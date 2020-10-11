رسالة غير مشفرة إلى النائب العام الليبي

السيد النائب العام، كلما أردت معرفة اسمك بحثت عنه في محركات البحث، لم أستطع حتى تذكر جزءٍ منه.. لا أدري إذا ما كنت موجودًا على أرض الواقع أم لا.

لا أدري ما هي رؤيتك لمفهوم الفساد، وما هي أولوياتك في جدولة القضايا المطروحة أمامك، وما هي سياستك في محاصرته !!

سيدي النائب العام.. معركتنا ليست ضد طواحين الهواء.. اترك جوادك الهزيل، وسيفك المثلوم، وانتبه لنا، سنخبرك أين هي ساحة المعركة الحقيقية.. معركتنا هنا، ضد أعداء حقيقين، للأسف لم نقرأ أسماءهم في أوامر القبض.. الذين نهبوا المليارات ليسوا كتبة وحجبة الوزراء والرؤساء.. الذين دمروا البلاد وأفقروا العباد ليسوا الوكلاء، ولا رؤساء الأقسام، ولا عمداء البلديات.. هؤلاء وإن تحملوا الكثير من المسؤوليات عما حدث ويحدث، فهم ليسوا إلا أدوات.

سيدي النائب العام الذي لا أعرف اسمه، ولكنني أعرف جيدًا سماته.. في سلك القضاء والنيابة، من لم تغرهم المزايا، والسيارات، ولم ترهبهم المليشيات.. ابحث عنهم، فلن يخذلوك، ولن يتركونا نهلك كما هلك الذين من قبلنا، لأنهم لن يتركوا قويا سرق، ليقيموا الحد على الضعفاء.

سيدي النائب العام

لم يعد يخفى على أحد اليوم، كم الملفات، التي يتعمد البعض إخفاءها.. ولا أسماء المتهمين فيها، ولا حتى لون الملف وما عليه من تعليقات.. فادفع بها إلى قضاة شرفاء، وأنت فوق الأرض، فلا أدري متى نكون أنا وأنت تحتها، فيقول الناس أنني قد بلغت، وأنك لم تسمع.

اللهم إني بلغت.. اللهم فاشهد.