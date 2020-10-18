إنصاف الخصوم والأعداء

شخصيات الدكتاتوريين متميزة ولافتة للاهتمام، بسبب غرابة أطوارها وأفعالها، أو ردات أفعالها، المفاجئة. أي أن ثمة إطارا عاما لشخصية الدكتاتور من الناحية النفسية. لكن معمر القذافي ذهب شأوا بعيدا في هذه الغرابة، على الأقل بين الدكتاتوريين المعاصرين.

وبعد موته كتب عنه الكثير من قبل الكتاب الليبيين والعرب. إذ لم يكن الناشرون العرب أثناء حياته يجرؤون على نشر كتب من هذا النوع، خوفا من ردة فعل مؤذية.

لم أجد في نفسي ميلا لمتابعة ما كتب عنه. ولكن مؤخرا قرأت للروائي والكاتب المصري حمدي البطران كتابا عن القذافي بعنوان "القذافي.. الواقع والأسطورة" (1).

والحقيقة أن الكاتب سعى إلى تناول سيرة القذافي في السلطة بموضوعية ونزاهة واضحتين. وتقصى موضوعه في عدد كبير من الكتب والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية.

إلا أن أي عمل، خاصة أعمالا من هذا النوع، قابلة لأن تحتوي، لسبب أو آخر، على أخطاء، أو عدم دقة، في المعلومات والتحليلات.

في هذا المقال سأكتفي بإبراز بعض النقاط التفصيلية، التي ارتأيت أنها جديرة بإعادة النظر فيها.

* يشير الكاتب في أكثر من مكان في كتابه إلى أن ليبيا اعترفت بمسؤوليتها عن حادثة لوكربي المعروفة (ص 11، 164، 183). والواقع أن هذا الكلام ليس دقيقا. فليبيا لم "تعترف بمسؤوليتها عن حادثة لوكربي" كدولة منفذة لهذه الحادثة، وإنما أعلنت "مسؤوليتها عن أعمال موظفيها" (ص 184). وهو أمر مختلف تماما عن إعلان مسؤوليتها كجانية منفذة للجرم. إن الأمر يشبه في هذه الحالة كما لو أن ابنا مراهقا لي قذف، في لعب أو عراك، سيارة أو بيت أحد الجيران بالحجارة وتسبب في تحطيم الزجاج، فأتقدم أنا إلى الجار وأعلن استعدادي لدفع تكاليف إصلاح ما نتج عن فعل ابني باعتباري ولي أمره ومسؤولا عن تصرفاته. وهو أمر يختلف عن الاعتراف بمسؤوليتي بوصفي فاعلا مباشرا. صحيح أن المسألة في حالة الدولة مسألة فنية، لكنها مهمة من الناحية القانونية.

* يقرر الكاتب أن معمر القذافي اعتبر نفسه "أمينا على القومية العربية" بناء على جملة "قالها جمال عبد الناصر ربما مجاملة للضابط الشاب الذي قاد ثورةً، وخلعَ ملكًا، في بلد مجاور، مقتديًا به، وربما نسيها عبد الناصر ولم يتذكرها. أحدثت مفعولها في وجدان الضابط الشاب، وربما أفقدته توازنه فيما بعد" (ص 41). والجملة المعنية هنا هي قولة عبد الناصر للقذافي: "معمر أنت تذكرني بشبابي" (ص 41). إلا أن الأمر ليس بهذه الخفة. لم تكن الواقعة عبارة مجاملة خلف الجدران. لقد سمعت أنا شخصيا عبارة تعميد جمال عبد الناصر معمر القذافي "أمينا على القومية العربية" في خطاب ألقاه عبد الناصر في طرابلس يوم 25/ 6/ 1970 بمناسبة الاحتفال بجلاء القوات الأمريكية عن قاعدة عقبة بن نافع، التي كانت تسمى قاعدة هويلس. وقد وثق سامي شرف النص كالتالي:

"إنني سأترككم غدا وأنا أشعر بقوة جديدة ودم جديد واشعر أن الأمة العربية فيكم، وقد عبرت عن ثورتها، وعبرت عن عزيمتها، وقد عبرت عن تصميمها.. أترككم وأنا أشعر أن أخي معمر القذافي هو الأمين على القومية العربية وعلى الثورة الليبية وعلى الوحدة العربية" (2).

* يقول المؤلف "عندما مات الرئيس جمال عبد الناصر، لم يُشكّل موته صدمة للرئيس القذافي. أظنُّ أنه لم يحزن كثيرًا. لأن القذافي كان يؤهِّل نفسه لتقلُّد وشاح الزعامة بد لا منه، مثلما يحدث في الطُّرق الصوفية. عندما يموت شيخ الطريقة، فيتولى خليفتُه رئاسة المشيخة" (ص 85).

أنا أختلف مع هذا التحليل تماما. فمن الناحية الشخصية كان القذافي متعلقا عاطفيا بعبد الناصر ومواليا له بصدق. ومن الناحية العملية توفي عبد الناصر شهر سبتمبر 1970، أي بعد مرور سنة فقط على استيلاء معمر القذافي ورفاقه على السلطة. في هذه الفترة لا بد وأن القذافي يشعر أنه حرم من سند حامٍ بالنسبة إليه وإلى "الثورة الليبية". فوجود عبد الناصر يعزز مكانة القذافي ودوره ويشكل نوعا من الحماية له ولمشروعه، ويعلم أنه لا يمكنه أن يقوم بأي فعل إيجابي على المستوى القومي العربي إلا تحت جناح عبد الناصر ومصر. إن سرعة غياب جمال عبد الناصر عن الساحة ليست كافية لأن يأخذ القذافي بالتطلع إلى الحلول محله. أصبح القذافي يحاول لعب دور عبد الناصر في تزعم العمل القومي والتيار الناصري بعد ذلك بفترة، عندما خرج النظام المصري الذي ورث عبد الناصر عن الخط القومي الناصري.

* تحدث الكاتب كثيرا عن علاقة القذافي بحرب أوكتوبر 1973 ومواقفه منها. لكنه لم يشر إلى تصريح في غاية الأهمية بدر عن معمر القذافي. ففي يوم 7 أكتوبر، ثاني أيام الحرب، ألقى القذافي خطابا (3) بعد الإفطار (لأن الوقت كان شهر رمضان، واستمعت إليه أنا شخصيا) خاطب فيه الشعب الليبي بالقول بأن ما يستمعون إليه من بيانات عسكرية الآن صادرة عن مصر وسوريا صادقة تماما وليس كما كان الشأن سنة 1967، وقال لكن هذه حرب وقد تستعمل فيها أسلحة جديدة تغير الموازين، وقال كان بودنا أن يكون لنا رأي فيها، ولكن بما أنها وقعت فليس أمامنا إلا تأييدها ودعمها. والتصريح المهم الذي أود التركيز عليه قوله في هذا الخطاب: "نخشى أن تكون هذه حرب تحريك وليست حرب تحرير". وللأسف، أثبتت تطورات التاريخ صحة هذا التحليل، وأصبح هذا التعبير مستخدما كثيرا من قبل محللين سياسيين عرب، ومنهم مصريون، الذين يتناولون هذه الحرب بالتحليل حتى الآن.

* يشير الكاتب إلى أن المحاولة العسكرية التي قامت بها "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" في مايو 1984 "نُفِّذت داخل معسكر باب العزيزية، معقل القذافي، بمهاجمته بالسلاح" (ص 35). وهذا ليس صحيحا، إذ اكتشفت المحاولة قبل قيام المجموعة، التي كانت في إحدى شقق عمارة مجاورة لمعسكر باب العزيزية، بأي تحرك مسلح. ويقول "وكان أحد أفراد العملية، وهو أحمد حواس، قد اعتُقل في أثناء دخوله للبلاد، مما كشف أسرار المحاولة وسهَّل إفشالها" (ص 35). والحقيقة أن أحمد حواس اكتشف عند دخوله البلاد برا قادما من تونس وقتل في مواجهة مسلحة وعثر معه على الوثائق الكاشفة. وقد قام النظام بالإعلان رسميا عن مقتله الأمر الذي أربك المجموعة، فلم تعرف كيف تتصرف وتم اكتشافها عند محاولة تغييرها المكان.

هناك نقاط عديدة أخرى تستدعي الإيضاح، لكننا نفضل الاكتفاء بهذا القدر.

وأحب أن أختم بالقول، إن الأمانة العلمية والنزاهة الأخلاقية، تحتمان علينا إنصاف خصومنا وأعدائنا.

1) حمدي البطران، القذافي.. الواقع والأسطورة، دار غراب للنشر والتوزيع، القاهرة 2019.

2) سامي شرف، سنوات وأيام مع جمال عبد الناصر (لا يصح إلا الصحيح). http://elw3yalarabi.org/samy-sharaf/S-N-Facts-3.html

3) لم أعثر على نص الخطاب.