ليبيا 1964 (1)

مارس ذلك العام وطبرق وراءها الصحراء وألغام الحرب الماضية وأنفاس الربيع تضوع في الصباحات المشمسة والعشايا. الجموع من كل أنحاء ليبيا تضيق بها المدينة الصغيرة ويزدحم هوتيلها الصغير بالكثير منهم. الملك إدريس أعلن استقالته فجأة والتزم البقاء في بيته الواقع بعوالي المدينة. قدمها ولم يتردد ثم عدل عنها. لعلها كانت رد فعل مباشر على الحكومة التي استمعت إلى خطاب الرئيس عبد الناصر في ذكرى قيام الوحدة في فبراير الذي مضى، طالب فيه بجلاء القوات الأجنبية. أصدرت بيانا وعدت فيه بالشروع في المفاوضات مع بريطانيا وأمريكا. لم تستشر الحكومة الملك في الأمر وشعر بدوره أن الحكومة ربما تخاذلت أو ضعفت عبر أصداء ذلك الخطاب. وكانت مناورة وسياسة من الملك في وقتها.

كان الملك قد أحس منذ أعوام بتفشي الفساد في الدولة وحذر منه ووعد بالمحاسبة الشديدة. في يوليو 1960 أشار في منشور له بأن السيل قد بلغ الزبى ووصل إليه مايصم الآذان من سوء سيرة المسؤولين في الدولة من أخذ الرشوة سرا وعلانية والمحسوبية القاضيتين على كيان الدولة وحسن سمعتها في الداخل والخارج مع تبذير أموالها. هكذا قال في منشوره. ثم في العيد الثاني عشر لاستقلال البلاد في ديسمبر 1963 أعاد التنبيه والإشارة والتحذير من الصورة القاتمة. تفجر البترول جعل الكثيرين من المسؤولين وسواهم يتغيرون ويتبدلون. أكد بوضوح بأنه للأسف منذ فجر الاستقلال لاحظ في ذوي الأمر الميل إلى الترف والتبذير لأموال الدولة وقد تفاحش هذا الأمر في المدة الأخيرة على حد قوله رغم ما أوصى به في خطابه في العيد العاشر للاستقلال عام 1961. وفي كل الأحوال شدد الملك في نهاية المنشورين على أنه سوف يغير بيده مايحدث وسيقوم بمحاسبة كل حكومة تتهاون في هذا الأمر.

كانت غضبة من الملك واضحة وصريحة، لكن ما الذي جعله يتردد في المحاسبة والعقاب كما وعد؟. هل حاول ولم يجد آذانا صاغية تستجيب للنداء، أو ثمة من شد إلى الخلف ووقف في طريق دعوة الإصلاح؟ ثم هل كانت محاولة الاستقالة علاجا يراه لظاهرات الفساد والمحسوبية والرشوة إلى جانب خطاب الجار وصوته العالي الذي يتردد في قاعات الحكومة ووسط الناس في المقاهي والأندية والمصالح والمدارس والجامعة؟ بمعنى أنه قال كلمته ليمضيَ.

تراكمات الأعوام العشرة الماضية كانت تلوح بوضوح. كان ثمة شرخ حدث في الدولة وضرب أركانها إلى حد كبير باغتيال إبراهيم الشلحي عام 1954 ثم ظروف البلاد وهمومها وأحزانها من الفقر والحاجة والجوع والاضطرار إلى عقد معاهدة مع بريطانيا ثم اتفاقية مع أمريكا مقابل تأجير القواعد والحصول على مساعدات مادية وفنية منهما ومن الأمم المتحدة وكثير من الدول عبر اتهامات بالخيانة والعمالة تنهض صباحا ومساء من الداخل والخارج. إضافة في أعوام أخرى إلى انعكاسات ظهور البترول وتداعياته على السطح الليبي. وترك الأرض وإهمال الزراعة والنزوح إلى مدن الشمال. الشركات والصفقات. استبدال مشاكل اقتصادية بأخرى ليست البلاد في بابها. وفي العموم لم يكن الفساد هو الصورة العامة للدولة وإنما اتسم به أفراد حسبوا عليها.

ثم الشرخ يزداد اتساعا مع مطلع العام. تصدع جديد لم يكن متوقعا. ظل فعله يستعر بتأثيرات قوى خارجية تغطي المنطقة ولم تكن ليبيا استثناء منه. تحركت في الداخل أيادٍ حركتها تلك القوى بطريقة أو بأخرى وجعلت من الموضوع يتسع ويكبر ويقارب انهيار الدولة.

في يناير. الشتاء. ورمضان سيحل بعد أيام. مظاهرات تخرج مؤيدة لانعقاد مؤتمر القمة العربي في القاهرة. دعا إليه عبدالناصر الملوك والروؤساء لمناقشة خطة إسرائيل في تحويل مجرى نهر الأردن. لم يشارك الملك. بل شاركت ليبيا كلها ممثلة نيابة عنه في ولي العهد ورئيس الحكومة ورئيسي البرلمان ورئيس أركان الجيش وبعض الوزراء والضباط. لكن الصوت في الداخل الذي يحركه الخارج رفض ذلك وشعر بأنه مخيب للآمال ونكوص وخيانة للأمة وأهدافها في القضاء على إسرائيل وتحرير فلسطين الجريحة!!

مظاهرتان في بنغازي. الهتافات والصور والشعارات. الأولى تخرج من الجامعة التي شهدت منذ أسبوع حفل تخريج الدفعات الخمس منها حتى العام 1963.. حضر ولي العهد ووزع الشهادات بنفسه على أولئك الخريجين. مناوشات بسيطة مع رجال البوليس. رجع الطلبة إلى الجامعة ولكن ظل الرماد يسري تحت الأقدام. تخرج الثانية في اليوم التالي من المدرسة الثانوية. صدامات عنيفة. ضحايا. قتلى من الطلبة ومجاريح. تفاقمت الأمور في مطلع العام وقبل حلول رمضان. الحزن يغلف المدينة. تشيع ضحاياها من الطلبة. كلمات غاضبة عند ضريح عمر المختار وفي المقبرة. الأجواء تنذر بالمزيد. والمنشورات تنتشر سرا في الأسواق والشوارع تطالب بالقصاص. وفي المساء تحترق إحدى سيارات السفارة الأمريكية أمام المبنى ويعلو الدخان الأسود. تتوقف الدراسة. كان رئيس الحكومة في القاهرة في المؤتمر مع الأخوة في العروبة الذين حدث بسببهم ماحدث. وكان قائد الأمن العام في طرابلس بعيدا عن تلك الأحداث. تصرف رئيس أحد مراكز البوليس ونشأ الصدام العنيف. وظل في الصدور كمد وغيظ. دفعت البلاد الثمن بتصرف فردي. وازداد الشرخ اتساعا. صار حفرة عميقة مظلمة. تأخر صوت العقل. الرصاص يعلو على المنطق.

تستقيل الحكومة التي طالب رئيسها ببعض المطالب القوية. حنكة الملك هنا تتدارك الأمور وتوازن الأحداث. تشكل حكومة ثانية وتبدأ في معالجة الأزمة وتحاول رتق ما انفتق. وسد الشرخ العميق. ويتصادف أن رئيسها الرجل الذي يمتلئ حكمة وخبرة ودبلوماسية هو الذي كان أول رئيس للحكومة بعد الاستقلال وهو الذي عقد المعاهدة الأولى مع بريطانيا لمواجهة مشاكل الاقتصاد وفقر الدولة ثم يستجيب لخطاب عبدالناصر ويعقد العزم على إجراء المفاوضات للجلاء. شروخ وتداعيات في الداخل والخارج استوجبت ربما استقالة الملك الذي سحبها ومزقها أمام الجموع في طبرق التي سهرت الليالي في انتظار تراجعه عن تلك الاستقالة في طبرق ودروبها التي ضاقت بالبشر والزحام والعربات. جموع ظلت تصفق وتهتف وتنظم الأشعار وتعيد البيعة والولاء.

.. فماذا جرى بعد هذ؟!.