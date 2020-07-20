الحلم الإردوغاني

سنة 2002 صدرت لي رواية عنوانها (الكراكوز) تناولت حقائق من التاريخ العثماني ولكن قدمتها بأسلوب ساخر، لأنني ما زلت مقتنعا بأن ما وصلنا إليه من تخلف سببه أننا ظللنا حوالي 500 سنة مجرد كائنات لا علاقة لها بالإنسانية في مزرعة سلاطين لا هم لهم سوى جمع الضرائب وإرسالها إلى الباب العالي. لم يكن هذا، بأي تفسير، تحاملا على الإسلام، ولكنه لحكم الأغوات والسلاطين، الذين لاهم لهم سوى ملذاتهم الشخصية، بالتأكيد كان بينهم قلة عملت من أجل دولة إسلامية قامت بحسب مقاييسهم وقناعاتهم، ومع ذلك لم تعمل شيئا من أجل المسلمين، في أقطار الإسلام كافة، وبصورة واضحة في ليبيا.

لقد لملم "الرجل العثماني" المريض، أوراقه وغادر ليبيا وترك ناسها عراة، أميين يصارعون البق والقمل في الليل، والجوع الكافر في النهار. تركوا ليبيا لقمة سائغة للاستعمار الإيطالي. تركوا بلادنا التي حكموها قرابة ستة قرون من دون يتركوا بها مدرسة، أو مستوصفا، أو شارعا مرصوفا، تركوا فقط مسجدا أو اثنين وسرايا في طرابلس؛ أما المساجد عبارة عن مدافن لمن مات من ولاتهم، وسرايا طرابلس قصر حكامهم. أما في بنغازي فتركوا معسكرا واسعا كان حماية لجنودهم، ثم جعله الطليان ساحة لإعدامات المواطنين الليبيين العزل.

قدم لروايتى الكاتب المسرحي والناقد واللغوي المرحوم عبد الكريم الدناع، وتحدث عن مثالب العثمانيين وسيطرتهم على حوض البحر المتوسط وبضعة أشياء أخرى، ولكنه لم يذكر شيئا واحدا ترك للدول التي استعبدوها طوال ستة قرون. قال المرحوم عبد الكريم الدناع في تقديمه المتميز لروايتي: "هل أراد المؤلف القول إن ستة قرون من الحكم العثماني كانت مجرد " كراكوز"؟ مجرد مهزلة تتعدى حدود العقل والمنطق لتفرض العسف والجور وسمل أعين خلفاء المسلمين بأمر مندوبي السلطان العثماني ..".

كانت القنصلية التركية غير بعيدة عن مسكني في بنغازي، والتقيت أحد العاملين بالقنصلية، بمحل قريب من منطقتنا، وتطور بيننا الحديث، وعرفت منه أن مترجمهم حدثهم عنها وكيف أنهم اعتبروها كوميديا سوداء، وأنهم يرون أنني تجنيت على تاريخ مشترك بين الليبيين والدولة العثمانية، غير أنني وضحت له أنه ليس تاريخا مشتركا وإنما تاريخ دولة استعمرتنا وتخلت عنا في وقت ضيق، وفوق ذلك تركتنا جهلة تماما.

كان هذا في الواقع ومازال كذلك. فماذا رأينا من تركيا خلال الستة قرون التي استعمرتنا خلالها، وماذا نرى الآن ما تقدمه لنا لا شيء سوى مزيد الظلم والعسف والجور وجميعها تحت شعار دولة الإسلام، التي بعد أن سقطت دولتهم ظل العالم الإسلامي من حكومة دولة واحدة، ففي يوم افتتاح قناة السويس يوم 17/ /11/ 1869 دعي الخديوي إسماعيل عدد من دول العالم ولم يكن من بينهم دولة إسلامية أو عربية واحدة، لأنه لم تكن هناك دولة واحدة إسلامية، سوى المغرب، التي لم يستطع العثمانيون الأتراك احتلالها!

قبل حوالي عشر سنوات أجرت وزارة الخارجية التركية محادثات مع جامعة الدول العربية بشأن حذف عبارات عدائية ضد الدولة العثمانية (التركية)من كتب التاريخ المقررة على المدارس العربية. ولقد تولى العديد من مثقفي مصر الأحرار التعقيب والنقد لهذا الطلب، فكتب الدكتور محمد صابر عرب يقول: ".. والحقيقة أن كلمة (عبارات) هي كلمة مهذبة، لأن الخبر إن كان صحيحا فالمقصود به هو تغيير التاريخ العربي بما يحملُ من الصور السلبية عن الأتراك العثمانيين، خلال القرون التاريخية التي كان العرب فيها خاضعين للسيطرة العثمانية.." والحقيقة، وحتى تسمى الأشياء بمسمياتها لم تكن (سيطرة) بل كانت استعمارا مقيتا، فمن لا يعرف المذابح المهولة والخوازيق التي نصبت في ميادين الشام، ومن يغفل نهب المقتنيات الفنية والتحف وترحيل العمالة الفنية عنوة إلى تركيا، ومن بمقدوره أن ينسى ضريبة الغلمان، التي تأسست منها الانكشارية وجواري السلطان التي كانت تفرض على الولايات الأوروبية. أما مذابح الأرمن فكانت وما تزال مصدر قلق دائم لتركيا حتى الآن.

في ليبيا، تركوا أهلها عزلا أمام الغزو الإيطالي. وعلى الرغم من كل ما حدث في المعتقلات الإيطالية، وما رحلوا من أبرياء إلى الجزر الإيطالية، إلاّ انهم تركوا لنا مدارس ومنازل ومستشفيات، وفوق ذلك نسبة من المتعلمين منهم من نال شهادات عالية، وكانوا رجالا أخذوا على عاتقهم قضايا استقلال ليبيا. العثمانيون لم يتركوا لنا سوى الزلابيا والمخاريق وحلوى بر الترك! وخلوة رطبة متربة وفلقة معلقة فوق حائط مبلل بملح الأرض... ولولا فقهاء ومدرسون تعلموا فترة الاستعمار الإيطالي لظللنا حتى الآن حفاة عراة جهلة.. فعلوا كل ذلك باسم الدين والخلافة الإسلامية. العجيب انهم ما زالوا يحافظون على قناعاتهم القديمة، حتى إنهم نقلوا ما وجدوه في السرايا الكبرى من مقتنيات تاريخنا.. وسبائك ذهب مصارفنا. ومازالوا يخدعون البسطاء أن ذلك من أجل قيام الدولة الإسلامية العثمانية الثانية.. أما ما يحدث الأن فأمر مرعب، وبغيض وكفى. وأنا لا أملك إلاّ أن أخبركم أنني أعدت طباعة الرواية، فماذا يملك عجوز مثلي سوى الخُراف؟