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العلاقات الإثيوبية - المصرية والصراع على مياه النيل

محمود محمد خلف 31 دقيقة
محمود محمد خلف

أولا: الوضع الحالي
إن المتتبع للصراع الإثيوبي - المصري على مياه النيل وتأثيره على التطور في العلاقات الإثيوبية - المصرية يستطيع الوصول إلى خلاصة مفادها بأن المستقبل القريب يُنذر بأفق مغيّم جداً بسبب إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد عليّ (من مواليد 1976) على المُضي في ملء خزان سدّ النهضة من مياه النيل، وتهديد منسوب مياه النيل على الأراضي الزراعية المصرية. فلقد حاول الرئيس المصري في الأشهر الماضية اتباع سياسة التعاون بين الدول الست الواقعة على النيل والمستفيدة عبر التاريخ من مياهه بشكل يحقق العدالة والحياة الفاضلة لشعوب النيل. ولكن اتضح أنّ هذه السياسة المصرية لم تكن مجدية مع تصلب الموقف الإثيوبي يوما بعد يوم.

وبالنظر إلى أن مصر استمرت حتى أمس في التفاوض مع إثيوبيا على مستوى وزراء الريّ، بلا جدوى، وبالنظر إلى عدم وجود وساطة دولية فاعلة بين البلدين تخفف التوتر وتقنع إثيوبيا بتغيير موقفها، وبالنظر إلى صعوبة ترتيب لقاء قمة بين الرئيس المصري والإثيوبي، فإنّ ضربةً جوية صاروخية مكثفة وخاطفة من البحر الأحمر أو من الأجواء السودانية تؤدي إلى هدم فوري للسدّ تهديماً كاملاً قد تكون هي القرار المصريّ القادم حتى تحافظ مصر على مصداقية إيمانها بعدالة الحقوق المصرية التاريخية الراسخة في مياه نهر النيل، وحتى تحافظ على المعنى الجوهري للأمن القومي المصري، وحتى تعطي درساً غير متوقع لرئيس الوزراء الإثيوبي الجلف الذي يتصرف ويتكلم وكأنه يملك نهر النيل.

ثانياً: الشكوى إلى مجلس الأمن:

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العلاقات الإثيوبية - المصرية والصراع على مياه النيل

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