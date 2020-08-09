هل نواصل السير لتحقيق الحلم أم نعود للقيود

لقد مرت تسع سنوات على انطلاق تحقيق حلم التغيير الذي نشأ بداخلي منذ نعومة أظافري و ثورة على الدكتاتورية و نظام الفرد الذي لم يصنع اأي شيءٍ جميل داخل البلاد. بل صنع فيها الجهل والتخلف والعودة لعصور الظلام و زادها بقمع الشعب ومصادرة حريته وتحويل ليبيا الحبيبة لبلد منغلق ومنعزل عن العالم والتقدم ومواكبة الاازدهار. والحديث يطول حول ماآسي و كوارث هذا النظام.

خرجت مثل أغلب الشعب مُطالبا برحيل الديكتاتور ومناديا بالتغيير، وهذا ما حدث بسلبيات وإيجابيات ذلك الخروج والثورة. ولكن سقطت الدكتاتورية دون رجعة ولن أندم يوماً على الثورة التي لازالت مستمرة وستُولد من بعدها ثورات ولن أنظر للخلف وسأظل أنظر للأمام دائماً وكيف يمكن أن أساهم من جديد وأدافع عن حريتي وأتبني مواقف التغيير والتقدم لكي نصل لتحقيق حلمي وحلم جيلي والأجيال التي سبقتني والجيل الذي بعدي.



عبرت مرحلة الثورة الأولي ووجدت نفسي أمام مرحلة أكثر أهمية وخطورة، مرحلة تحقيق أهداف الثورة وأولها بناء وتأسيس مؤسسات للدولة تكون نموذجية وحريصة على تحقيق أهداف الثورة وأن تأخذ بيد الشعب للتقدم والازدهار والبناء والإعمار ومن بين هذه المؤسسات المؤسسة العسكرية "الجيش" الذي يتحمل مسؤولية الحفاظ على الديمقراطية والحياة المدنية وحماية حدودنا وأرضنا من العدوان.

لم تسمح لنا الجماعات الإسلامية السياسية ومجموعاتها المسلحة التي مولت بالملايين من خزائن الدولة وأموال الشعب لتصبح أذرعا مسلحة تدافع عن مخططاتهم ومخططات الدولة الراعيه لهم، لم تسمح لنا إلا أن ننادي بالجيش أولاً ليكون الحامي لنا ولثورتنا وتحقيق أحلامنا ويحمينا من إرهاب تلك المجاميع المسلحة التي طال غدرها برفاقنا وطالتني شخصياً عندما كنت خارجاً صباحاً من منزلي مستقلاً سياراتي وفي ظل سيطرة هذه المجاميع على بنغازي وخلال قيادتي مع رفاقي حراكا لا للتمديد رمتني بعبوة ناسفة على الطريق بعد أن انفجرت تحت مقعد السيارة وأصبحت من خلالها ولست سنوات متواصلة حتى هذا اليوم رهين المرض والعلاج. وفي المقابل لم يتم اغتيال الحلم داخل قلبي ولن ترحل الأهداف والمبادئ من عقلي وزدت إيماناً وتمسكا بها.

خرج الجيش أو ما تبقي منه من قوات نظامية وقاد معارك طويلة ومريرة لتحرير بنغازي ودرنة وخليج السدرة والجنوب وحتي طرابلس مؤخراً من تلك المجاميع المسلحة ومن تحالف معها من تنظيمات إرهابية عابرة للحدود، وأصبحت لدينا مؤسسة عسكرية وقيادة عامة للجيش وقائد عام ورؤوساء أركانات ومناطق عسكرية ونوع من الانضباطية. ولكن هناك عبث يرافق هذا الإنجاز الذي ضحى لأجله الألاف من الشهداء والجرحى والمبتورين عسكريين ومدنيين ونشطاء وإعلاميين وحقوقيين جميعاً دعموا هذه المؤسسة إيمانا منهم بأنها ستكون صمام أمان حلم الحرية والتغيير وقيام الدولة ومؤسستها وصون حقوق الإنسان وكرامته.

العبث تسلل وتمكن ويحاول تدمير هذا الإنجاز، ويتمثل في صناعة قائد أوحد وصقر وحيد بالألبومات الغنائية التي تجاوزت العشرين أغنية تمجد شخص القائد العام للجيش وتسفيه التضحيات الجسيمة التي قدمها الأبطال والبسطاء في كافة ربوع الوطن وآخر هذه الأغاني أغنية للفنانة أسماء سليم، وقبلها أغنية لصدام خليفة حفتر نحب القائد العام للجيش. كذلك ألبومات صور القائد العام التي تم وضعها بكثافة في كل مدينة تحررت من الدكتاتورية مرة ومن الإرهاب مرة أخرى ليعيد هذا العبث ذات المشاهد من جديد متناسيا تضحيات هذه المدن للتخلص من حكم الفرد وحكم الإرهاب ومحاولاً جر الشعب للرضوخ لفرد من جديد. وعليه أحذر أن هذا الأمر إذا استمر فستكون ردة الفعل مختلفة تماماً عن التي يتوقعها العابثون بالجيش وحلم الشعب وحلمنا وسأكون شخصياً ضمنهم. فالولاء للوطن والايمان بالحرية.

ليس هذا فقط بل تواصل تمادي العبث وتشكلت له وجوه أخرى تجاوزت التمجيد وجر الشعب للرضوخ للفرد ومن هذه الوجوه دعم الفساد المالي المتمثل في هيئة الاستثمار العسكري الذي يقوم بالسيطرة على الأراضي والمواقع والمباني القديمة دون وجه حق وفي ظل غياب القانون والدستور والنظام وشارك هيئة الاستثمار مكتب السيطرة بالجيش ورئاسة الاأركان ومن خلالها تشكلت وجوه أخرى للفساد متعددة في باقي المؤسسات المدنية الخدمية والوزارات والهيئات حتى تحولت عاصمة الجيش بنغازي إلى مكان لغسيل أموال العصابات وتجار المخدرات وأرض لإقامة المشاريع بالأموال المنهوبة.



ومن وجوه العبث الأخرى المجاميع المسلحة ذات التوجهات المناطقية والجهوية والدينية (السلفية)، والأخيرة هيا التي حياها قائد الجيش في زيارته الأخيرة لمعسكر كتيبة طارق بن زياد والتي كانت زيارة مخصوصة لهم للسرية العاشرة التي هي فصيل عقائدي ديني (سلفي) وأثنى عليهم وعلى دورهم. وأنا هنا لا أنكرهم ولكني أنكر وبشدة وجودهم داخل الجيش بهذا الشكل غير المتعارف عليه في العرف العسكري ولدى جميع جيوش العالم، حتي في المملكة العربية السعودية أم هذه العقيدة والتيار. فمن حق أي إنسان الإيمان بأية عقيدة تناسبه، و لكن ليس من حقه أن يكون تشكيلا مستقلا باسم هذه العقيدة داخل الجيش الذي يعتبر جيش الوطن وولايؤه للشعب والدستور ويحمى كافة أبناء الشعب بمختلف عقائدهم ومذاهبهم ودينهم، كذلك المجاميع المسلحة الأخرى التي تقوم بحماية غاسلي الأموال داخل بنغازي والتي لا تسيطر عليها قيادة الجيش ومسؤولة عن كل الجرائم التي تنفذها في المدينة بجنب حمايتها لرؤوس الفساد المالي وتقوم بابتزازهم مقابل حمايتهم، وهنا أقول أن الفساد المنتشر أصبح محميا من جميع المسؤولين سواء في الجيش أو الحكومة أو البرلمان، بل وشركاء فيه ولهم حصص ونسب وأي تحرك مدني تجاه هذا الملف يجب أن يكون ضد هؤلاء جميعاً. أما الخطبات والتوجيهات المبهمة لن تقدم شيئا في هذا الملف بل تزيده انتشاراً.



الوجه الأخير للعبث هو هيمنة وتغلل أنصار النظام السابق. وأنا هُنا لا أنكر أنهم شركاء في الوطن ومن حقهم العودة وتمتعهم بالمناصب حسب قدراتهم وبناء على تواريخهم وذمتهم المالية، وهذا كان شعارنا من أوائل ثورة فبراير التي تولى قيادتها سياساً وزير عدل النظام سابق ووزير داخليته تولى قيادتها عسكرياً. ولكني ضد محاولاتهم الاستفراد بالجيش الذي نريده بعيدا عن كل هذه التجاذبات ويكون جيشا يمثل ليبيا والدولة الوطنية ولا يتم جره لأي أيدلوجية سياسية، وكذلك ضد محاولاتهم استغلال العفو الذي صدر بحقهم لفرض أوهام الجماهيرية وصناعة صنم بديل جديد للقذافي. وهنا أحذرهم بأنهم يقومون بعبث جديد مماثل لعبثهم بزعيمهم القذافي الذي من خلالهم ازداد طغيانا وإجراما وكانت نهايته كما شاهدوها وشاهدنها.



وهناك وجه استثنائي للعبث وهو مستشارو الصدفه الذين يتمركزون حول صانعي القرار على رأسهم صانع القرار العسكري والسلطة الفعليه في برقة القائد العام للجيش في الرجمة وبغض النظرعن تواريخهم، فأقول لهم اتقوا الله وقدموا الحقيقة وكونوا صناعا للقرار الصحيح حتى إذا كلفكم الأمر خسارة مناصبكم، فقول الحقيقة قد يساهم في خروجنا لبر الأمان والحفاظ على ما أنجزناه.



و أخيراً أطرح عنوان مقالي كسؤال للسادة المستشار والمشير والثني: "هل سوف نواصل السير لتحقيق الحلم أم نعود للقيود؟؟ أو كما قال الرفيق الشهيد عبدالسلام المسماري "اإن رحلة النضال الوطني طويلة وشاقه " ويكون "مكتوب علينا شقاه"