أعماراً معينة)، خاصة أن في ذلك تعزيزاً لحماية مواطنيها أيضاً. لكن الواقع شيءٌ آخر.

الواقع هو ما يجري من تدافع بين تلك الدول للحصول على اللقاح، على قاعدة "أنا" مقابل "الآخر"، واشتداد التنافس بينها، حتظهر ما أصبح يشار إليه بـ "قومية التطعيم"، لتضطرم تحت مظلته الصراعات بين الدول. ليس في عناوين تلك الصراعات ادّعاءات تنافس شريف؛ هي فجّة لا تلتزم بقانونٍ أو مبادئَ إنسانية جامعةٍ بين الشعوب. نشَر الإعلام في ألمانيا، في مارس 2020 أخباراً عن عرض الرئيس ترمب على شركة ألمانية مبلغاً ضخماً مقابل توجيه كل إنتاجها من لقاحٍ لم يكن قد اكتمل تطويره إلى الولايات المتحدة. لم يكن يرى في طلبه ما يشينه. في مطلع سنة 2021 نشهد صراعاً شرساً بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أولوية طلبياتهما من إنتاج أسترازِنِكا من اللقاح، وصل حدّ تعريض اتفاقهما حولبركزت، في جزئه المعني بحركة البضائع عبر الحدود في جزيرة أيرلنده، للانهيار. في ذلك مثالان مما يجري، وكأن هناك قبولٌ بموت الآلاف من طرفٍ ليعيش آلافٌ من الطرف الآخر. ليس مستغرباً إذن ألا يغضب العالم، رغم ما يحمله من بضاعةٍ إنسانيةٍ وأخلاقية،لاستثناء إسرائيل للفلسطينيين في أرضهم التي تحتلها، من حملة التطعيم الأوسع في العالم (بنسبة إلى عدد السكان) القائمة فيها، بحجة أن للفلسطينيين دولتهم (دولة عباس) المسؤولة عنهم! ولا العرب نبسوا ببنت شفة كما يُقال، تأدّباً ربما مع أبناء العمّ من بيت إبراهيم.

في ليبيا قد تُرصد مبالغ، وقد يصل شيء بعد أشهر أو سنوات. سيُفلت قدْرٌ ما من غول الفساد ليقع تحت رحى سوء الإدارة: في التخطيط للأولويات والالتزام بها، والتوزيع العادل بين الناس، والتخزين والنقل حسب الأصول الواجبة. هكذا يكون الحال عندما تغيب الإدارة والمحاسبة وصوت الناس.

العرب؟ أمةٌ باقيةٌ في الفُرجَة مستقبِلةٌ لما يأتي، استقبالَ العاجزعن فعل شيءٍ أو تغيير شيء، لاهُون في مسلسل اعتلاء الكراسي والإسقاط عنها، في مشهدٍ متكرّرٍ متنقلٍ بلا هدف ولا خير. رُفاتُ دولٍ تحطمت على يد شعوبها وأموالِ أخواتها، وانتماءٌ لزمانٍ غير الزمان في صناعاتها وعلومها وثقافتها وحكمها وإدارتها.

كورونا، كما نراها في المستشفيات وفي المقابر، تعمل؛ والأمم الحية في مختبراتها ومصانعها،تعمل؛ ونحن في انتظار عمل هذا وذاك، أيهما الأسرع.