جمهورية بايدن

من خلال التجربة والخبرة والمتابعة المتواصلة، تَعلمتُ الشك فيما تصدره وتنشره مؤسسات استبيانات الرأي العام من تنبؤات، خلال فترات الانتخابات في بلدان الغرب عموماً، وبريطانيا وأمريكا على وجه الخصوص. ربما لذلك السبب، لم أصبْ بالدهشة لوقوعها، مرّة أخرى، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، في نفس الشرك الذي سبق وأن وقعت فيه مراراً عديدة في الماضي، بخطئها في التنبؤ بالنتيجة النهائية، وهو الخطأ الذي قد يعجّل، هذه المرّة، بفقدانها المصداقية. كانت التنبؤات تقود إلى نتيجة مفادها أن المترشح الديمقراطي جو بايدن سيفوز في الانتخابات بأغلبية كبيرة وحاسمة. لكن الأمور في الواقع سارت بشكل مختلف. وتمكن الرئيس ترمب، خلال العشرة أيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، من قلب الموازين، وكاد أن يصل إلى خط النهاية قبل منافسه.

خلال الأيام القليلة التي سبقت الانتخابات، حَرصتُ على متابعة التقارير الإعلامية الأمريكية باختلافها، وعجبتُ من أن العديد من الصحف الأمريكية الكبيرة عزمتْ على عدم نشر أي استبيانات رأي تفادياً لما قد يحدث من إحراجات. ومع ذلك، كانت صفحات الرأي في الصحف الكبرى ميادين لمختلف الآراء، وكان أغلبها – حسب رأيي - يميل لصالح تأييد المترشح الديمقراطي بايدن، وربما يرجع ذلك إلى أن أغلبها ليبرالية النزعة والتوجه، ومعادية لتوجهات إدارة الرئيس ترمب. ونشرت صحيفة النيوريوك تايمز افتتاحية كبيرة ومميزة، أكدت فيها وقوفها إلى جانب بايدن، وأبانت الأسباب التي تدعوها إلى رفض الرئيس ترمب وسياساته.

الآن، حتى وإن لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بشكل نهائي، ومازالت الأمور محط نزاع لعدم اعتراف الرئيس ترمب بالهزيمة، ورغبته في وضع الأمور أمام القضاء للحسم فيها، إلا أن ما بان من معالم ومؤشرات ودلائل يؤكد على أن الرئيس ترمب في طريقه إلى مغادرة المسرح، وأن الخشبة تعدّ ليعتليها في 20 شهر يناير القادم 2021 الرئيس المنتخب جو بايدن.

وجود إدارة جديدة، ورئيس جديد في واشنطن، يعني في ذات الوقت، فتح الباب أمام العديد من الأسئلة المشروعة ذات الصلة بما يمكن أن تقدمه الإدارة الجديدة لأمريكا وللعالم. ثمة أسئلة تتعلق بالرئيس الجديد وسياساته، وخاصة السياسة الخارجية، والمتعلقة بشكل خاص ببلداننا العربية، ومنطقة الشرق الأوسط.

ومما أطلعت عليه من تقارير، فإن الرئيس الأمريكي رقم الـ 46، سوف يكون ملزماً بالتحرك في مجال محدود على المستوى الداخلي الأمريكي، ولن يكون بميسوره تنفيذ برنامجه الانتخابي الداخلي – رفع الضرائب على الميسورين وزيادة الحد الأدني للأجور- بسبب استمرار استحواذ وتخندق الجمهوريين في مجلس الشيوخ (The Senate) لمدة عامين آخرين على الأقل، وازدياد عدد نوابهم مؤخراً في مجلس النواب 6 آخرين، كما أكدوا سيطرتهم على المحكمة العليا الاتحادية لسنوات طويلة قادمة. وهذا يعني أنهم، رغم خسارتهم للرئاسة، مازالوا قادرين على الجلوس في المقعد الخلفي في السيارة القادمة، والمشاركة في تحديد أي الطرق يسلكها السائق.

فيما يخص السياسة الخارجية، سيكون بمستطاع الرئيس الجديد بايدن التحرك في هامش متسع، من دون حاجة للحصول على موافقة مجلس الشيوخ. ومن المفيد الإشارة إلى أن الرئيس بايدن يمتلك خبرة في الشؤون الدولية، وسبق له أن كان نائبا لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لعدة سنوات. ووفقاً لتقارير إعلامية، يمكن لإدارته توقيع ما شاءت من الاتفاقيات مع دول العالم، مالم تحمل اسم معاهدات. وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، فإن التقارير، التي اطلعت عليها، تتفق على أن الرئيس بايدن، لن يلجأ إلى إلغاء الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه وعد، خلال حملته الانتخابية، بإعادة النظر في الاتفاق النووي مع إيران، وإمكانية العودة للانضمام إليه في حالة موافقة إيران. هذا الوعد في حالة تنفيذه، من المتوقع له أن يثير غضباً رسمياً إسرائيلياً، وخوفاً في بلدان عربية خاصة السعودية. وبخصوص مواصلة ما بدأه الرئيس ترمب، مؤخراً، من مشروع التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، ترى بعض التقارير أن المشروع الذي بدأه ترمب قد يتعرض للتوقف، في حين أن بعض المراقبين يشيرون إلى إمكانية سعي الإدارة إلى إرضاء إسرائيل وتسكين غضبها - في حالة العودة للاتفاق النووي مع إيران - إلى مواصلة المشروع.

وفيما يخص بلادنا، لم أتمكن شخصياً من الاطلاع على أي تقارير إعلامية، ذات صلة برغبة الإدارة الجديدة في التدخل لإيجاد حل للنزاع الليبي. إلا أن عدم وجود تقارير بهذا الخصوص، أو، بالأحرى، عدم اطلاعي على ما وجد منها، لا ينفي حقيقة أن الرئيس المنتخب كان ضمن الفريق الرئاسي الأمريكي الذي وافق على المشاركة في إسقاط نظام القذافي. كما سبق له زيارة ليبيا عام 2004 ونجح في التوسط لإطلاق سراح المرحوم فتحي الجهمي. أضف إلى ذلك أن تحركات السيدة ستيفاني وليامز نائبة رئيسة البعثة الأممية على الساحة الليبية، ومن ورائها السفير الأمريكي، تنبثق (حسب رأيي الشخصي) من رغبة أمريكية في المقام الأول، وليست أممية، بغرض وضع ضغوط على أطراف النزاع للتفاوض، والوصول لاتفاق سلام نهائي. ولذلك، أتوقع لتلك السياسة الاستمرار خلال الشهور القادمة، ومواصلة الإدارة الجديدة دعم السيدة وليامز في جهودها من دون تردد، وعلى أمل أن تؤدي أخيراً إلى الوصول إلى سلام نهائي في ليبيا.