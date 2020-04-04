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على مساحة أكثر من 450 صفحة من الحجم المتوسط، وعلى مدى (549) يوما مرّيخيا، يأخذ الكاتب الأمريكي "آنديويير"، قارئ روايته "سجين المريخ" التي نشرت ترجمتها العربية "الدار العربية للعلوم.. ناشرون"، إلى هذا الكوكب، في رحلة خيالية تقطع الأنفاس رفقة عالم النبات "مارك واتني" الذي وجد نفسه وحيدا على سطح هذا الكوكب بعد أن غادر رفاقه في هذه الرحلة الأسطورية، الكوكب مرغمين إثر عاصفة كادت تدمر مركبتهم معتقدين أنه لقي مصرعه بعد أن صدمته قطعة من المحطة وسقط مغمى عليه على سطح الكوكب..

بين سطور وفصول ويوميات سجين المريخ يجد القارئ نفسه يصارع رفقة بطل الرواية "واتني" ظروف إقامة أسطورية لجهة مناخ كوكب المريخ وانعدام الأكسجين في غلافه الجوي واضطراب الضغط فيه، وانعدام المياه وأي أثر للماء والحياة على سطحه، سواء ككائنات حية أو حتى عضوية، حيث قضى بطلنا "واتني" قرابة العامين وحيدا على سطح هذا الكوكب، يصارع بثبات وصلابة وإصرار للنجاة من الموت المحقق، يعمل بلا كلل وفي ظروف صعبة تتطلب صبرا أسطوريا مستعينا بمعلوماته وأفكاره والتقنية المتوفرة لديه من بقايا محطات أرسلت إلى المريخ منذ سنوات لتكون قاعدة استقبال مركبات زائرة يخطط العلماء لإرسالها للكوكب ضمن مشروع عالمي للبحث عن إمكانية استيطان هذا الكوكب، حيث من المقرر أن ترسل وكالة الفضاء الأمريكية بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية والروسية والصينية في أغسطس من العام الجاري 2020 م أول رحلة مأهولة حقيقية للكوكب الأحمر..

كاتب الرواية، التي تحولت إلى شريط سينمائي متداول أنتجته هوليود قبل أعوام، ينقل وببراعة القارئ بكل حواسه إلى الكوكب الأحمر ويجعل منه رفيقا صامتا لذلك السجين يحاول التواصل معه ولكن!!! لا يملك القارئ في بعض اللحظات إلا شد أنفاسه والتهام الصفحات التهاما وكأنه يحاول المشاركة في إنقاذ هذا السجين الذي يبحث لسجناء الأرض عن أفق أوسع يمكن أن يحتضنهم بعد أن أفسدوا بعبثهم كوكبهم الأم الأرض وحولوها إلى مكب للنفايات والغازات القاتلة..

كما يُدمج المؤلف قارئ روايته في تلك المرافعات والجدال بين العلماء المشرفين على هذه الرحلة بمؤسسة الفضاء الأمريكية "ناسا" على سطح الأرض، وكذلك بين رفاق السجين واتني الموجودين على ظهر المحطة المدارية "هرمس3" وهم يصارعون لإنقاذه وإعادته إلى أحضان أسرته.. صور رائعة من الانضباط بين رفاق "واتني" وهم يكابدون على ظهر المحطة المدارية لإنقاذه، وكذلك صبر علماء "ناسا"وجلدهم في العمل لوضع ترتيبات عملية لإطلاق مركبة الإنقاذ. كما كان للمرأة حضور لافت في هذه الرواية جسدته الخبيرة "قائدة المحطة المدارية هرمس3" التي قادت رحلة انتظاره التي دامت أكثر من سنة في الفضاء بكل حزم وجرأة وانضباطية، كما لم تغب الصحافة والميديا عن هذه الملحمة الأسطورية وكان لها حضور لافت كمزودة للعالم بمتابعة دقيقة وحية لهذه الرحلة بتفاصيلها..

إذا صحت قراءتي لما يسجله بطل الرواية من مشاهد عن تفاصيل رحلته في يومه المريخي (382)، يقدم الكاتب إسقاطا يمكن وصفه بالفج في تقديري، يسيء للعرب ويمحو أي أثر لهم فيما حققته الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ حتى اليوم.الإسقاط يتعلق بمنطقة وعرة التضاريس، أطلق عليها الكاتب اسم "البر العربي"، يمر بها بطل الرواية في رحلته الشاقة نحو محطة الإقلاع "سكياباريلي" التي سيقلع منها في نهاية الرواية في رحلة العودة للالتحاق برفاقه الذين قرروا انتظاره في محطة الفضاء المدارية "هرمس3" بعد أن اكتشفوا أنه حي يرزق ويعمل بلا كلل للالتحاق بهم والعودة إلى الأرض. الإسقاط يتعلق بربط اسم العرب بفوهات ومنحدرات خطيرة بوادي "ماورثفاليس" الذي سار عبره البطل في رحلته الشاقة لتصادفه تلك الفوهات والتي أطلق عليها الكاتب اسم "البر العربي"، والتي ساهمت في تأخير وصوله إلى محطة الإقلاع لمدة 100 يوم، فضلا عن تعرض مركبته الجوالة ومقطورة مستلزمات رحلته لحادث انقلاب كادت تنهي رحلته ومواجهة الموت وحيدا على هذا الكوكب.. فربط اسم العرب بهذه المنطقة الوعرة وما ألحقته بالبطل من عذاب، تأخذ ذاكرة القارئ مباشرة إلى ما تروج له الميديا الغربية من صور سيئة مزورة في أغلب الأحيان عن العرب، وترسيخها في وعيه، وتبدد كل ما قد ينشر عن العرب من دراسات موضوعية تقدمهم للقارئ بدون أية ادعاءات باطلة تنال من قيمتهم كبشر يمكن أن يصيبوا أو يخطئوا.

ورغم هذا المأخذ الذي أراه عن الرواية، يبقى الكاتب صانعا فذا لصور خيالية عن رحلة لهذا الكوكب نراها اليوم أسطورية، وقريبا ستكون واقعا معاشا، لكن نأمل أن تكون رحلة مأمونة وسليمة لثلة المغامرين الذين أعلنوا استعدادهم للذهاب في رحلة ذهاب بلا عودة مقرر انطلاقها نحو المريخ في أغسطس المقبل، ليؤسسوا أول محطة استيطان بشري على سطح هذا الكوكب، ويترجموا ما سطره خيال "ويير" الى حقيقة وواقع معاش..