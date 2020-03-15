النبي النذير

التشاؤم شعور يجتاح نفوس بعض الناس، على الأقل، في حالات معينة في مواجهة أوضاع صعبة يبدو التغلب عليها متعذرا، أو تتولد عنه توقعات سلبية بشأن مسار وتطورات قضايا ما. وكثيرا ما يكون لدينا موقف معارض للتشاؤم، حتى لو كان مؤسسا على وقائع صلبة وحجج وجيهة. إذ يكون التفاؤل، حتى وإن لم يكن مسنودا بقاعدة، ملجأنا. وهذا، بالطبع أمر محمود. فالتفاؤل، وبالتالي الأمل، يدفع إلى العمل، لكن التشاؤم عادة ما يقود إلى الشعور بالإحباط والانسحاب من المواجهة.

لكن ينبغي التفريق بين التشاؤم واليأس. فالتشاؤم يبقي على هامش لما يقترب من التفاؤل. لكن اليأس يسد الأبواب والكوى سدا مبرما.

في بعض الأعمال الأدبية يمتزج التشاؤم باليأس، ويشف العمل الأدبي عن استبصارات للكاتب لا تكون سارة بشأن مسار معين. ففي رواية "ميرامار" لنجيب محفوظ يظهر التنبؤ المتشائم بشأن مسار المرحلة الناصرية التي كانت، على خلاف ما تبدو عليه، ينخرها الفساد من قبل المنتمين إليها مجسدين في شخصية سرحان البحيري (وبالمناسبة، سرحان أحد أسماء الذئب).

في الأدب الليبي، يوجد مثال ساطع على الشعور باليأس المطبق في قصيدة مشهورة للشاعر علي الرقيعي*، عنوانها "القناديل المطفأة"، يقول فيها:

" ليتما كانت أغاني الخصب حُبلى بالبذارِ

يا كناري

ما الذي تُخصبه الأمطارُ في الأرض البوارِ

غيرَ شوكِ العوسج الملعون في هذي القفارِ"

إنها نظرة يائسة تماما، وليست مجرد متشائمة، تلغي احتمال التحسن والتطور وتحكم بأن الأرض البوار، طبعا بشكل رمزي هنا، حينما تتلقى أمطار الخصب تنتج ما هو أسوأ من وضع حال البوار.

إلا أن الشاعر، في نهاية الأمر، يحدث في جدار هذا اليأس الكثيف شقا من التفاؤل، أو الأمل، لا يكاد يبين. إذ يرجو لو أن ما يصفها بـ "الأعين العمياء، أن تهفو للنهار" إذ يقول:

"ليت هذي الأعين العمياء تهفو للنهارِ

مرّةً يا ليتها تبكي.. تغنّي.. تتألّمْ

مرّةً.. يا ليتها تكشف عن* هذا القناع المستعارِ"

لكن يبدو أن هذا القناع المستعار حلَّ، نتيجة طول ارتدائه، محل الوجه الحقيقي أو، على الأقل، التحم به.

ورغم ذلك، يمتد خيط الأمل هذا من خلال التساؤل عن فاعل الوقاية من هذا الوضع المبهظ. يقول:



"من يقينا

محنةَ العقم وزيفَ الأمنياتْ؟

عندما يصدأ في أعماقنا دفءُ الحياةْ

من ترى يُلهب ومضَ الشوق فينا يا جيلَ القدرْ"

*

لقد كان علي الرقيعي صادقا، وصائبا، ومتبصرا في يأسه، بخصوص مصير وطنه. لقد كان نبيا نذيرا، ولم يكن نبيا مبشرا. فماذا بشأن شق الأمل الذي لا يكاد يبين.

* علي الرقيعي (1934- 1966) شاعر ليبي مهم من رواد الشعر الحديث في ليبيا. له "الحنين الظاميء" 1957، "أشواق صغيرة" 1966، "الليل والسنون الملعونة" 1991.

** الواقع أن ثمة هنا خطأ بلاغيا يعطي عكس المعنى المبتغى. فـ "الكشف عن الشيء (هنا القناع) يعني إظهاره. ومن طبيعة القناع أن يكون ظاهرا. المقصود هنا إزالة القناع وإظهار ما تحته.