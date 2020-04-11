شهادة جبريل الأخيرة

كأنما كان يستشعر القادم، ألح فجأة منذ لقائنا في تونس الخريف الماضي، أن نبدأ في مشروع «الحوار- الكتاب»، الذي طرحت فكرته بمعرفة صديقنا المشترك الشاعر الراحل محمد الفقيه صالح، قبل ثلاث سنوات تقريبا.

كانت الفكرة هي أن أجري حوارا شاملا مع الدكتور جبريل، يبدأ من ظهوره على قناة الجزيرة في برنامج «بلا حدود»، حتى اللحظة التي ننهي فيها الحوار، الذي سينجز على شكل كتاب، يجمع بينالسيرة والتوثيق والتحقيق، ونتوقع أن يكون من أهم الشهادات على ما عاشته ليبيا منذ فبراير 2011.

ونظرا لظروف عملي وتنقلات المرحوم المستمرة، تأجل تنفيذ الفكرة مدة السنوات الثلاث التي مضت، لأتفاجأ به قبل شهرين، يستعجلني البدء في المشروع، معلقا بود: «خلينا نبدوا، قبل أن تخوننا الذاكرة»، وبالفعل رتبنا جلسات أسبوعية، اخترنا لها كل يوم سبت، في الساعة الواحدة، نظرا لأنه يوم عطلة، تسهل الحركة فيه، بعد أن حددنا المكان، وهو مكتبه بمدينة نصر في القاهرة، شارع أنور المفتي، برج «بلازا كوين».

وهناك كانت أولى جلسات الحوار، واستمرت نحو ثلاث ساعات، سجلت خلالها ما سرده، أو شهادته عن المرحلة الممتدة منذ ظهوره في إحدى حلقات برنامج «بلا حدود»، وخلفيات الحلقة، التي اصطادته منها السياسة، ليفاجأ بعدها بشخصية ليبية «رجل أعمال» يعيش في الخارج، يبلغه بدعوة من المرحوم شكري غانم للقائه في طرابلس.

ثم يلتقي سيف الإسلام القذافي، ثم العقيد القذافي نفسه، وقصة مجلس التخطيط، ثم «رؤية 2025» واستقالته، وكيف رصد المشهد آنذاك، قبل عودته إلى القاهرة، وكل ذلك شكل بداية رحلته في خضم المشهد الليبي، حتى فبراير 2011، التاريخ الذي اتفقنا أن يكون انطلاقة شهادته على تلك المرحلة المفصلية في تاريخ ليبيا ما بعد الألفية الثانية، وربما منذ الاستقلال.

