نهاية عقد من الزمن ونخبة

ونحن في أواخر عام 2020، ومع اقتراب نهاية العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين، هذه الحقبة الزمنية التي عاجت بالكثير من الوقائع في العالم عامةً، وفي ليبيا بوجه خاص، نتأمل مسيرتنا كليبيين لنرى ما الذي حققناه طيلة هذه الفترة، فنجدنا - دون أن نتفاجأ- قد فوتنا الكثير من الفرص، وأن بلادنا انحرفت بعيدا عن مسار بناء الدولة التي نرنو إليها، بمكانتها المتميزة تنموياً واقتصادياً وسياسياً.

نتساءل حينها عن الذي قادنا إلى هذا الفشل، فنصل عندئذ لنتيجة مفادها: أن الأصل فيما فيه البلاد اليوم من انقسام وفساد واقتتال وانتهاك للسيادة... إلخ، مرده، بالأساس، إلى غياب الاحتكام للعقلانية في التعامل مع الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الفشل الحقيقي. الشيء الذي استوجب منا- انطلاقا من المثل القائل "معرفة الداء نصف الدواء"- أن نقوم في هذا المقال بتسليط الضوء على المرض الرئيس الذي أصابنا، والذي في تقديرنا يكمن في غياب النخبة السياسية القادرة على انتشال الدولة من المأزق الذي وُضعت فيه؛ ذلك أن النخبة الحالية المتصدرة للمشهد أبانت من خلال تعاطيها مع الأزمة عن وجود تأثيرات بنيوية عميقة ساهمت في جعل سلوكياتها تتشكل وفقاً لمفاهيم متداخلة ومتناقضة تماماً مع الأسس التي تهم عملية بناء الدولة.



لطالما كانت التجارب التي سبقتنا في عملية بناء الدول تبين لنا بأن الدولة لا تبنى إلا بوجود نخبة سياسية لديها وعي تام بضرورة وحتمية تشكيل كيان يعمل على تجسيد إرادة الأمة وحمايتها وتوفير مستوى الرفاه اللائق لها، إلا أنه عند البحث عن عامل الوعي في النخبة المتمركزة اليوم في مراكز التأثير من شرق البلاد إلى غربها، نجده مفقودا، بل لعله غير موجود إطلاقاً؛ وغياب هذا العامل يبدو واضحاً من خلال الطريقة التي تتبعها هذه النخبة في صراعها حول السلطة، وكذا تعاملها - أي النخبة- مع المسارات السياسية التي تهم إيجاد حل لهذا الصراع.



لا أحد يستطيع إنكار حقيقة أنه قد تعاقب على ليبيا – إلى حدود اللحظة – سبعة مبعوثين للأمم المتحدة – ابتداءً من عبد الإله الخطيب وصولاً إلى ستيفاني وليامز – ومع ذلك فإنه في كل محاولة تقدم في شكل مبادرة دوماً نجد أن النخبة المتصدرة للمشهد ما تفتأ بوسائلها إلا وأن تثبط مسار عجلة الحل في ليبيا؛ ولنا في ملتقى حوار تونس الأخير نموذج واقعي لما ندعي. فهي – أي النخبة- لا تمتنع/ تتورع عن استخدام كل السبل المتاحة لتطيل من بقائها في المشهد، دون أي مراعاة لآمال المجتمع في بناء الدولة الليبية المنشودة.



إن الدولة بحسب إنجلز جاءت نتاج مجتمع، بمعنى أنها ضرورة ملحة فرضها الصراع المجتمعي الطبقي. ومع الأخذ في الاعتبار المبنى من القولة، والاختلافات التاريخية والمجتمعية والاقتصادية، وبالتماهي مع فكرة إنجلز لنشأة الدولة، ودون استرسال أكثر في هذا المقال، نقول:



ما يحصل اليوم في ليبيا اعتراف جلي بأن الفاعلين في المشهد من شرق البلاد إلى غربها أصبحوا يتخبطون في تناقض عويص مع أنفسهم، بحيث أنهم قد انشقوا إلى تناحرات لا يمكن التوفيق بينها ويصعب التخلص منها، بيد أنه لكيلا تلتهم هذه التناحرات وهذه الطبقات التي لها مصالح فئوية واقتصادية متناقضة.. لكيلا تلتهم ما تبقى من الدولة والمجتمع، توجد حاجة للاقتناع بإلزامية انسحاب كل من ااتسم بطابع الجدل، أي كل المتصدرين على حد سواء، ووجوب دعم فكرة بروز لاعبين توافقيين قادرين على تخفيف حدة النزاع وحصره في حدود توزيع المصالح داخل النظام.



والذي يجب أن نسلم به اليوم هو أننا أمام مرحلة جديدة من التاريخ، لن نستطيع مجابهة تحدياتها أو التفاعل مع تطوراتها ما دمنا نعمل بالأدوات نفسها ونعيش وسط الصراعات الإلغائية ذاتها، فهي مرحلة تتطلب فهما عميقا للماضي والحاضر، وتستدعي توفر رؤى وبرامج تتماشى مع التطورات التي تشهدها السياسة والمجتمع معاً في ظل التطور التكنولوجي المهول، وكذا الصراع الدولي الضاري حول زيادة النفوذ وتوسيع نطاق التحالفات الدولية.



لذا، فإن أكثر ما نحتاجه فعلاً في المرحلة القادمة هو عدم القبول بإعادة إنتاج ذات النخب التي أبانت عن ضعفها في تدبير الصراع، والأهم يجب علينا المراهنة على لاعبين جدد يفترض فيهم تملك قدرات وأدوات تمكنهم من فهم وتحليل الوقائع الخارجية والداخلية للبلاد، ليستطيعوا من خلال هذا الاستيعاب إحداث تحول جوهري وحاسم في سبيل توحيد المؤسسات، وإطلاق المصالحة الوطنية، وتهيئة البلاد للانتخابات العامة التي طال انتظارها.