Atwasat

الجسد البشري باعتباره نصا

عمر أبو القاسم الككلي 29 دقيقة
عمر أبو القاسم الككلي

لا يتناول هذا المقال الجسد البشري من حيث هو حامل رموز ونصوص، مثل الوشم (سواء كان معبرا عن معتقدات سحرية أو دينية، أو لأغراض جمالية) أو حتى الكتابة، ولا عما يُحسِّن شكله من مواد التجميل مثل كحل العيون وألوان الزينة ومفتحات ومطريات البشرة، والرموش الصناعية والشعر الصناعي، والسواك وأحمر الشفاه. وإنما يتحدث عن الجسد بحد ذاته، باعتباره بنية بيولوجية قابلة للتعديل والحذف والإضافة وإعادة الصياغة. ونقصد بالنص هنا أن الجسد، في جميع حالاته، يؤدي معنى قابلا لأن يقرأ بصريا من قبل الآخر.

يبدأ التأثير على الجسد البشري من المرحلة الجنينية، من خلال الأطعمة التي تتناولها المرأة الحامل وقيامها بالرياضة. ثم يستمر بعد الولادة بواسطة التغذية والأقمطة، وبعض الإجراءات التي تقوم بها بعض الأمهات للتحسين من شكل أنف الوليد، مثلا.

تحكم البشر في هيئة أجسادهم يبدأ من العمليات "التحسينية" البسيطة المعتادة. من مثل الحلاقة وتقليم الأظافر وإزالة الشعر غير المرغوب من بعض مناطق الجسد. بهذه الإجراءات، إضافة إلى الملابس، أخذ الإنسان يبتعد، شيئا فشيئا، عن مملكة الحيوان. وبالنسبة إلى النساء يعد استخدام حمالات الصدور ومشدات الخصور، وما إليها، شكلا من أشكال صياغة هيئة الجسد، وجميع هذه الأمور ذات تاثيرات وقتية على الجسد.

لكن التأثيرات العضوية التي تعدل من المظهر الجسدي تبدأ من جسد المرأة الحامل (وهو تعديل مؤقت) وعمليات الختان التي يتعرض لها الذكور والإناث، وتقويم الأسنان وزراعتها. ثم عمليات الجراحة التجميلية التي تعدل في أشكال الشفاه والوجنات والأثداء، تكبيرا وتصغيرا، وعمليات شفط الدهون. وتدخل في هذا المجال أيضا ممارسة الرياضة من أجل التنحيل وبناء الأجساد والحميات الغذائية التي تستهدف إنقاص، أو زيادة، الوزن. هذه الأفعال تعيد، حرفيا، نحت الأجساد، وتعيد صياغة النص الجسدي، الجسد كنص.

إلا أن التعديل الأبعد أثرا هو ذلك المتعلق بزراعة الأعضاء، وهي فعليا عملية استبدال أعضاء سليمة بأخرى معطوبة أو تالفة. هذا يشبه استبدال قطع الغيار في آلة.

أما التأثير الانقلابي فهو ذلك الذي يمحو صيغة جسدية (نصا جسديا) ويحل محلها صيغة جسدية تناقضها. أي تحل نصا جسديا بديلا. ويتمثل ذلك في التحويل الجراحي لشخص من جنس ذكر إلى جنس أنثى، أو العكس.

المزيد من بوابة الوسط

أوروبا والزائر البغيض

أوروبا والزائر البغيض
الجسد البشري باعتباره نصا

الجسد البشري باعتباره نصا
لقطات كورونوية «5»

لقطات كورونوية «5»
 وجهات نظر

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحت رعاية التفاهة يشنق الشعراء أنفسهم
تحت رعاية التفاهة يشنق الشعراء أنفسهم
لمحات من أسرار حلم الاستقلال
لمحات من أسرار حلم الاستقلال
اليوميات الليبية
اليوميات الليبية
سي الباهي.. أو العدو خلف السراب
سي الباهي.. أو العدو خلف السراب
إعلام محايد!!
إعلام محايد!!
المزيد
أسعار النفط الخام إلى أين؟
أنور الكبير
أسعار النفط الخام إلى أين؟
هل يفتح سجين المريخ الطريق لاستيطان الكوكب الأحمر؟!!: ( قراءة في رواية سجين المريخ)
محمد عبعوب
هل يفتح "سجين المريخ" الطريق لاستيطان الكوكب الأحمر؟!!: ( ...
المريض: بين مطرقة الفساد وسندان (كورونا)
جازية شعيتير
المريض: بين مطرقة الفساد وسندان (كورونا)
الذاكرة المشطوبة (نحو ذاكرة وطنية متنوعة)
صالح أبو الخير
الذاكرة المشطوبة (نحو ذاكرة وطنية متنوعة)
رسالة عاجلة لمواجهة جائحة «كورونا»
سالم علي الهمالي
رسالة عاجلة لمواجهة جائحة «كورونا»
المزيد

مواضيع ذات صلة