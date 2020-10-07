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إنقاذ ليبيا من الفساد والمُفسدين

عبدالله الغرياني 41 دقيقة
عبدالله الغرياني

عنوان و شعار اتحدنا لأجله كنشطاء وقوى مدنية بمدينة بنغازي بمختلف آرائنا و بتزامن مع الذكرى الثامنة للجمعة التي دعينا إليها تحت شعار "جمعة إنقاذ بنغازي" من الإرهاب والجماعات المسلحة بتاريخ 21 سبتمبر 2012.م اخترنا هذا التاريخ والذكرى للإعلان عن تظاهرة "إنقاذ ليبيا من الفساد والمُفسدين" وتشرفت رغم تواجدي في الخارج بأن أكون أحد الداعين والداعمين للتظاهرة التي طالبت بخمسة مطالب محددة وواضحة دون طرح اأي مشروع أو خارطة طريق يمكن العمل بناءً عليها، ولكن كانت مُطالبات موجهة للسلطات شرقاً وغرباً ولكل المعنيين بهذه الملفات:

- أول مطلب
"الحقوق والحريات خطوط حمراء" وهي التي سلبت من جديد بعد أن سلبها القذافي 42 عاماً ومن ثم سلبتها من بعده قوى الإرهاب والتطرف واليوم يتم سلبها من جديد على يد ذات الرموز وأدوات القمع والتضييق القديمة متناسيه ردة الفعل والغضب العارم الذي جعل الناس تزحف لمقراتهم وتشعل فيها النيران اإبان أحداث ثورة فبراير بسبب ما فعلوه تجاه الشعب والمواطنين بأوامر النظام الدكتاتوري السابق، وبعد حرب ضروس استمرت أربعة أعوام قدمت فيها مدينة بنغازي وعموم مدن وقرى برقة الآلالف من الشهداء والجرحى والمبتورين رافقتها تضحيات التيار المدني في سبيل تحرير بنغازي من الإرهاب والتطرف والجماعات المسلحة. يعاد اليوم بعد كل هذه الجهد والمشوار الطويل والمرير إرهاب آخر بمسمي الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار ومحاربة المتاآمرين "الأخوان والدواعش" قاصدين بالأخيرة نشطاء المجتمع المدني، ولا صوت ولا لون إلا صوت ساحة الكيش ولون دعم المشير الأمر الذي من المفترض أن مدينة بنغازي بالذات آخر من يزايد عليها وعلى أهلها وشبابها في دعمهم للجيش و قيام دولة المؤسسات متناسين أن بنغازي وعبر تاريخها كانت تدعم وتضحي لأجل المشاريع الوطنية والنضال ضد الطغيان وحكم الفرد وترفض التمجيد على حساب جراحها وتضحيات أبنائها التي قدمتها على مدار خمس عقود لأجل الحرية وقيام دولة المؤسسات والقانون والعدالة ولكي نثبت بأننا كنا مُحقين في مطلبنا وأننا نفتقد حقوقنا وحريتنا التي تعتبر من أبسط الحقوق اقتحم البلطجية الساحة محاولين في البداية طرد المتظاهرين في مظاهرة إنقاذ ليبيا والذين انسحبوا من المكان رغم تعهد وزارة الداخلية بحمايتهم وفي ظل وجود الدوريات الأمنية التي أصدرت إليها الأوامر لحماية المتظاهرين اختطف أحد المتظاهرين من وسطها وهو الرفيق الناشط "ربيع العربي الزاوي" الذي أفرج عنه بعد ثلاثة أيام من التظاهرة بعد ضغط الإعلام ومنسقي التظاهرة على السلطات ومن بعده اعتقال المدون مجدي الخشمي الذي لازال مسجونا لهذا اليوم، وغيرها العشرات من الحوادث المماثلة حدثت قبل التظاهرة منذ إعلان تحرير مدينة بنغازي في يوليو عام 2017.م ولهذا سوف نناضل كما عرفنا الشارع لأجل الدفاع عن الحريات والحقوق للأبد حتي نضمنها وندسترها في دستورنا المفقود كأول مادة.

- ثاني مطلب
"محاربة كافة أشكال الفساد في كل مؤسسات الدولة السياسية والمدنية والعسكرية" وهذا المطلب إذا كانت المؤسسات واثقة من نفسها لقامت بحسمه بإظهار كافة التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وإحالة كافة المتورطين في الفساد للتحقيق والمحاسبة ولكن صمتها وعدم إجابتها على هذا الملف الذي بسببه انتفض شباب بنغازي في انتفاضة 10 سبتمبر 2020 ضد فساد المؤسسات وطغيان طبقة ما يسمى اليوم بـ "المرموقين" المقربين من دوائر القرار في المؤسسات والذين يتم وصفهم كذلك بـ "الكواشيك" الذين يأكل من خلالهم المسؤولون في مؤسسات الدولة السياسية "مجلس النواب" والتنفيذية "الحكومة الليبية" والعسكرية "القيادة العامة للجيش" حيث نهب الأراضي وبناء الأسواق التجارية "المولات" والقصور والمزارع والسيارات الفارهة التي تتجول في المدينة التي أصبح نصف سكانها وأكثر من النصف تحت خط الفقر والجوع وانعدام البنية التحتية والخدمية وانهيار قطاع الصحة ونهب أموال مكافحة جائحة كورونا وقلب المدينة المُدمر وإهمال النازحين والجرحى، كل هذه القضايا والملفات تؤكد أن هذا الفساد والاانهيار وراءه فساد مالي تقف خلفه هذه المؤسسات و "مرموقوها وكواشيكها" لذلك كانت إجابتهم على هذا المطلب فوريه بإرسال فوج من البلطجية لقمع التظاهرة ومحاولة تغيير شعاراتها بمطالبة المشير حفتر بمكافحة الفساد ولماذا لم يكافح المشير الفساد في وقت سابق وهو على علم بوجوده وهو ذاته المشير الذي حارب الإرهاب بكل قوة وحزم لماذا لا يحارب الفساد وكل التقارير تتحدث بأنه منتشر حتي وصل لجنرالات الجيش وأبناء المشير ومن خلال هذا الرد والهجوم الالكتروني والإعلامي يأتي التأكيد على مشروعية المطلب بمكافحة الفساد في كل المؤسسات السياسية والمدنية والعسكرية والجميع يجب أن يحاسب.

- ثالث مطلب
"إجراء انتخابات مبكرة تضمن إزالة كافة الأجسام الموجودة" لماذا لا وجميع من في الأجسام السياسية والتنفيذية يؤكدون على مدنية الدولة وديمقراطيتها وأعلن الجميع الحروب لأجل هذا المبدأ والهدف لماذا يتم جرنا بعد كل جسم ومرحلة انتقالية لمرحلة أخرى بتوافق القوى السياسية. لماذا لا تجعلوننا نحن الشعب نتوافق ونختار من يقود البلاد ونمارس حقنا في الانتخاب.. لماذا كل هذه الحوارات الخارجية والصفقات السياسية والتنازلات والاعتراضات والحل سهل جداً في إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية بمراقبة ومساعدة دولية والدخول من خلالها لاعتماد الدستور بعد الاستفتاء الشعبي عليه حتى نختم المراحل الانتقالية وندخل في استقرار سياسي دائم بوثيقة الدستور التي تحمى الجميع، خصوصاً بعد فشل كل الأطراف السياسية في خلق وفاق وطني حقيقي هدفه إنقاذ البلاد والشعب وبناءً على هذه الفوضي السياسية نتأكد بأن المطلب مشروع وهو الذي يجب اللجوء إليه للدفع بمرحلة انتقالية جديدة ينتخب ويختار فيها الشعب ممثليه فيها ويدخل من بعدها في حالة استقرار سياسي دائم.

- رابع مطلب
"تجميد أرصدة الفاسدين ومنع مغادرتهم البلاد لمحاسبتهم" وهذا المطلب هو تأكيد للمطلب الثاني أي بعد البدء في مكافحة الفساد يجب أن تجري عمليات تجميد ومصادرة الأموال من الفاسدين ومنعهم من مغادرة البلاد وإذا وجدنا من يكافح الفساد ويعلن الحرب ضده فسوف نجد هذا المطلب ينفذ خصوصاً أن أموال التي نهبها الفاسدون سوف تُحمل للشعب والمواطنين ويتم ضمها للدين العام المتفاقم النتاج عن النهب الممنهج والحروب الطاحنه وهذا لن نقبل به ويجب مصادرة كل الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين والمُفسدين مهما كانت مواقعهم في السلطات والمؤسسات، فالشعب وأمواله خط أحمر.

- خامس مطلب
"ضمان مدنية الدولة وسيادة القانون" وهذا المطلب مع الأسف ننادي بيه من ثماني سنوات وحتي اليوم وفي كل مرحلة انتقالية يتم ضرب هذا المبدأ والحق بالهيمنة على الدولة والمؤسسات من قبل التيارات السياسية ومن خلالها يتم ضرب سيادة القانون بتمويل المليشيات والعصابات المسلحة وخلق الفوضى وصنع الإرهاب الديني أو الأمني الذي يجعل المواطن يعيش في ظل دولة مليشياوية أو عسكرية لا مدنية وديمقراطية يتم فيها انتهاك الحريات وسلب الحقوق والنهب والسرقه والتدمير والخراب، ومن خلال هذا المطلب أكدت التظاهرة والمتظاهرون بالهتاف "مدنية مدنية قولوها بعين قويه" المدنية التي تضمن سيادة القانون والعدالة ومشاركة الجميع وتصون حرية الفرد وحقه في التعبير عن رأيه وفي التظاهر وإقامة الوقفات المعارضة والرافضة للأوضاع والمناشط الفنية والثقافية، الدولة المدنية التي تفضل بين السلطات وتدعم قيام دولة المؤسسات التي ترفض الحزب واللون الواحد وتضمن التنوع ومشاركة الجميع وتدعم حق المعارضة والرفض وهذا الشعار استغل من الأطراف المعادية للقيادة العامة وأصبحت توظف عبر قنواتها بأنه مطلب يتحدى القيادة ويتضامن مع مدنية حكومة الوفاق والتيارات الموالية لها وهذا الأمر غير حقيقي. كذلك المناداة به أثارت غضب جمهور تفويض الجيش والمطالب بحكم العسكر حكم "العصا" حيث شعروا بأنه مطلب قد يضيع فرصة المشير في الحكم "ولوا يفهموا شويه" فالمشير اضمن طريقة قد يحكم من خلالها هي الطريقة المدنية عبر الانتخاب والصندوق. أما نحن فنؤكد بأننا نطالب بمدنية الدولة التي حلمنا بها قبل ثورة فبراير وطالبنا بها بعد الثورة ولازلنا نطالب بها مهما شوهت وحاول البعض اغتيال قيامها سواء بالمليشيات أو العسكرة فنحن ماضون في المطالبة بها وقدمنا العشرات من الرفاق سواء بالغدر والاغتيال أو الخطف والتغييب ولن نتنازل عن المطالبة بمدنية الدولة وسيادة القانون.

ختاماً إلى الرفاق المؤسسين والداعين لتظاهرة وحراك "إنقاذ ليبيا من الفساد والمُفسدين" لنقف في صف واحد اليوم من جديد لااستكمال مشوارنا الذي توحدنا لأجله قبل ثماني سنوات عندما خرجنا لتصحيح مسار ثورتنا والمطالبة بتحقيق أهدافها التي يتاجر بها جميع من في المشهد دون تحقيقها. أعترف أنني شخصياً تخاصمت مع عدد منكم وتخاصم عدد آخر معي نتيجة لتطرفي أو تطرفهم في الآراء والتوجهات، ولكن لم نختلف يوماً في المبدأ والهدف، ليستمر حراكنا وتظاهراتنا ووقفتنا والمطالبة لأجل إنقاذ الشارع وشبابنا وأهلنا ومدننا وليبيانا وطننا الكبير، لنستكمل المشوار رغم جراحنا ورغم التشويه والطعن والتخوين والتهديد فنحن لها ونحن أبناء القضية المدنية وقدمنا في سبيلها كوكبة من الرفاق شهداء غدر بهم الإرهاب وغيب لأجلها الآخرون..

الوطن بحاجه لنا والشارع يحتاج لتنظيم صفوفه وتحديد وإيضاح الأهداف والحقوق وقيادته بخارطة طريق تحاسب الفاسدين والمُفسدين وتضمن الحريات والحقوق وسيادة القانون وقيام الدولة المدنية وتعطي للمواطن حق انتخاب من يمثله في السلطات التشريعية والتنفيذية والخدمية...

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