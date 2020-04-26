اقتصاد «الجائحة»

جائحة «كوفيد-19» التي هددت البشرية وأقعدتها في المنازل، لم تتكشف تداعياتها بعد، ورغم ما تبين من هشاشة أنظمة صحية في دول صناعية كبرى، وسقوط أوهام النظام العالمي الذي فشل في امتحان فيروس «كورونا المستجد»، فلن يكون الانهيار التاريخي لسعر الخام الأميركي (ـ 37 دولارا للبرميل) إلا قمة جبل الجليد الذي ينذر بجائحة اقتصادية تتمخض عن كساد أعظم مما شهده العالم بين 1930 ـ 1940.

فلأول مرة في التاريخ، يواجه قطاع النفط أغرب «بجعة سوداء»، على حد تعبير نسيم طالب، أستاذ «علوم الغموض» في جامعة ماساتشوستس، إنه يوم اثنين أسود للنفط، (20ـ 4ـ 2020)، حين وصل سعر الخام الأميركي إلى ناقص 37 دولارا للبرميل، صحيح أن السعر عاد موجبا في اليوم التالي «الثلاثاء» ليغلق عند 10.1 دولار للبرميل لعقود مايو مع انتهاء أجلها، ثم أمس، الأربعاء، إلى نحو 13 دولارا لعقود يونيو التي سبق أن تراجعت من نحو 22 دولارا، الاثنين، إلى 11.75 دولار للبرميل، الثلاثاء، والأسباب كما وصفها فيل فلين محلل أسواق النفط في «برايس فيوتشرز جروب» في شيكاغو: «كانت مستودعات التخزين مملوءة للغاية، وهو ما يجعل المضاربين لا يشترون هذا العقد، ومصافي التكرير تعمل عند مستويات منخفضة»(1)

وكان على المستثمرين أن «يسارعوا إلى بيع عقود مايو في غياب طلب على النفط الفعلي، وذلك قبل انقضاء هذه العقود في وقت لاحق يوم الاثنين، لأنه عندما ينقضي عقد أجل، فإن المتعاملين يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيتسلمون النفط، أم يقومون بترحيل مراكزهم إلى عقود آجلة أخرى لشهر لاحق» حسب تقرير لوكالة «رويترز». لكن امتلاء الخزانات كان السبب المباشر، الذي لم يمكن السوق من امتصاص صدمات متتالية داهمتها، حرب الأسعار، والحجر المنزلي، وتوقف السفر والطيران، الذي وصل بالطلب إلى مستويات دنيا غير مسبوقة، في ظل توقف شبه كامل لمناحي النشاط الاقتصادي عالميا.

وفي سوق يعاني من تخمة المعروض من النفط، لم يبق أمام المستثمرين بل والمنتجين إلا أمل انتصار البشرية في معركتها مع فيروس «كورونا»، فلن تجدي تخفيضات اتفاق «أوبك+»، في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من «ركود كريه» (2) قد يمتد لشهور مقبلة، ويتحول إلى كساد عظيم، إذ باتت ملامحه مرئية، من بطالة جماعية بالملايين في الولايات المتحدة، وتدهور القوة الشرائية، إلى انهيار الأسعار «النفط مثالا» أو ارتفاعها إلى مستويات قياسية «الكمامات والمطهرات»، فضلا عن فقدان الثقة في المستقبل.

كذلك تركت الجائحة آثارها المدمرة على قطاعات أخرى أكثر عرضة للخطر، يعمل فيها الملايين من البشر، خصوصا الصناعات التحويلية، وخدمات الإقامة والطعام، وتجارة التجزئة وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية، والحرفيين، وأرباب المهن، ناهيك بالقطاع غير المنظم الذي يستوعب النسبة الكبرى من العاملين في الاقتصادات الناشئة والنامية

وعلى حد تقدير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، فإن الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل قد تضرر منه نحو 81% من القوى العاملة العالمية البالغ عددها 3.3 مليار شخص.

وفي القطاع غير المنظم، أيضا هناك نحو مليارين من الأشخاص في العالم معرضون للخطر أكثر من بقية الفئات. وفي التفاصيل غدت الصورة قاتمة، وحتى أسبوع مضى، فإن أربعة ملايين إسباني في بطالة جزئية حاليا، وأكثر من 700 ألف شركة ألمانية تقدمت بطلبات بطالة جزئية، وفي الولايات المتحدة ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 22 مليون طلب خلال شهر واحد.

والخبراء يحذرون من أن فرنسا ستشهد أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، ويقولون إن أكثر المناطق تأثرا بتداعيات أزمة «كورونا» هي: أوروبا التي يخسر فيها قطاع السفر والسياحة وحده مليار دولار يوميا، والمنطقة العربية خصوصا الدول المصدرة للنفط، إذ تتوقع الأسكوا تراجع الناتج المحلي للدول العربية بنحو 42 مليار دولار، بناء على حسابات اللحظة الحالية، التي لا يعرف حتى الآن متى تنتهي.

وفي عالم يعيش فيه 1% على حد وصف الكاتب الإنجليزي ديفيد آيك عن مجتمع «الهانجر جيمز»، فحتى الطبقة الوسطى والوسطى الدنيا، بات مصيرها مجهولا، وقد لا تكفي تريليونات الدولارات من الحزم التحفيزية لإنقاذ اقتصاد معولم، يتداعى أمام هذا الشيء اللامرئي «كوفيد-19»، وتنكفئ دوله الصناعية على ذاتها، وتلجأ دولته العظمى إلى القرصنة في عرض البحر من أجل صفقة كمامات.

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(1) تقرير لوكالة رويترز الإثنين 4ـ 4ـ 2020

(2) بول كروجمان ـ ضمير شخص ليبرالي (ترجمة: مجدي صبحي)

