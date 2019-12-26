بابا الفاتيكان يلد طفلة في الشارع

كان البابا جون الثامن منخرطا في تعميد الجموع التي تدفقت على ساحة الفاتيكان الكبرى. تحيط به كوكبة من الكرادلة المختارين بعناية، الذين يشكل وجودهم جزئية جوهرية في الموكب البابوي، عندما أخذ البابا يصرخ في جنون.. قبل أن يسمع بكاء طفل تحت جلابيبه. في حقيقة الأمر كان ذلك العويل المرعب الذي صدر عن بابا الفاتيكان عائدا لحالة مخاض عسير، أعقبها ولادته طفلة. الأمر الذي أذهل رجال الدين، والجمهورالملتف حول الموكب. لقد تبين أن من كان يجلس على كرسي البابوية امرأة وليس رجلا، بل هي امرأة مارقة، غارقة في الخطيئة.

ورغم خروج هذا الحدث عن نسق المعقول، أو الممكن بالنسبة إلى التقليد الكاثوليكي، فإن ما حدث بعده يؤسس لواحدة من أبشع ردود الفعل التي سجلها التاريخ تجاه بشر، وعلى أيدي رجال دين (يأمرهم المسيح بأن يعطوا لمن ضربهم على الخد اليمين الخد الشمال أيضا). فقد أصيب الكرادلة بالرعب أمام حادثة ولادة البابا في وسط الشارع...!! كان ما جرى خارج نطاق الفهم أو العقل. فانهالوا عليه والوليدة، رفسا ورجما بالحجارة وضربا بالصولجانات، ولم يتوقفوا إلا مع تناثر جسد البابا وطفلته إربا في المكان.

وتؤسس هذه القصة عسيرة الفهم، أبعد من ولادة غير شرعية، في سلك بابوي يفترض الرهبنة للرجال كما النساء، لنموذج له دلالته الخاصة لصعوبة الطريق أمام المرأة للوصول إلى مراكز القيادة، وإن كانت جديرة بذلك. الأمر الذي ما فتئ يدعوها للتحايل بشتى الطرق من جهة، ثم قسوة العقاب الذي يصل إلى حد السحق والمحق وتفتيت الأوصال.. لأجساد منها مخطئة ومنها جد بريئة.

فإن الذي قاد هذه التي اعتلت عرش البابوية بجدارة، (مدة عامين وخمسة أشهر وأربعة أيام)، لأن تنتحل صفة رجل، هو صعوبة ولوج النساء في عهدها إلى أي منصب، بل حتى دخول الجامعة. بينما تمتعت جايين (المنحدرة من عائلة إنجليزية، مقيمة بألمانيا حيث يعمل الأب كمبشر)، بشخصية استثنائية وشغف بالعلم والقراءة، حتى إنها درست الفلسفة واللاهوت وهي في عمر الثانية عشرة، قبل أن تنتقل إلى إنجلترا للالتحاق بالجامعة لمواصلة الدرس، عندها كانت مضطرة إلى أن تتقدم باعتبارها فتى واسمه جون الإنجليزي. مع ذلك، وفق ما تذكر المصادر، عاشت جايين علاقة حب قوية مع شاب يوناني، انتقلت معه بعد الجامعة للعيش في أثينا. ولكنه تخلى عنها، وانزلقت بسببه في حالة بؤس وجودي جعلها تلجأ للرهبنة والانخراط في العمل الكنسي، ولكن كرجل.

في هذا الفضاء الذكوري تطورت جايين فكريا وقياديا، أهلها للانتقال إلى العمل في السلك الكنسي بالفاتيكان، فانتقلت إلى روما. وهناك تدرجت في تقلد المهام الكنسية، وتمكنت من صنع شبكة علاقات واسعة مع كرادلة الفاتيكان، بفضل حضورها القيادي المميز. حتى إنها لم تتردد في الترشح للبابوية بعد وفاة البابا «ليو الرابع» العام 853م، وأن تفوز بجدارة بهذا المنصب، وحيث اتخذت اسم «جون الثامن».

وكان يمكن لجايين أن تستمر كزعيمة للفاتيكان حتى آخر العمر، لولا واقعة الولادة، التي كشفت عن جنسها من ناحية، وارتكابها خطيئة كبرى وفق المعتقد الكنسي. دون أن يتوقف أحد حينئذ، أو عبر التاريخ للسؤال عن حجم هذه الخطيئة، ومدى تورطها في ذلك. (اختلف المؤرخون بشأن والد الطفلة، فقد ذكر بعضهم أنه كان أحد حراسها، بينما ذكر آخرون أنه كان ابن إمبراطور روما آنذاك). وهل كانت العلاقة التي أنتجت الحمل برضاها، أم أنها كانت ضحية لاغتصاب من طرف أحد من حولها، تبين له كونها امرأة... أسئلة كثيرة بقيت معلقة في حلق التاريخ بشأن خطيئة البابا جون الثامن. وموته الرهيب، وهشاشة البنيان الكنسي المبني على الرهبنة المطلقة. ثم عنفوان التعتيم الذي صبغه الفاتيكان على هذه الحادثة ذات الدلالة المهمة فيما يتعلق بدور الزعامة الذي يمكن للنساء أن تلعبه.

فمع وصول (بيوس الخامس) أواخر القرن السادس عشر إلى سدة البابوية، أمر بإزالة كل ما يتعلق بهذه الواقعة من أرشيف الفاتيكان. وشطب اسمها من قائمة أسماء البابوات. وتم استبدال لقب البابا جون التاسع إلى جون الثامن لطمس أثر وجودها. كما أن الرعب من إمكانية وصول امرأة أخرى إلى كرسي البابا، دفع الكرادلة إلى اعتماد اختبار للتأكد من «رجولة» البابا الجديد، يخضع له بالضرورة كل مترشح لمنصب البابوية. هذا الاختبار الذي يسجل اليوم، وفق ما يحمله من استباحة لحرمة البابا، كانتصار صغير أو كبير للمرأة.