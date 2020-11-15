نساؤنا.. أوهام التمكين وحقائق الواقع

بوابة الوسط - القاهرة

لا شيء يبدو مستحيلا، بل كل شيء إيجابيا، وحتى رومانسيا، فالمرأة (االأم - االأخت - واالزوجة) نصف االمجتمع، والطاقة الدافعة للحياة، وعلى ذلك تستمر الإنشائيات واالسرديات إلجميلة، لكن الحقيقة هي أن الواقع يبدو أكثر تعقيدا، والمعاش يزداد سوداوية، أمام المطالبة بحق االمرأة في الحياة أساسا…

فاللأسف.. التناقض الثقافي هو سمة مجتمعنا الليبي، ولصيق بالثقافة الشاملة. فحين يكون سلوك الإمام الشيخ عكس مقولاته، وحين يصبح المعلم سبب الغش في الامتحانات، وحين يقوم المسؤول السياسي بابتزاز المرأة ومساومتها من أجل تمكينها، وهو من يتشدق بأحقية مشاركة المرأة السياسية ويزايد بذلك، إلى آخر ذلك من ظواهر االتناقض ٕالثقافي، وفي غياب الشفافية وقابلية النقد، يصبح الظاهر عكس الواقع والتناقض بين الشعارات والوقائع أمرا مألوفا، بل لايمكن تصور عكسه.

ففي الوقت الذي يتغزل فيه المجتمع بنصفه "الأنثوي" لا نرى أي فارق فى التعامل بين الجنسين، بل تكاد لا تخلو معاملة المرأة من الحدية والعنف اللفظي والجسدي فحوادث الاغتيال والتغييب ”للمرأة ' لاتزال تسجل دوريا في ليبيا، مثلما حدث لفريحة البركاوي، وسلوى بوقعيقيص، والنائبة سهام سرقيوة“ والآن حنان البرعصي. فمن المنصف القول أن العنف السياسي حين يكون ضد المراة يتخذ - في ظل الاستقطاب السياسي- عنفا لفظيا واغتيالا معنويا أشد وأفظع، مثل من يبرر بأن التحرش الذي تتعرض له المرأة بسب مظهرها المثير، نجد وبوفرة من يبرر تعرضها للعنف السياسي، بكونها غريبة عن المهام والمناصب، وأنها "ما كان يجب أن تتدخل في الشأن العام وأن تمارس دورا سياسيا وأن تتواجد بين الرجال“.. إلى آخر ذلك من التبريرات التي تزيد الذنب إجراما.

لنلاحظ هنا أننا نتحدث عن سيدات منتخبات وناشطات لهن دورهن الإيجابي وسمعتهن المعروفة محليا ودوليا، فإذا كان تغييب عضوة برلمان منتخبة، يمر مرور الكرام، دون تنديد دولى حقيقي ومؤثر، ودون توقع الفاعلين لعواقب وخيمة، فكيف يمكن تصور مصير الناشطات من النساء، والصحفيات، وأعضاء جمعيات ومنتديات المجتمع المدني فيما إذا تعرضن لتهديد ولو عابر؟

فالرسالة الوحيدة التي ستصل للجميع، أن كونك "امرأة" لم يعد يعطيك أي حصانة أمام العنف، وأن هذا الكائن، الذي تدبج لأجله قصائد الكرامة في مجتمع من المجتمعات ويجعلونه لصيقا، بل معبرا عن الشرف، يمكن أن يهان، ويسحق، ويغتصب ويقتل على الملأ في مجتمع آخر دون أي اكتراث ممن يملكون زمام الموقف.

فالواقع بعيد كل البعد عما يرفع من شعارات وهمية وخطب رنانة فالمرأة في مجتمعنا شرف لا يتشرف به أحد. هذه هي الحقيقة السافرة التي لايمكن أن يخفيها من يتشدق بصون المرأة باعتبارها "قيمة شرف ويزايد بدعمها وتمكينها لتحقيق مكاسب سياسية حتى وصل الأمر لتوظيف ماتتعرض له المرأة من جرائم في معاركه السياسية. فكم من مقاطع مرئية 'مؤثرة عن حالات عنف واغتصاب لنساء نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهن يصرخن، حتى سجلت الذاكرة قسوة وفظاعة صراخ إحداهن "ما عندكمش ولايا؟؟!!“.

إن ارتكاب هذه الجرائم واستغلال نشرها من قبل الخصوم السياسيين يعكس مدى كراهية جزء كبير من المجتمع عموما للمرأة وظهورها فى المشهد العام، فقد باتت المرأة وسيلة ابتزاز سياسي واجتماعي كعلامة يمكن لأي محلل نفسى واجتماعي أن يستقي منها مدى كراهية المجتمع لمبدأ خروج المرأة، ناهيك عن مشاركتها السياسية، بل وقيادتها.

قدرنا نحن نساء ليبيا أن نكون نصف ذلك المجتمع.. رحم الله من سبق فريحة وسلوى وسهام وحنان، ومن سيلحق بهن من النساء، فمعاركهن لم تنتهِ بعد…