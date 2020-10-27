شطيرة سمك التونة بالهريسة الحارة

كانت الساعة تقترب من الثامنة مساء عندما دخلت إلى الأسواق القريبة من بيتي، كان الزحام شديداً، الكل يريد أن يلحق ويتسوق قبل الإقفال. سبب ذهابي في هذه الساعة المتأخرة يكمن في أن هذه الأسواق تبيع خبزاً صغيراً مناسبا لإعداد شطيرة سمك التونة بالهريسة الليبية الحارة.

في داخل الأسواق اتجهت فوراً نحو رف الخبز، أخذت ثلاث خبزات صغيرة، ثم عرجت على زاوية بيع الخضروات والفاكهة باحثاً عن فلفل أحمر لإعداد الهريسة الليبية. وجدت سلسلة من الفلفل الصغير بألوان متمايزة: الأحمر والأصفر والأخضر، كتب عليها "فلفل" من دون الإشارة إلى درجة حرارته. بدأت أفتش حتى عثرت على كيس صغير مكتوب عليه "كافتيرو" بمعنى حار جداً، ثمة شك في داخلي حول نوع الفلفل، فقررت الاستفهام من الفتاة العاملة في الأسواق، كانت مشغولة بترتيب الأشياء قبل ساعة الإغلاق، ومن الواضح أن ليس لديها متسع من الوقت للحديث أو الرد على أي سؤال في هذا الوقت العصيب، سألتها بكل برودة أعصاب:

- هل هذا الفلفل حار جداً؟

أجابتي بنظرة غريبة، مع ابتسامة خفيفة:

- ربما، الكيس مكتوب عليه أنه حار سيدي.

- لكني لست متأكداً من شدة حرارته، أريد أن أصنع من هذا الفلفل هريسة ليبية.

- لا أعرف ما هي الهريسة، لكن هناك في الصف الخلفي أنواع من الشطة الحارة، يمكنك تجربتها.

- تلك الشطة جربتها من قبل ولا تناسبني، أريد أن أخلط هذا الفلفل مع الثوم والكمون، وأصنع منه الهريسة، لو تجربيها مع شطيرة سمك التونة لن تتركيها مرة أخرى.

وسط دهشتها واصلت الحديث، قائلاً:

- هل سمعت يوما ما بشخص اسمه "بوذراع، أو البرقاوي، أو العلواني" انهم يصنعون أشهى شطيرة سمك التونة بالهريسة في مدينتي بنغازي.

- آسفة سيدي٬ أنا الآن مشغولة وعليّ أن أنهي عملي بسرعة وأغادر المكان، بصراحة لا أعرف هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم.

- أنا كذلك على عجلة من أمري للخروج من هنا، والذهاب إلى البيت، وإعداد هذه الخلطة العجيبة، وحدي، حتى لا أضطر للمبيت الليلة من دون عشاء.

واصلت الحديث من دون توقف، غير مكترث لانشغالها في ترتيب البضاعة، وأضفت:

- هل تعرفين أن هذه المادة التي سوف أعدها الليلة، عندما تتم إضافتها إلى شريحة التونة مصحوبة بزجاجة مشروب " كوكا كولا" ستكون لذيذة للغاية؟

يبدو أنها استسلمت للأمر و "قالت في نفسها " لا مفر من الإصغاء حتى النهاية لحكايات هذا الرجل، وبهذه الطريقة يمضي الوقت سريعاً حتى نهاية العمل المكلفة به، أجابت:

- سيدي، أقدر موقفك، وأتمنى لك ليلة سعيدة ووجبة شهية، لكن لا يمكنني أن أساعدك أكثر من ذلك، وأود أن أذكرك أن هناك طابورا طويلا ينتظرك للخروج من هنا، عليك اللحاق به، وفي مرة مقبلة ستكون أذاني صاغية لك ولحكاياتك المشوقة وطعامك العجيب.. طبت مساء.

- آنستي المحترمة اعذريني على الإطالة، أشكرك على سعة صدرك وصبرك.

تركتها تتابع عملها، وغادرت المكان وفي يدي الكيس الصغير الذي يحوي كمية بسيطة من الفلفل الحار، وما زال لدي متسع من الوقت للحديث عن شطيرة سمك التونة بالهريسة الليبية الحارة.. مع عاملة الأسواق اللطيفة.