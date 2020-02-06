بريطانيا: انتهت غصة الـ«بريكست».. ماذا بعد؟

كلما سمعت أغنية «الوداع» للفنانة وردة الجزائرية كلما أحسست بانقباض عضلات قلبي وضيق في صدري. «الوداع» مفردة محملة بآلام الفراق، وأوجاع الرحيل، وترك الأحبة والديار.

الوداع أنواع. هناك وداع نختاره، وآخر يفرَض علينا. وداع يزعجنا ويؤرقنا لفترات زمنية، ويترك ندوباً في القلب والذاكرة. وآخر يطلق سراحنا من أوضاع كانت تقيدنا، ويفتح أمامنا دروباً جديدة لم تكن تخطر لنا على بال.

وداع المحبين مؤلم، ولا يختلف عن وداع رفاق جمعتهم محنة العيش قسراً في سجون ديكتاتورية، وفرقتهم الحرية!

هناك وداع يتجاوز مستوى الأفراد ويطال الأمم والشعوب. وهو نوعان: وداع تكريم كتوديع أمة لبطل، أو لزعيم، أو لقائد ، أو لشاعر فذ، أو لكاتب عظيم، أو ممثل مسرحي ونجم سينمائي، أو لفيلسوف ولعالم. ووداع انعتاق تختاره الأمة عمداً، بقصد أن تزيح عن كاهلها تبعات ومسؤوليات تعيق تطورها، وتحرمها من تحقيق ما تتمناه من طموحات وأحلام.

هذا النوع الأخير هو ما يعنينا في هذه السطور، مجسداً في خروج بريطانيا أخيراً من الاتحاد الأوروبي عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت غرينتش، من يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2020

47 سنة طول المسافة الزمنية الفاصلة بين العام 1973 العام الذي يوثق لدخول بريطانيا السوق الأوروبية المشتركة والعام 2020 الذي يوثق لانفصام علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

العجيب أن هذا الحدث التاريخي، لم يجعل الأرض، في اليوم التالي، تتوقف عن الدوران، ولا حجب الشمس عن الشروق ، أو وقف عائقاً بيننا وبين متابعة مباريات الـ«بريميرليغ»!

الذين منا تابعوا، منذ البداية، أحداث وتفاصيل هذا المنعطف التاريخي، ولو من مسافة، يدركون أن طريق الخروج لم يكن ممهداً أو مفروشاً بالورود. ويعرفون كذلك، أن ثلاثة أعوام ونصف من الجدال السياسي، وهي الأعوام التي أعقبت الاستفتاء العام في يونيو 2016، فلقت بريطانيا نصفين.

النهاية المحتمة جاءت، أخيراً، ليلة الجمعة الماضي، وتمكنت بريطانيا من قطع الحبال التي شدتها لعقود ببروكسل، وأسدل الستار. وفي الواقع، فإن الستار لن يسدل نهائياً إلا في نهاية ديسمبر 2020، وهي نهاية الفترة الانتقالية. وحتى يأتي ذلك الموعد فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي مازالا متورطين في علاقة تشبه علاقة زوجين منفصلين يتشاركان العيش في نفس المنزل، وفي دفع الفواتير. الأمر الآخر أن بريطانيا سستظل تطبق معظم قوانين الاتحاد بما في ذلك قانون حرية التنقل وتدفع ما عليها من التزامات مالية. ولن يكون لها أي تأثير أو نفوذ أو رأي فيما يصدر، خلال هذه الفترة، عن الاتحاد من قرارات وما يصاغ من قوانين.

الفترة الانتقالية ستشهد مباحثات معقدة لعقد اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. ما يميز هذه المباحثات أنها الأولى من نوعها في التاريخ يبدأ فيها طرفا التفاوض انطلاقاً من مبدأ حرية التجارة ثم ينهمكان حول ما يمكنهما نصبه من حواجز أمام تلك الحرية!

إطلاق صفة الوداع على خروج بريطانيا من نادي بروكسل الأوروبي مجرد وصف مجازي؛ لأن الوداع غالباً، ما يكون مرفوقاً بمشاعر من حزن وألم. لكن الاحتفالات التي شهدتها العاصمة لندن، في ميدان البرلمان، وغيرها من المدن البريطانية، طيلة ذلك المساء التاريخي تنفي عنه تلك الصفة، وبالتالي من الأفضل وصفه بتحقق رغبة طرف في التخلص من رفقة وشراكة طرف أو أطراف أخرى.

بريطانيا التي تركت طواعية الاتحاد الأوروبي في العام 2020 تختلف عن تلك التي التحقت بالمجموعة الأوروبية المشتركة العام 1973. وقتذاك، كانت بريطانيا في وضع اقتصادي متدنٍ استحقت عليه وصف «رجل أوروبا المريض». كانت اقتصادات دول أوروبا الأخرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا قد تعافت من آثار الحرب العالمية الثانية، وكان الالتحاق بالسوق الأوروبية المشتركة الوصفة السحرية التي تحتاجها بريطانيا لتتعافى، لأنها تشرع أمامها الأبواب للدخول إلى سوق واسعة، وتمنحها فرصة التأثير في صياغة القرارات التي تصدر عنها. وبالفعل، تأكد مفعول تلك الوصفة بعد سنوات قليلة من التحاق بريطانيا رسمياً بالسوق المشتركة.

تأخرت بريطانيا عن الالتحاق بالمشروع الأوروبي لأكثر من 20 عاماً. المخاوف التي كانت وراء ذلك التأخير قد تكون نفس المخاوف التي دفعتها إلى الخروج منه في استفتاء العام 2016.

العضوية كانت عملة بوجهين. الوجه الأول بمثابة صفقة تتضمن التضحية بالتنازل عن جزء من السيادة الوطنية مقابل الحصول على حصة من النفوذ في صياغة القوانين التي تؤثر في القارة الأوروبية. الوجه الآخر هو أن تمدد وتغول سلطات بروكسل، خلال السنوات التالية، أفقد تلك الصفقة بريقها، وجعلها مدعاة للقلق والانزعاج والتوتر.

الذين رصدوا مسألة الخروج عن قرب، وتابعوا تطوراتها وتقلباتها، وما ولدته من قضايا فرعية، وما خلقت من توترات طالت مختلف فئات المجتمع وطبقاته سلبياً، ربما يقفون، الآن، في زاوية يراقبون من مسافة، كيف يمكن لبريطانيا بعد قرابة نصف قرن من الزمن، وهي محمولة على أكتاف بروكسل، أن تتعلم من جديد المشي على قدميها، من دون مساعدة من أحد في مسارات عالم بمطبات سياسية واقتصادية محفوفة بالمخاطر.