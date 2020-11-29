تمام (دق جرس الإنذار 2)

أنا لا أريد إشعال فتيل العداء، ولكني أريد أن أرى الحلم يتحقق. ولكي يتحقق بالشكل النموذجي والسليم لابد من النقد والرفض والمعارضة والدعوة للإصلاح، الخطأ ليس مني، ولكنه من المتنفذين داخل المؤسسات وأصحاب السلطة الذين أفسدوا وجعلوا المؤسسات الراعي الأول للفساد المالي في المؤسسات التي دفعنا لأجلها كل شيء غالٍ في معارك مسلحة طويلة ومريرة وقاسية، حتى تنهض من جديد.

لذلك المطلوب على صعيد المجتمع والنخب المعارضة ونقد ورفض كل شيء مخالف دون تحيز أو خدمة لطرف على حاسب طرف آخر. لا يختلف في الفساد والنهب لكي لا نتعمق ونصل لعمق نقطة الصفر التي كنا نعيشها قبل سنوات في بنغازي وننقذ أنفسنا ونعالج الخطأ والتجاوزات بكل سهولة، بدل معالجتها بكارثة من جديد.

لا تستمعوا لأنصار التيارات المحرضة. فمن هذه التيارات تيار كان مقاولا لمشروع التوريث عام 2005 وأصبح بعدها مقاولا لمشروع الإرهاب الديني المتطرف أعوام 2012 ،2013 2014، وهذا تيار آخر من يتكلم عن الوطن والانتهاكات، فنحن أصحاب الثورة ومشروع تصحيح مسارها وهم مجرد سماسرة خسروا كل شيء ويسعون عن طريق أبواقهم إلى حرق ما تبقى من بلادنا واأرضنا ومؤسساتنا العسكرية والأمنية الوليدة. وفي المقابل على أصحاب القرار والسلطة داخل المؤسسات، وأخص هنا القيادة العامة للجيش، أن ينقذوا أنفسهم وينهوا النفوذ غير الأخلاقي داخل المؤسسة والتخبط بداخلها وسوء استخدام المواقع القيادية بالجيش وانتشار الجريمة والحرابة التي تقف وراءها مليشيات يترأسها شخوص لهم ارتباطات مباشرة بالجيش، حتى أن بعضهم يكرر في مناسبات وتصريحات بأنهم تحت الأوامر "كيف مفيش حد عارفهم". مجموعات مسلحة تخطف وتغتال وتنهب وتمارس الابتزاز دون التعرض لها ومحاربتها وكف أذاها.

وعلينا عدم التوقف في نقد ورفض ومعارضة تجاوزات الجيش فقط، بل ينبغي الإبحار أعمق حتى نصل لكل المسؤولين في الدولة ومؤسساتها وسلطاتها، والبداية تكون من مؤسسة الجيش كونها المؤسسة التي من المفترض تكون الحامي الأول لنا وللقانون والدستور، وتكون رمزا للنزاهة والحرص على المصلحة العامة والحفاظ على ثروات البلاد، وليست مؤسسة يستفرد بها بضعة أفراد.

ومع هذا يجب البدء بمعركة الوعي وأن نستعد لها جميعاً. فمعركة الوعي هي معركة غرس القيم والضمير والأخلاق للأجيال الناشئة ومحاربة الظواهر السلبية التي تستهدفنا ضمن موجة الاستهدافات المتعددة والقضاء على الأفكار الإقصائية التي يتم توظيفها تحت غطاء القبلية والمناطقية والعقيدة الدينية، وندافع عن حريتنا بكل حزم، وعلى رأسها حريتنا في التعبير والرفض والمعارضة .

مصيرنا ومستقبلنا لن تحدده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو الأجسام التنفيذية والسلطات التشريعية المتنفذة اليوم. مصيرنا ومستقبلنا نحدده نحن. يحدده الشعب بوعيه وإدراكه وإيمانه أن الوطن فوق الجميع وأن مصلحته هي أن يواكب العالم والأمم المتقدمة، ومهما كانت الطريق صعبة نجتهد جميعاً لتحقيق هذا الهدف الذي يبدأ بنقد ورفض ومعارضة كل أمر يعيق مسيرة الوصول للتقدم والتطور وخلق مناخ صحي يشجعنا جميعاً للعمل لأجل هذه البلد الحبيبة.

الطريق طويلة وشاقة يا شباب، ومسؤوليتنا تاريخية يجب أن نتحملها وندفع الثمن مرة واثنين وعشرة حتى نحقق أحلامنا، ليتمتع به من سوف يأتي من بعدنا ويدعو لنا بالخير كما دعينا نحن للآباء المؤسسين الذين تحملوا مسؤولية الكفاح المسلح والسياسي لاستقلال هذه البلاد ورسم ملامحها والسير به نحو البناء والإعمار والتنمية، دعونا نتفق على العمل بشكل متوازٍ بين تحقيق طموحنا وطموح الأجيال القادمة، أما الفساد المالي والأخلاقي والفوضى داخل المؤسسات فتكون من أوائل أهداف حربنا لأجل استعادة بلادنا.



ختاماً، بوحدتنا ومحاربتنا للفساد والتجاوزات سوف نهز مكاتب ومقرات المسؤولين وأتباعهم ونجعلهم يشعرون دائماً أنهم يقفون أمام شعب صاحب إرادة قوية، لايستسلم. يرفض ويعارض ويتظاهر لأجل حقوقه والخطر الذي يستهدفه جراء الانفراد بمؤسساته وبلاده ومصيره ومصير تضحياته. فلنؤسس من اليوم قواعد سليمة ومتينة للرفض والمعارضة والإصلاح وننشئ تحركات وتظاهرات ميدانية ننادي ونهتف من خلالها (لا للفساد. لا للتسلق والنفوذ على حساب مؤسساتنا. فهي ملك لنا وليست ملكا لكم ولأبنائكم. لا للتخويف ولا لتكميم الأفواه والاغتيالات والاعتقال. حريتنا وبلادنا خط أحمر) وقتها يحكون القرار قرارنا ونحن من يرسم المستقبل بضمائرنا الحية وأصواتنا الحرة. فلنبدأ بقلوب صادقة النقد والرفض والمعارضة والتحركات المدنية والشعبية. لا أحد فوق الوطن. الوطن فوق الجميع.