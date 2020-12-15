فقر الفلسفة

في عصر الإيمان، وبرغم بلوغ البؤس والافتقار حدا يستشنعه الضمير الحديث، فإن ما انبث في الأنفس من يقين، وما اشتملت عليه الحياة من قناعة تكسبها طمأنينة الوعد الحق، كانت تنعم على الإنسان إذ تمنحه تفسيرا لوجوده، فإذ هو يحتل موقعا مركزيا إزاء الطبيعة، وإذ هو قائم على التاريخ يصنعه ويفسر تقلباته إذا أعجزته بفلسفة الجبر. ثم تعاقبت فروع من الفلسفة الغربية والاكتشافات العلمية الحديثة، وحربان مدمرتان، لتتخطف الإنسان من فردوس أوهامه، ولتضع الفرد في مقابل العدم، تموضع من مفارقات الخبرة الإنسانية أنه سيفهم كونه موقفا وجوديا.

وأمام موقف استنتاجي كشف لنا أن "عقلانيتنا" كانت أكبر خصومنا، أخذت تتبين لنا مغارم الوجود، وتجلت الصفة الإشكالية للعلاقة بين الإنسان وعالمه، في تمنع هذا العالم عن التجلي بصورة "عقلانية."

ولم تفلح المثالية في إعادة الإنسان إلى مركز الوجود على اجتهادها، وميتافيزيقا هوسرل، بإخفاقها المشين في استبعادها للغة من إضفاء المعنى واستنادها إلى المعنى الجوهري، تقابل ميتافيزيقا هايدغر التي فككت صلة الإنسان بالواقع المعاش بقدر ما قدمته في حدوث الإحاطة وتوليف الوجود على إمعان الفلسفة في التجريد، وتشييدها لأعظم المباني طولا على أشد القواعد هشاشة.

واجتهاد الفلسفة في النأي بنفسها عن الزمان بمفهومه التقليدي، وندرة أن تبرأ من أيديولوجيا تعكس علياء المفكر واشتغاله بموضوع علاقته مع الكتلة من العامة الجاهزة أبدا لفرض عقائد اعتباطا، يتمخض هذا كله عن فلسفة تعسفية وضعها فرد واحد، ويقاتل عنها فرد واحد وحشد من التلاميذ، وإن كان ذلك الإيمان وذاك القتال مجردا، ميدانه البحوث المضادة. لقد غرست الفلسفة بذور بوارها عندما أصبحت تشكك في موثوقية المعنى.

وإذاً، ولما أن لم تُبقِ الفلسفة للمشتغلين بالوجود إلا الانتحار بابا جديرا بالطَرْق. بحسب ألبير كامو يبدو الأدب لنا بديلا للقبض على المعنى المراوغ. على أن الأدب لم يسلم من لفحات العبثية، ولا يزال المخلدون من الأدباء منذ دوستويفسكي يذكرون القارئ بوجوده في عالم غير صديق، وأنه لا يملك فيه أمره.