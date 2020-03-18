سالم الكبتي يكتب: بازامة.. تجربة عصامية

محمد مصطفى بازامة لم يكن مجرد مؤرخ عبر الحياة ومضى. كان ابنا لهذا الوطن.. ليبيا. عشقه وأحبه وظل واحدا من مؤرخيه المعاصرين المهمين. وفي الأساس قبل ذلك كله كان صاحب وعي مبكر بأهمية البحث في تفاصيل التاريخ والاتجاه المستمر نحو العناية به والإخلاص له.

العام 1923 شهد ولادته في بنغازي. الوطن يرسف في أغلال الاحتلال. ويتلقى تعليمه الأول في مدارسها المتواضعة على رجال رواد احتضنوا جيل بازامة بالرعاية والاهتمام. في مقدمتهم الشيخان السنوسي المرتضي وعبدالجواد الفريطيس وغيرهم ممن نقلوا عصارة الوطنية إلى طلبتهم. كان العهد الفاشيستي قد حل بروما ووصل فيروسه الديكتاتوري إلى المستعمرة ليبيا. وشرع في محو هويتها وشخصيتها وتذويب كيانها. كان في جوع إلى الأرض الليبية يملؤها بحذائه الثقيل جورا وعسفا. ومن هنا بدأت بواكير الوعي بالتاريخ لدى بازامة وأقرانه أبناء ذلك الجيل.

اتصف هذا الجيل بالتكوين الذاتي والعصامية والاجتهاد والتثقيف الشخصي في ظروف صعبة يجتازها الوطن الليبي بشرا وأرضا وموقعا. جيل أعوام العشرينيات الليبي سيخرج منه المؤرخون إضافة إلى بازامة والشعراء والمعلمون والمثقفون والقضاة والشيوخ أصحاب موضوعات التنوير والتفكير العاقل الناضج. انطلق من هذا الجيل وتحمل عبء النهضة الليبية الفكرية والاجتماعية المعاصرة: علي مصطفى المصراتي ومصطفى بعيو وفؤاد الكعبازي وحسن السوسي وأحمد فؤاد شنيب وأحمد بورحيل وعبدالرحيم النعاس وحسين الغناي وعلي صدقي عبدالقادر وعلي الديب ورؤوف بن عامر وخديجة الجهمي وعبدالمولى لنقي وونيس القذافي وعبدالحميد الرعيض وسيف النصر عبدالجليل وفاضل المسعودي...... وغيرهم. جيل أغلبه انصهر بالنار وعانى ولامس التجربة وأعطى داخل الوطن وخارجه. ولم يتأخر في عشق ليبيا التي ظلت رئته يتنفس عبرها على الدوام.

وفي 23 مارس من عام ألفين. مطلع القرن الحادي والعشرين غادر بازامة الدنيا، لكنه لم يغادر التاريخ الوطني الذي أسهم في كتابته وتدوينه وجمعه بالقدر الذي تيسر له. وبين الرقمين العام الثالث والعشرين من القرن الذي مضى واليوم الثالث والعشرين من القرن الجديد في مارس. تشكلت حياة بازامة وتنوعت بكل اجتهادها وحرصها ومحاولاتها وهناتها وصار عطاؤه الذي أنجزه عنوانا من عناوين العصامية والإقدام وعدم التردد. وقبل أن يكون مؤرخا أيضا كان معلما يجوب وزملاؤه من المعلمين الرواد القرى والواحات ويؤسس أول مدرسة في جالو ويتنقل تبعا لهذا الواجب في مدارس بنغازي وإجدابيا والقوارشة والبيضاء. المعلم ثم المؤرخ والرسالة في كل الأحوال واضحة لكل الأجيال التي لاتفرق بين العلم وصفحات التاريخ ودروسه وعظاته بتجاه المستقبل.

من بواكير الوعي بالتاريخ لدى بازامة اهتمامه بجدل الهوية وأسئلة الشخصية الوطنية.

في العام 1951 شرع في بحثه المهم (ليبيا هذا الأسم في جذوره التاريخية) ونشره على حلقات في مجلة ليبيا التي تصدر ذلك الوقت في بنغازي بإدارة الأستاذ مصطفى بن عامر. وكشف الكثير من الغموض وأجاب في ذلك الوقت عن مفاهيم لم تكن واضحة بل ظلت مشوشة. ثم نشر البحث في كتاب من أوائل مؤلفاته عام 1963. كان الطرح عن جدل الهوية قد استهله الأستاذ مصطفى بعيو عام 1947 عن المجمل في تاريخ لوبيا من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر ثم أردفه عام 1953 بدراسات عن التاريخ اللوبي. لوبيا وليبيا. واحدة في كل الأحوال والظروف. اجتهادات وخلاصات وتفاصيل في التاريخ القديم والبعيد. تؤكد بأن هذا الوطن لم يكن قطعة قاحلة تعبرها القوافل دون أن تستريح بعض الوقت!

وعند بازامة ينهض سؤال ملح ومهم هتف به في بحثه الذي قدمه إلى مؤتمر ليبيا عبر العصور الذي أقامته الجامعة الليبية في مارس 1968 وهو مؤتمر لن يتكرر بكل المقاييس.. هذا السؤال يقول: (إذا كان لليبيين تاريخ حافل وقديم وتأثير حضاري روته وسجلته لنا نصوص ورسوم ونقوش مصر الفرعونية. وإذا كانت لليبيين حضارة عريقة ساهمت في تقدم حضارات وادي النيل منذ عصور ماقبل الأسرات وكانت في بعض الأحيان أصلا أولا لها وهذه الحضارة سابقة زمنا لحضارة اليونان في البلاد بعدة قرون بل بآلاف السنين.. فلماذا لا تكون لليبيين آثار ليبية في ليبيا ذاتها؟ ولماذا لا يكون لهم تراث حضاري من أي نوع قابل للكشف عنه داخل ليبيا ذاتها في الشرق أو في الشمال كما هي لهم في أقصى الجنوب ولماذا تبهرنا آثار الحضارة الكلاسيكية من يونانية ورومانية فنتوقف بعمليات التنقيب والحفر عند هذه الآثار وحدها تاركين مكان لليبيا قبلها من تراث ذاتي؟).

هل ماتزال الأسئلة معلقة بعد خمسين عاما من انعقاد ذلك المؤتمر المهم وبعد رحيل بازامة بعشرين عاما؟

وفي كل مؤلفاته يشير إلى أن.. (الإنسان بماضيه وماضي الإنسان في تاريخه أرضه ووطنه وقومه) و..(أن تاريخ هذا البلد لم يكتبه بعد بنوه ولكنهم مطالبون بأن يفعلوا هذا ليصححوا حوادثه وتفسير أحداثه وهذا في اعتقادي دين في عنق كل دارس للتاريخ باحث فيه حتى تستكمل حلقاته).

وعصامية بازامة واجتهاده الشخصي ومعرفته باللغتين الإيطالية والانجليزية مكنته من تناول التاريخ الليبي في شتى العصور والأحقاب وهذا كله جعله يصطدم بالحاجز الأكاديمي لدى البعض الذين رأوا فيه منافسا لمجالات تخصصهم وهو في الواقع كان هاويا ومحبا للتاريخ وللوطن وأعمل فكره وجهده في العناية بفصول تاريخ وطنه دون أن يستأذن أحدا. وهذا النشاط العلمي المبكر كان لابد أن يثير حفيظة البعض وينظروا إلى الهنات ونقاط الضعف في ماينجزه بازامة بين حين وآخر. لكنه يظل مؤرخا قدم جهده بتواضع وكان أيضا خير منافس عن جدارة لكل عطاء في الاتجاه ذاته.

دراسة (الليبيات)والبحث في جوانبها وتفاصيلها ومصادرها المتنوعة أمر تصدى له بازامة بالتنقيب والبحث وكتب في قضايا وموضوعات جديرة بالتقدير وكان له السبق في الكشف عن بعضها منذ بواكير بحوثه ودراساته. وفي عام 1956 بعد تأسيس الجامعة الليبية شارك بمحاضراته العامة لطلابها في قسم التاريخ وأفادوا منها في تلك الأيام.

مؤلفات عديدة صدرت لبازامة وثمة مخطوطات مهمة في موضوعات مختلفة مازالت تنتظر. ومن ذلك مخطوطه الذي أعده عام 1966 عن (الدعوة السنوسية.. الفكرة والتطبيق)وقد قامت لجنة خاصة من الجامعة الإسلامية بدراسته ومراجعته بكل علمية وإنصاف وأعدت تقريرها بشأنه في حوالي عشر صفحات تضمن جملة من الملاحظات والتصويبات التي رأتها مهمة وتفيد اجتهاد المؤرخ فيما لو قرر إصداره.

بازامة نهض برسالتين.. واجب المعلم المخلص لمهنته وواجب المؤرخ الباحث المدقق الذي أدرك أن التاريخ في حد ذاته مدرسة رحبة وذاكرة عظيمة وتواصل دون انقطاع، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تُحمل هاتان الرسالتان على الدوام من كل إنسان مخلص للوطن وأجياله.

وبازامة أيضا بانتمائه لجيل العصامية والكفاح الذاتي الليبي سيظل يعطينا صورة رائعة لذلك الجيل ويلفت النظر صباحا ومساء إلى أن تاريخ الوطن ينبغي أن يكتبه أبناؤه.. ولا أحد سواهم!!