الوضع الليبي السوري (تناقضات ومقاربات)

كثر الحديث والإشارة في الآونة الأخيرة إلى تشبيه الوضع الليبي بالوضع السوري، خصوصا بعد توقيع مذكرتي التفاهم التركية مع حكومة الوفاق الوطني ودخول تركيا بقوة إلى الملعب الليبي!! ولكني أقول إن الوضع مختلف تماما، وتابعني وسأثبت لك الاختلافات والتناقضات الكبيرة بين الحالتين.

أولا: تركيا لم تحضر إلى المشهد الليبي بالشكل الفعلي والمؤثر إلا أخيرا، ومع دخول الاتفاقية المشتركة مع حكومة الوفاق الوطني (الحكومة المعترف بها دوليا) حيز التنفيذ، أي بعد نحو ثماني سنوات من عمر الثورة الليبية، بينما كانت حاضرة في المشهد السوري منذ انتفاضة الشعب السوري على نظام الأسد العام 2011، نظرا لأنها دولة جارة واحتضنت منذ أول يوم مئات الآلاف من النازحين واللاجئين السوريين، واحتضنت المعارضة السورية مثلها مثل معظم الدول العربية، خصوصا الخليجية، هذا من جهة، ثانيا: ومن جهة أخرى اللاعبون في الملعب مختلفون حتى وإن تشابهوا قليلا «فأدوارهم مختلفة تماما»، فالدب الروسي واللاعب الأكبر، ونظرا للاعتبارات والتوازنات المطلوبة التي ربما فرضتها علاقة عمق استراتيجي ولسنوات طويلة منذ نظام الأسد الأب للعلاقة مع روسيا أو (الاتحاد السوفياتي سابقا)، الذي جعل من سورية النافذة التي يطل من خلالها على المتوسط، وبالتالي ستكون كشوكة في ظهر حلف الناتو، بينما في المشهد الليبي دور روسيا مختلف تماما، وإن حضرت في المرحلة الأخيرة باجتماع موسكو والتنسيق مع تركيا لهدنة لوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس.

أيضا بالعودة إلى المشهد السوري فالولايات المتحدة حاضرة بقوة في المشهد مع حليفها الأول قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء مهم من الأراضي السورية، بينما تركت الولايات المتحدة والإدارة الأميركية ليبيا لسنوات طويلة للحليف الأوروبي بقيادة إيطاليا في أحيان وفرنسا في أحيان أخرى كثيرة، والذي ولعدم وجود رؤية أوروبية موحدة واختلاف على تقاسم الكعكة الليبية وصل السوء في نهاية المطاف بالحالة الليبية إلى درجة أن البلاد تقريبا انقسمت إلى دولتين أو جزءين، جزء في الشرق تابع لقوات المشير حفتر وجزء في الغرب تابع لحكومة الوفاق الوطني، أيضا لعله من نافلة القول الوجود القوي لإيران وحزب الله اللبناني في المعادلة السورية دائما وأبدا لصالح النظام السوري الأسدي، والذي يغيب عن الساحة الليبية.

فبالتالي ورغم اختلاف رقعة السيطرة لكل الأطراف في المشهد السوري بمرور الزمن إلا أن البلاد تقريبا مقسمة إلى ثلاثة أطراف: طرف الحكومة السورية برعاية روسيا وحزب الله وإيران، وطرف أكراد سورية برعاية أميركية إلى حد كبير، وطرف المعارضة السورية برعاية تركيا.

بينما في الحالة الليبية فالدولة منقسمة إلى نصفين أو طرفين تماما، قسم يتبع معسكر تركيا في الغرب وقسم يتبع المعسكر الفرنسي الروسي المصري الخليجي في الشرق. وبالإشارة إلى الخليج وهي إشارة مهمة جدا فإننا نستحضر الحالة اليمنية والوضع في اليمن إلى المشهد الليبي إذا ما ركزنا على مناطق إقليمية ما زالت ملتهبة ومتنازعا عليها إلى يومنا هذا، ولو انقلبت الأدوار، حيث إن «التحالف الخليجي» وتحديدا نقصد الإمارات والسعودية تقفان إلى جانب الحكومة الشرعية أو على الأقل ظاهريا (لأنه هناك إشارات قوية بأن الإمارات أصبحت تدعم الانفصاليين في الجنوب)، بينما تدعم إيران الانقلابيين «مليشيات الحوثي ومليشيات عبدالله صالح (الرئيس السابق)»، بينما الوضع في ليبيا معكوس فالتحالف الخليجي يدعم الطرف المناوئ لحكومة الوفاق الوطني.

وكما أسلفنا فإنني أجد أن الحالة الليبية تقترب أكثر فأكثر من الحالة اليمنية، ففي اليمن شكل مجلس انتقالي جنوبي يحكم جنوب اليمن ويمهد للانفصال عن الشمال، الذي ربما سيكون ذا حكومة مستقبلية مستقلة، وبالتالي نحن نتحدث عن يمنَين (يمن شمالي ويمن جنوبي) وهذا طبعا سيُرْجع التاريخ إلى الوراء، وهنا في ليبيا اليوم وعلى أرض الواقع فإننا في ليبيا أمام دولتين وحكومتين وحتى جيشين، وحتى لو لم يكن الانقسام بشكل رسمي لكنه يبقى الاحتمال الأقوى والسيناريو الأقرب، الذي يعتمد على تطورات الأحداث، خصوصا حرب طرابلس وتفاهمات الدول المؤثرة والمعنية بالشأن الليبي، بينما السيناريو السوري يزداد ضبابية وخلطا للأوراق، خصوصا مع تطورات الأحداث الأخيرة.

