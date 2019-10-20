«وائل حسونة».. قلب ليبي يخفق في لبنان

«سنظل نعشقه على علاته» هذا ما يحسه الليبي الذي يبتلع ليبيا بكل ما فيها من «غصايص»، ويتنفسها ملء رئتيه رغم رائحة الدم والبارود التي يتجشأها، يشتاق طوابيرها وقصصها الحزينة وطاسة الشاهي التي تكللها الرغوة الهشة ويترسب في قعرها عمر من الذكريات، فيعيش بعيدًا عنها جسدًا بنصف روح، أو يعيش على أرضها روحًا تصارع امتثال الجسد للعدم، لكن هذه المشاعر البديهية تتحول إلى غرابة محضة عندما يكون صاحبها لبنانيًّا يعيش في بيروت.

إنه وائل فاروق حسونة، الذي لم يمنعه استمتاعه بموسيقى «ريتشارد كليدرمان» من حفظ معظم أغنيات الراحل «عبدالجليل الهتش»، ولم تحجب عنه الهالة الملائكية لفيروز موسيقى أحمد فكرون، ويبدو أن المتوسط الذي يجمع لبنان وليبيا على شواطئه هو ما جعله مشدودًا إلى هذا الأزرق الذي يقول إنه يعشقه بتطرف ليربط حياته به كمدرب غوص وسباحة محترف بشهادات تدريب معتمدة من الجمعية الدولية لمدربي ما تحت الماء «naui».

تعود علاقة وائل بليبيا إلى أواخر ستينيات القرن الماضي عندما هاجر والده إلى ليبيا ولم يزر لبنان منذ ذلك الوقت إلا أربع مرات آخرها سنة 1983، أي عندما كان عمر وائل سنة واحدة فقط.

يذكر وائل جيداً تاريخ مغادرته ليبيا وحيدًا دون أسرته أواخر العام 2004 ليستقر في بيروت، حيث يعيش اليوم مع زوجته وابنه، إن هذا القلب النابض بحب ليبيا يعتبر أي أرض خارجها مجرد منفى خرج ولم يعد إليها، يعشقها حد التساؤل عن جفائها وعدم حصوله وعائلته على الجنسية الليبية رغم وجود أسرته في مدينة البيضاء حتى يومنا هذا، البيضاء، حيث وُلد وائل العام 1982 وحيث تزوج إخوته وأخواته من ليبيات وليبيين وانصهروا تماما في المجتمع الليبي.

«لست أفضل من الناس فقد عشت في هذا المجتمع ومايجري عليه يجري علي أيضًا ولست أنا من ينكر خبز هذه الأرض وناسها، أنا باقٍ ولا داعي للجدال في هذا الأمر»، هذه الكلمات الحاسمة هي رد السيد فاروق حسونة على أقاربه الذين طلبوا منه العودة إلى لبنان بعد اندلاع الأحداث في ليبيا العام2011، فالتصق ببلاد نفضها بعض أبنائها عن ملابسهم وعن قلوبهم حتى وهم يعيشون داخلها.

هذه العائلة الليبية جدًّا لم تحصل على الجنسية الليبية بعد بسبب التجاذبات السياسية التي تمنع وجود سفارة ليبية في بيروت من جهة وتعقد إجراءات خروج اللبناني من ليبيا والعودة إليها من جهة أخرى، ما يصادر حق وائل في وطن وحق السيد فاروق في قبلة على جبين حفيده الأول .

يتقن وائل اللهجة الليبية التي يقول إنها شكلت احتكاكه الأول مع محيطه الاجتماعي فجعلت حصيلة مفرداته فيها أوسع وأشمل بكثير من اللهجة اللبنانية ماجعله يكون على طبيعته أكثر عندما «يدوي ليبي».

سألته إذا كانت هناك مفردات بعينها تتسرب من حيث لا يعلم لتجري على لسانه اللبناني فتطرق آذان لبنانية مستغربة ومتسائلة فقال: هناك الكثير من المفردات الليبية التي تفلت رغما عني خصوصا في حالات المشاعر المتطرفة مثل الفرح الشديد أو الغضب، الإنسان عندما يُستفز أو يثار تتلاشى قشرة مشاعره المصطنعة فيظهر داخله أكثر نصاعة لذا تظهر معي حينها الكثير من «باهي» و»كنك» و»شن درت؟».

يجمع هذا الشاب الكثير في جعبته فحبه للصيد مثلاً لم يزحزح «العصبان» عن عرشه في قائمة وجباته المفضلة، بل يعتبره قيمة وطنية واجتماعية وليس مجرد طعام، يشتاق إليه لأنه لم يتعلم إعداده فيما يبرع في إعداد المبكبكة والقلايا والحرايمي.

مثل آلاف اللبنانيين يشجع وائل الأرجنتين، لكنه قد يكون اللبناني الوحيد الذي يشجع الاتحاد وينتمي لتحاتيح طرابلس، وهو الذي وُلد وعاش في البيضاء ودرنة، عندما تتجول في حسابه على «فيسبوك» ستجد عشرات الأغنيات الليبية وعشرات القصائد التي لا يجيد رص حروفها إلا الليبيون، سترى صيده الوفير من السمك وتقرأ عبارات التشجيع التي يوجهها إلى تلاميذه وستحس بالامتنان لعائلة السيد «فوزي الماجري» الدرناوية التي احتضنت وائل في بيتها فترة دراسته في كلية العلوم التي تخرج من قسم الرياضيات فيها عام 2004 ، يقول وائل إنه يبتسم كلما تذكر هذه السنوات التي وصفها بأنها الأكثر تأثيرا على شخصيته فتشرب من هذه العائلة كل التفاصيل الجميلة في حياة الليبيين وفي شخصياتهم التي يقول وائل إنها جبلت على الطيبة وحب الحياة والشعر والرقص والغناء بعكس مايحاول الكثيرون تصويره وإثباته.

يقول وائل أيضًا إن القضايا السياسية العالقة بين ليبيا ولبنان ، التي يعرقل بعض الساسة حلها، جعلت هناك شريحة كبيرة من اللبنانيين ترى ليبيا والليبيين بصورة مختلفة كليًا، حتى إن هناك مَن يدافع عن هذه الصورة السوداوية باستماتة لأنه يربطها بوجوده.

يتمترس وائل العاشق لليبيا في خندق الوفاء والحب مدافعًا عن وطن وعن ذكريات، ما جعله يخسر عمله منذ فترة قليلة بسبب ما كتبه ويكتبه عن ليبيا طوال 14 سنة، ورفضه لأي تشويه أو تزوير للواقع أو للتاريخ انسجامًا مع مبادئ أخلاقية يقول إنه تربى عليها ولأن ما قدمته ليبيا له ولعائلته جميل لن ينساه حتى آخر العمر، لذلك فمهمته ليست أبدًا يسيرة في مجتمع يرى ليبيا صورة لجمل وصحراء أو مجرد مستنقع يتناسل فيه المتطرفون، بل إن البعض يرميها في قارة أخرى ويظن أنها من دول الخليج.

إلى هنا انتهيت من الكتابة عن هذا القلب الليبي الذي ينبض في وطنين، وفي السطور الآتية رسالة من وائل نشرها في حسابه على «فيسبوك»، تحمل الكثير الذي نستطيع أن نوجهه لكل ليبي يعشق هذه البلاد على علاتها وتتكئ هي بحزنها على كتفه المنهك.

«يحاول بعض الإخوة الليبيين استفزازي ببعض التعليقات أو بسؤالي المباشر على الخاص لمعرفة رأيي في كل ما يحدث على الساحة السياسية الليبية،

لكل هؤلاء أقول إنه في بداية 2011 وأثناء اندلاع الأحداث في ليبيا كانت هناك ضبابية في الإعلام اللبناني حول ما يحدث وعرض علي وقتها أن أخرج على الإعلام مرارا بصفتي خبير* بالشأن الليبي كوني مولود ومقيم سابقًا في ليبيا للحديث عن تطورات الوضع والواقع الاجتماعي آنذاك وأن أهلل للاعبين الأساسيين في كل ما يحدث وأزور بعض الحقائق وأكذب مقابل 3000 دولار للساعة الإعلامية الواحدة فرفضت رفضا قاطعا (رفضًا دفعت ثمنه فيما بعد) ..

لذا ولأني لا أريد الحديث عن هذا الموضوع مرة أخرى أحب أن أقول للكثيرين إن الحديث في السياسة مع حفنة مال لم أجده شهيا أمام رائحة دماء أبناء بلدي

فما بالك بعد 8 سنوات من الموت والتهجير..

إخوتي الأعزاء ..

كل واحد فينا لديه قناعة ورأي وخط سياسي قد يعتنق مبادئه حتى النخاع... لكن أثناء كتابة هذه الأسطر هناك دماء ليبية على الأرض وهناك آباء لن يراهم أبناؤهم بعد اليوم... الأمر الذي يجعلني أتوقف مليا وأمتنع عن الرد على أي استفزاز حتى لا أشعر أني شاركت بقطرة دم.. أو شمت

بدمعة أم تنتظر ابنا لن يعود أو طفلة تنتظر أبا تأكل الفئران جثته المنسية في إحدى الزوايا المظلمة تحت الركام...

لنفكر بشيئ واحد.. إما أن نحيا مع بعض كإخوة ..أو نبقى نتقاتل ونتجادل كمغفلين ..»

وائل.



* في الرسالة عدد من الأخطاء النحوية امتنعنا عن تصحيحها لأن الرسالة وثيقة منشورة. (المحرر).