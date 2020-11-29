لا هوادة فيها!

الناس يبالغون في المديح وفي الذم، في المعارضة وفي التأييد، ويقال أن أشهر شيء توجد فيه المبالغة هو الشعر.. والتي قد تحوي مبالغاته شيئاً من الجمال الفني، حتي أنه قيل في مبالغات الشعر أن أعذبه أكذبه .

المبالغة أو التضخيم أو التهويل ليس حكرا على مجتمعات محددة، ولكن الفرق يكمن فى المساحة التى تشغلها المبالغة فى منظومة الكلام في أي مجتمع . وبالمناسبة فى الإنجليزية: (Exaggeration)‏ هي الإفراط والمبالغة في تمثيل شيء ما، ويعتبر الشخص المبالغ أن لديه ميزات واضحة في حين أنه لا يمتلك هذه الميزات على الإطلاق، أو يمتلكها ولكن بشكل أقل مما يدعي .

والمبالغة، فى اعتقادى، ركن أصيل فى منظومة الكلام لدينا، بل وتحتل مساحة كبيرة مما نقول ونكتب، وخير شاهد على ذلك هو المساحة الكبيرة التى تشغلها شعاراتنا الفضفاضة، والحجم الكبير لمفردات المديح أو الهجاء فى منظومة الكلام لدينا.. حيث نلاحظ أن المبالغة تحدث فى كل الظروف، فنحن نحب بجنون ونكره بعنف.. مما يؤكد أيضا على مرحلة المراهقة التي يعيشها مجتمعنا .

المبالغة في كل أمر هى خصلة سيئة، وقد نراها عيانا فى لعبة كرة القدم كمثال، وذلك كنوع من الخداع، يستخدمه البعض كوسيلة للتمارض بتضخيم الإصابات الطفيفة أو المشقة كعذر للهروب من المسؤولية، أو دعوة للحصول على مكسب وجزاء غير مستحق .

ونمضى لنتأمل بعض التعبيرات المبالغ فيها التى تتكرر كثيرا حتى يظن السامع أن القائل واثق ثقة كاملة فيما يقول .

ولأننا خارجون قريبا من الحرب تذكرت عبارة :

(حرب لا هوادة فيها)، تلك العبارة التى تتردد عبر التاريخ وإلى الآن..

وبما أن الهوادة تعنى - السُّكونُ واللين- أو المحاباةُ.. لذا فمعنى العبارة هو الحرب العنيفة الدموية التى لا مكان فيها للقيم الإنسانية ..

وكان حكامنا القومجيون يكثرون من استعمالها، رغم أنهم لم يخوضوا يوما حربا "لا هوادة فيها" إلا على شعوبهم.. وهناك أنظمة ترفع شعار الحرب بلا هوادة على المخدرات ثم يتبين أن بعضا من أهل السلطة هم من يروجونها .!!

كما تتكررعبارة أخرى فى منظومتنا الكلامية منذ زمن بعيد ولها قبول لافت!! وهى كثيرة الاستخدام ولا تقل شهرة عن سابقتها، حتى يخيل للمرء أنها تكاد تتساوى فى تكرارها مع عبارة السلام عليكم... إنها عبارة (سنضرب بيد من حديد).

إنها العبارة التى تستخدم من الجميع من له يد من حديد ومن ليس له، وأيضا يستخدمها من لا يملك يد ولا حديد .

وياليت هذه العبارة تستخدم للتعبير عن مسلك يجب الأخذ به فى التعامل مع عدو، ولكنها، على الأغلب، عبارة تحذيرية موجهة للمواطن، إذا حاد عن طريق الطاعة !

وأنا لا أملك إلا الإعجاب بالمبدع الذى ابتكرها، فلك أن تتخيل يدا من حديد تصفع بها، ومقدار الأثر الذي ستتركه .

الملاحظ أنها عبارات تفخيم وتعظيم لأجل بث التأثير المطلوب، وهو التخويف، وذلك فى مجال الحرب الدعائية.. والواقع يشهد بأننا لم نخض حربا لا هوادة فيها منذ مئات السنين، ولم نرَ من يضرب بيد من حديد، إلا ضرب المواطن الخارج عن طاعة أي حاكم.