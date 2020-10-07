إنقاذ ليبيا من الفساد والمُفسدين

عنوان و شعار اتحدنا لأجله كنشطاء وقوى مدنية بمدينة بنغازي بمختلف آرائنا و بتزامن مع الذكرى الثامنة للجمعة التي دعينا إليها تحت شعار "جمعة إنقاذ بنغازي" من الإرهاب والجماعات المسلحة بتاريخ 21 سبتمبر 2012.م اخترنا هذا التاريخ والذكرى للإعلان عن تظاهرة "إنقاذ ليبيا من الفساد والمُفسدين" وتشرفت رغم تواجدي في الخارج بأن أكون أحد الداعين والداعمين للتظاهرة التي طالبت بخمسة مطالب محددة وواضحة دون طرح اأي مشروع أو خارطة طريق يمكن العمل بناءً عليها، ولكن كانت مُطالبات موجهة للسلطات شرقاً وغرباً ولكل المعنيين بهذه الملفات: