"شوف الزهور"

صموئيل جونسون، ويعرف أيضا "بالدكتور جونسون" (18/ 9/ 1709-13/12/ 1784) كاتب، وناقد وشاعر. له عددا من المؤلفات منها كتاب "حياة الشعراء" تناول فيع عددا من كتاب المقالات الأكثر شهرة، منهم الكاتب "جوزيف أديسون"، الذي قال عنه: " قبل أن تظهر، في منتصف القرن السادس عشر، صحيفتا "التاتلر" التي تعني الثرثار وصحيفة (السبكتاتور) وتعني "المراقب أو المشاهد" لم يكن هناك كُتاب مقالات يتناولون وحشية الإهمال، وطفيليات الأسلوب المهذب، ويبينون للناس متى يسكتون ومتي يتكلمون، وكيف يرفضون أو يقبلون. كان هناك فقط كتاب السياسة والفلسفة، ولا يوجد كتاب فن الكياسة وحسن السلوك، والطريف من المعلومات، التي لا يصلح لها إلَّا المقالة القصيرة، التي لا تقرأ للدراسة، بل للمتعة، وبذلك يجد المشغولون الوقت لها، ويجد الكسالى الصبر على قراءتها!

ذلك يعني أن المقالة القصيرة لم تظهر في بريطانيا قبل "جوزيف أديسون" فهو الذي كتب للصحيفتين المذكورتين أعلاه، وأثراهما بمقالاته. وقد يكون ذلك يسرى على المتحدثين باللغة الإنجليزية، ولكنه لا يسرى على بقية اللغات، وبالطبع من بينها اللغة العربية، فالجاحط على سبيل المثال؛ كتب قبل ذلك التاريخ المقالة القصيرة.

إنني أقرأ الآن كتابا عنوانه "روائع المقال " من بينهم المقال الذي قدم له الدكتور جونسون. والكتاب من إصدارات مكتبة الأسرة سنة 2012 وسوف أتناول معظم هذه المقالات في محاولة لنعرف من خلالها لِمَ اعتبر مؤلف الكتاب "هوستون بيترسون" هذه المقالات من الروائع:

1- مقال - زهور التوليب، لمؤلفة (جوزيف أديسون) :

ولقد استهله بفقرة اقتبسها من الكاتب (فرانسيس بيكون) تقول: "مأخوذة قبيلة الكتاب، على آخر رجل فيهم بالغابات والأدغال وتنفر من حياة المدن" وقد لا يسري هذا الرأي على الكتاب العرب، إلاّ أولئك الذين لم يعيشوا في بيئة صحراوية مقفرة، وفي العموم قلة لعل أبرزهم كُتاب الأندلس.

والمقال يتحدث عن نزهة صباحية في يوم جميل، واصفا الخضرة والزهور، والشجيرات التي تزخر بالطيور، مقتبسا صورة للشاعر (ميلتون) يشبه نفسه برجل كان مسجونا في مدينة زكمت أنفه رائحة فضلاتها. ولكن لم يطل استمتاعه بنسائم وهدوء ذلك اليوم، إذ فاجأته سحابة سوداء أسقطت خيوط مطرها فوق رأسه، فهرع إلى كوخ معتم فجلس في مدخله، وانتبه إلى أن ثمة رجالا يتحدثون عن شخصيات تاريخية، مثل كسرى والإسكندر الأكبر، ويبرز أحدهم رأيه بأن الأمير الأسود أفضل من "دوق فاندوم" وكانت مقارنة عجيبة، فبين الاثنين أكثر من ثلاثة قرون! وأمير هسة وملك السويد وأن تاج فرنسا في غاية الضعف، و(فيلار) لا يزال محتفظا برايته، ثم قال أحدهم: "لو أنهم صحبوه، فيستطيعون رؤية منظف المداخن مع سيدة متبرجة في فراش! وكان المطر قد توقف، واستأذنتهم في مرافقتهم! فرحبوا به، وقال له احدهم: "إن كنت مغرما بالأزهار، فستجد أنك كوفئت على تعبك، لأنك سترى مجموعة من أزهار (التوليب) لا مثيل لها في البلاد كلها!" عندها اكتشف أنهم يتحدثون عن الأزهار. وأن تلك الأسماء هي لزهور من فصيلة الأبصال، ومنها النادر حتى أن أحدهم قال أنه كان يملك ثروة نادرة منها، ولكن خادمته ضنت أبصاله، للطبخ فأعدت من منها عشاءه وعندما اكتشف ذلك كاد أن يغمى عليه".

وانتبه إلى أن ما أعجبه من زهور لم تكن هي الأجود، فلقد كانت اختياراته مضحكة، وعندما امتدح واحدة قائلا: "أنها أروع ما رأى أخبروه، ضاحكين، أن اسمها "رداء الأحمق" ولما أعجب بواحدة أخرى أفادوه أنها أيضا رداء لأحمق آخر!.

عرف أن قيمة هذه الزهور في ندرتها وغرابتها، وليس في ألوانها. وانتبه إلى كيف أن ثروات الأغنياء، لا تدخل عليهم بهجة، كالتي أحس بها من أصحاب ثروات هذه الأزهار!

وتمضى القصة تتحدث عن مختلف الزهور، ومواسمها، وكيف أنه لا يعرف عن الأزهار شيئا، وهو الذي لا يعرف منها سوى الأقحوان، ولما رجع إلى بيته عبر المراعي والخضرة والأزهار ظل السرور يغمره، وفكر في الكرم الإلهي، الذي لا حد له،إذ جعل أجمل الأشياء في الوجود أكثرها شيوعا وفي متناول الناس كافة!

نحن نصف القصة القصيرة بالومضة، وهذا المقال فيه كل أساسياته ومضة أيضا، ولكنها مزهرة بمعلومات بتواصل السرد، فهذه القصة المقالة مسلية جدا وظريفة، وثرية بمعلومات عن الأزهار، فمن منا يعرف خمسة أنواع منها، في تقديري نحن الآن وبعد ثلاثة قرون من تاريخ هذا المقال- الذي نشر في جريدة "الثرثار" يوم 30 أغسطس 1709- لا نعرف من الأزهار سوى "بو قرعون" و"نوار العشية" والجهنمية .. والقعمول! فمن منا – نحن الليبيين- كتب عنها؟ لا أحد سوى شاعر الوردة الحمراء، وبالطبع كاتب لأغاني العبقري بيرم التونسي الذي كتب رائعة أم كلثوم "شوف الزهور واتعلم"!