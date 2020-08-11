من ليبيا ما يأتي ولا يأتي! (2 - 2)

رسم فنان كاريكاتيرا، نشر بإحدى الصحف خلال الأيام الماضية، تحت عنوان "الحرب العالمية الليبية"، حين غصت المسألة الليبية بالتدخل الدولي والإقليمي، وبدا أن حربا عالمية ستقوم حول ليبيا، خاصة وأن مناورات عسكرية، لدول كبرى ودول إقليمية، جرت في البحر المتوسط، ما غص بسفن وبارجات حربية وما في حكم ذلك.

ليبيا لسوء الجغرافيا أو لحسنها، متوسطة في جنوب المتوسط، وقد كانت أرضا للحرب العالمية الأولى، كما أرضا رئيسة في الحرب الثانية. بل إن في الأولى، أدخلها السيد أحمد الشريف، في تحالف مع تركيا حليفة ألمانيا، التي زودت الليبيين بالسلاح من خلال غواصاتها، ما حطت بميناء مصراته، وقد خاض حربا في الجنوب ضد فرنسا، وفي الشرق ضد الإنجليز، وكما هو معروف، فإن الدولتين حليفتا إيطاليا في الحرب الأولى، وفي الأخير نقلت الغواصة الألمانية السيد أحمد الشريف عقب هزيمة تركيا وألمانيا، التي عادت جيوشها في الحرب الثانية، إلى ليبيا تحت قيادة رومل...

• بورتريه الثعلب

صغير، قصير، لكن ليونة الجسد، ورشاقة الحركة، توحيان بضخامة، فهو دائم المباغتة! متردد لكنه حازم؛ تردده يربك الخصم، فيكون حزمه قاطعا. يجيد الاختفاء، حيث السهل الكاشف، وحيث الوضوح، فمقدرته أن يكيف المحيط لمراده، يسكن الفيافي، المراتع الضيقة والأزقة، مثلما يسكن البساط، والأرض القارة، تبين جميعها أنه سيد المناورة، كثيرا ما اقتحم الشوارع، في مدينة بنغازي، كما لو كان يمشط محيطها الصحراوي.

كثيرون لم يلتقوه وجها لوجه، لكن الجميع يقر بمكره، الحق دهائه، فهو رومل ثعلب الصحراء، عند الجميع أسطورة، عند الجميع البطل، ذو الإمكانيات القليلة الكثير الحيل، هذا يقره أعداؤه قبل أصدقائه، هكذا رتع ثعلب الصحراء، في أركان بنغازي، أما في ليل أهلها، كثيرا ما جالت أساطير الثعلب، التي تنسج من إحباطات وخيبات، عاشها أهل المدينة، في مواجهة جيش فاشي مهزوم. وكان مما يحرص عليه الثعلب، غير المباغتة والمكر، كتابة رسائل إلى زوجته لو، ومما كتب: 7- 2- 1941م .

عزيزتي لو

تسلمت وظيفتي في الليلة السابقة وهي حل معقول لمرضى الروماتيزم. وفي الوقت القليل المتيسر يتحتم على أن أجمع كل ما أحتاجه.

آخر الأنباء الواردة من أفريقيا سيئة للغاية ؛ فقد استولى ويفل على بنغازي، ودمر آخر فرقة مدرعة للإيطاليين جنوبي المدينة. لذلك طلبت أن يهاجم ميناء بنغازي في نفس الليلة، وإرسال قاذفات في الصباح التالي لمهاجمة الطوابير البريطانية جنوبي غربي المدينة. ويبدو أن الإيطاليين طلبوا عدم قذف بنغازي بالقنابل لأن كثيرا من الضباط والمدنيين الإيطاليين يمتلكون منازل هناك. ولم أصبر على هذا، وقام العقيد شماندت بالاتصال بمقر الفوهرر وتلقى تعليماته بالموافقة، وبعد ساعات قامت أولى القاذفات الألمانية بقصف قوافل التموين البريطانية المتجهة إلى بنغازي.

26 – 3 – 1941م

عزيزتي لو

تحركت هذا المساء نحو الشمال لأرقب سير الأمور، في جبهة الاستطلاع الثالثة التي تحركت في اتجاه بنغازي، وعندما لحقت بها في منطقة المقرون أخبرني فون ويخمار أنه لم يصطدم حتى هذه اللحظة بأية قوات بريطانية، وأن قسيسا إيطاليا قادما من هناك على الفور أخبره بأن الإنجليز أخلوا المدينة بالفعل، وبناء على طلب فون ويخمار أرسلت الكتيبة فورا لاحتلال بنغازي.

8- 4 – 1941م

عزيزتي لو

ليس عندي أية فكرة عن صحة التاريخ. فنحن من عدة أيام في هجوم مستمر في الصحراء اللانهائية، وفقدنا كل فكرة عن المكان والزمان. وكما تعرفين من الأخبار فكل شيء على ما يرام. وفي 4 من الشهر زرت بنغازي مع رئيس أركاني وآلدينجر. وصلتني تهاني الفوهرر على النجاح غير المتوقع، ومعها تعليمات للعمليات القادمة تتفق مع ما أهدف إليه تماما.

22- 4 – 1941م

عزيزتي السيدة رومل

إنني مدرك أنك قد تصابين بصدمة عندما تتلقين رسالة مني، ومع هذا فقد قبلت المخاطرة لأؤكد لك أن كل شيء على ما يرام بالنسبة لزوجك المحترم الذي لم يتوفر له الوقت للكتابة إليك خلال الأيام الماضية، لانشغاله باستمرار وقلقه أيضا لأنه عزم على ألا ندخل طبرق فحسب بل على أن نتقدم إلى ما وراءها، وهي رغبتنا جميعا وبدون استثناء. ولكن في الوقت الحاضر أصبح ذلك مستحيلا، لأن عدد القوات الألمانية قليل جدا، ونحن لا نستطيع أن نفعل أي شيء بالإيطاليين، فهم إما يرفضون التقدم كل الرفض وإما أن يهربوا عند أول طلقة أو لا يتقدموا على الإطلاق ويرفعوا أيديهم على الفور بمجرد ظهور أي إنجليزي. وبالطبع ستفهمين يا سيدتي كيف تكون القيادة صعبة بالنسبة لزوجك. ولقد نشر مقال عن زوجك في العدد الأخير من مجلة "رأس الرايخ" وأظن أنك قرأته. وقد غضب زوجك للغاية وكتب على هامشه معلقا: هراء.

* الموقع: الرائد شريبلر

29 – 9 – 1941م

عزيزتي لو

كانت الأيام القليلة الأخيرة مثيرة. فقد وصلت بنغازي شحنة كبيرة واستمرت عملية التفريغ 50 ساعة، وتم كل شيء على ما يرام، وتستطيعين أن تتخيلي مدى ابتهاجي بهذه الشحنة، فنظرا للحالة السائدة في البحر المتوسط ليس من السهل الحصول على أي مدد عبره. ونحن في الوقت الحالي نمثل الدرجة التالية في الأهمية لمسرح العمليات الروسي، ويجب أن نرضي بالفائض بعد أن يستكمل احتياجات المسرح الروسي.

الريح تصفر في الخارج بالرغم من عدم وجود "القبلي". وفي هذا المساء سيقوم جونثر بتقديم البطاطس المحمرة وأنا متلهف لتناولها بعد امتناعي عن طعامي المعتاد عدة أيام .

25 – 12 – 1941م

عزيزتي لو

لقد فتحت مساء أمس هدية عيد الميلاد في مقطورتي، وسررت للغاية برسالتك ورسالة مانفريد وبالهدايا. وبعضها مثل زجاجة الشمبانيا أخذتها فورا إلى عربة المخابرات حيث أحتسيتها وبرفقتي رئيس أركان حربي ورئيس عملياتي ورئيس مخابراتي ومرت هذه الليلة بهدوء. وقد سببت لنا الفرق الإيطالية قلقا شديدا، فهناك أدلة مخجلة على انهيارها، وتضطر القوات الألمانية لتتدخل لإنقاذها في كل مكان. وقد خاب أمل الإنجليز في بنغازي فلم يتمكنوا من عزلنا وتطويقنا هناك، ولا يوجد أي وقود أو تموينات.

حاشية: لا أظن أنني قد أخبرتك بعد أن شريبلر قد لقي مصرعه في حادث أليم، إذ مرت سيارة "الفيل" فوقه.