انطباعات عن معرض القاهرة للكتاب

المعرض كان تحت عنوان «مصر أفريقيا - ثقافة التنوع» واتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية له والسنغال ضيف شرف.

افتتاح المعرض كان بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي.

- الزوار بلغ عددهم حسب الإحصائيات الرسمية أكثر من 3 ملايين زائر.

- المكان فخم ومناسب والتنظيم ممتاز.

- الوصول للمعرض سهل وملائم للجميع.

- مواعيد الدخول من 10 صباحا وحتى 7 مساء.

- المواصلات متوافرة من وسط البلد، لمركز المعارض بالتجمع الخامس مقر المعرض بكل السبل وسعر التذكرة مناسب.(6 جنيهات مصري).. شملت 7 خطوط بإجمالي 80 أتوبيسا، تمت زيادتها إلى100 أتوبيس في أيام العطلات.

- المتطوعون وأغلبهم من البنات نشيطات قدمن خدمة رائعة، وكن في الموعد لأي استفسار..

- الأجنحة مرتبة ومنظمة، ويمكن الوصول إليها بسهولة.

- المطاعم والمقاهي متوافر بها كل شيء بدءا من الفول إلى البيتزا والشاورما والمكرونة والأسعار مقارنة بوسط البلد معقولة.

- الكتب متنوعة.. والأكثر عرضا هي كتب التراث والدين والأكبر مشاركة في هذا المجال السعودية والأزهر.

- إصدارات الأدباء من الشباب والشابات في الشعر والرواية كانت طاغية في دور النشر.

- أجنحة كتب الأطفال كانت الأكثر إقبالا من العائلات.

- كان هناك فعاليات موسيقية وشعرية وفنون تشكيلية، وندوات وحلقات نقاش، بين الكتّاب والجمهور.

- كان هناك إصدار من مجلة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، بشكل يومي.

- أسعار الكتب ما بين المرتفعة والمتوسطة.. والأرخص عند جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب.. وهيئة قصور الثقافة ومكتبات سور الأزبكية.

- بلغ عدد الأجنحة في المعرض 808 أجنحة.

- عدد دور النشر التي شاركت بلغ 900 دار نشر من 38 دولة.

- عدد دور النشر الليبية المشاركة ست دور.

- الجناح الليبي ضم 106 كتب من الإصدارات، معظمها جديدة لمجموعة من الكتّاب الليبيين.

- أكثر الكتب مبيعا في الجناح الليبي هي كتب أحمد يوسف عقيلة.

- المشاركة الرسمية الليبية تمثلت بمجلس النواب والحكومة الموقتة... وزير الثقافة جمعة الفاخري، مدير المشروعات رافع الفاخري، طارق الجحاوي مدير المكتب الإعلامي، ناصر الدعيسي مدير إدارة التعاون الدولي، عبدالمالك الشريف.. القاص مصطفى السعيطي.

- الجناح الليبي بالرغم من قلة المعروضات، إلا أنه شهد نشاطا ملحوظا بحضور الناشر ومدير دار البيان، علي جابر، وصاحب مكتبة الكون، فتحي بن عيسى، وصاحب مكتبة الحسام، ياسر حمودة، ورئيس تحرير برنيق معتز المجبري، وبمشاركة من الشاعرة النشطة رحاب شنيب، والروائي صالح السنوسي، الباحثة فاطمة غندور، الكاتب الدكتور زياد علي، الصحفي فتحي المريمي، الدكتور سليمان زيدان. أستاذ الأدب والنقد بالجامعات الليبية، والقاص والشاعر الدكتور عبدالله عبدالباري الملحق العمالي بالسفارة الليبية بالقاهرة. والأستاذ حمد التلع رئيس رابطة الأدباء والكتّاب المكلف بالجبل الأخضر.