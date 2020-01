استهداف المثقفين الليبيين

سبق وأن تناولت، في أكثر من مقال، ما يتعرض له المثقفون من تهجم وانتقاص من شأنهم ووصمهم بالهروبية والحيد عن الالتزام بالمسؤولية المناطة بهم. والحقيقة أن أصحاب هذا الموقف ينطلقون من منطلقات ضبابية معرفيا، ومجحفة موضوعيا.

فمن الناحية المعرفية، ورغم أنهم يستخدمون صيغة "المثقفين" بالجمع، إلا أنهم يعاملونها معاملة المفرد، أي "المثقف"، باعتباره نموذجا، شأنه شأن نموذج المدرس والفلاح والشرطي والطبيب... إلخ.

"في حالة النماذج التي أشرنا إليها يمكن الحديث عن دور واضح ومحدد للمعلم أو الطبيب أو الجندي إلخ. ولكن في حالة المثقف لا يوجد هذا النموذج. فالمثقف التقليدي ليس هو المثقف الحداثي، والمثقف الديني ليس هو المثقف العلماني، والمثقف اللبرالي ليس هو المثقف الاشتراكي، والمثقف الديموقراطي ليس هو المثقف المنكر للديموقراطية.

وإذن لا يوجد المثقف باعتباره نموذجا كالفئات الأخرى، وإنما يوجد مثقفون مختلفو المشارب والأهواء والأهداف، أو، بالأحرى، عدة نماذج من المثقفين"1.

"بالنسبة إلى الطبيب والمعلم والجندي إلخ، تحدد له وظيفتُه دورَه في المجتمع. أي أن الدور ‘يناط‘ به من الخارج بحكم الوظيفة. أما في حالة المثقفين فإن المثقف المعين هو الذي يختار دوره بمقتضى الرؤية الفكرية والثقافية التي يتبناها ومصالح الطبقة أو الفئة الاجتماعية التي يلزم نفسه بالدفاع عنها"2.

آخر ما اطلعت عليه من مثل هذه المقالات، مقال بلقاسم اقزيط الذي عنوانه "غرنيكا ليبية" المنشور في "بوابة الوسط"3 الذي يشيد فيه بموقف بيكاسو من الحرب الأهلية في بلده أسبانيا من خلال لوحته الشهيرة المسماة غرنيكا على اسم قرية تعرضت للدمار جراء القصف الجوي من قبل الطيران الألماني والإيطالي دعما لفرانكو أثناء الحرب الأهلية الأسبانية المعروفة.

ومن أسبانيا والحرب الأهلية الأسبانية، ينتقل بلقاسم اقزيط إلى ليبيا والحرب الأهلية الليبية، ويقوم بشن غارة مكثفة على المثقف الليبي الذي "يتسلح بصمت القبور انتظارا لموجة تعلو حتى.. يركبها، أو ينحاز بقوة لأحد الأطراف بغض النظر عن صوابية مواقفها، أو يحاول أن يكون في موقفٍ بعيدٍ عن النقد والقدح وهو المستحيل بعينه في مجتمع تحول جزء كبير من نشطائه وسياسييه إلى شتامين.." الجملة الأخيرة غير واضحة المقصد، بالنسبة إليَّ. فهل المقصود أن المثقف الليبي عليه أن ينخرط في النقد والقدح، أم أنه سيكون هدفا للقادحين والشتامين؟. وأين يضع بلقاسم اقزيط هجومه هذا على "المثقف الليبي".

في هذا النص يَصِم اقزيط المثقف الليبي، ضمنا أو صراحة، بأنه هروبي "يتسلح بصمت القبور، وانتهازي، ينتظر موجة "تعلو حتى.. يركبها" وغير موضوعي "ينحاز بقوة لأحد الأطراف بغض النظر عن صوابية مواقفها" وأنه يتهيب التعرض للنقد، إذا ما فهمنا الجملة الأخيرة في المقتطف أعلاه بالمعنى الثاني الذي خمناه.

أنا أتفق مع اقزيط أن النماذج التي أشار إليها موجودة، وأمر طبيعي أن توجد، ولكن ليس هذا كل ما هو موجود.



يرى اقزيط أن "دور المثقف هو تنوير المجتمع" وهذا، مثلما أوضحنا أعلاه، ليس صحيحا هكذا بالإجمال. فمسألة التنوير من عدمه مسألة نسبية، فما أراه أنا تنويرا قد يعده غيري، على العكس، إطفاء للأنوار. وإذن، فكل مثقف يفهم التنوير بطريقته (لا يوجد أحد يقول عن نفسه أنه غير تنويري) ويحاول أن يسهم، بهذا القدر أو ذاك، في نشره. كما يرى أن "المثقف الحقيقي هو مثقفٌ عضويّ في التحليل الأخير، لا يمكن أن يدفن رأسه في الرمال". وهذا "التحليل الأخير". صحيح من وجهة نظرنا. لكن بأي معنى؟!. مصطلح المثقف العضوي، بالإنغليزية organic intellectual، يعود إلى المفكر الشيوعي الإيطالي الشهير آنطونيو غرامشي Antonio Gramsci ويعني4 به المثقف الذي تكون وظيفته توجيه الأفكار والطموحات الخاصة بالطبقة الاجتماعية المنتمي إليها عضويا [المقصود أنه عضو فيها]. وبهذا المعنى فكل المثقفين تقريبا، تقليديين وحداثيين، دينيين، أيا كانت درجة تطرفهم، وعلمانيين، فاشيين ولبراليين، هم مثقفون عضويون لأنهم يلتزمون بالدفاع عن أفكار وطموحات طبقاتهم أو فئات منها أو يختارون الالتحاق بطبقة أخرى. فعن أي مثقف عضوي، تحديدا، يتحدث بلقاسم اقزيط؟!.

كان أحرى ببلقاسم اقزيط، ألا أن يهاجم المثقف الليبي، وإنما يهاجم، حرصا على عافية الثقافة وسلامة المثقف وتوفير مناخ صحي لنشاطه، الذين يهاجمون المثقف ويخنقونه. فلا أظن أن بلقاسم قزيط لا يعرف ما كان يتعرض له المثقفون في عهد معمر القذافي من تضييق وسجن، ولا ما أصبح ينالهم بعد زوال عهد القذافي من مصادرة للكتب وتكفير (في هذا السياق أذكر بقضية الكاتب خليل الحاسي ونفير الحرب الذي دُق على كتاب "شمس على نوافذ مغلقة" وما نال محرِّرَيه من تهديد وتشريد، وكذلك تهديد من أسهموا فيه). كما لا أظن أن اقزيط لا يعرف حالات الاختطاف والاغتيال التي طالت بعض المثقفين من كتاب وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني (أي مثقفين عضويين).



