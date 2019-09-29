صالح الحاراتي يكتب: هرطقة / زندقة !؟

فى خضم الصراع والتناوش والعبث فى مشهدنا الليبى وفى حضرة تكدس المصطلحات ، وبشىء من الانتباه والتدقيق ، يتبين لكل ذى بصيرة ،ان هناك تلبيس ممنهج وعن قصد لمصطلحات يتم استحضارها من التراث كالزندقة والهرطقة والخوارج وغيرها لاستخدامها فى الصراع السياسى بحيث يتم الحاقها بكل مخالف او معارض للسلطة القائمة ، وايضا لتوصيف الجماعات الجهادية المتطرفة والارهابية بينما حقيقة الامر فى تقديرى غير ذلك ، فالزندقة والهرطقة من المصطلحات التى تستحق شيئا من تسليط الضوء حولها حتى يتبين ذلك الخلط المتعمد .

الهرطقة كلمة يونانية – أطلقت فى بيئة مسيحية وتعنى باختصار اى فكر يؤمن به شخص ما ويفضله على فكر الكنيسة ، اى عندما تؤمن الكنيسة بفكر حسب أيمانها ، ويأتى شخص بفكر أخر يفضله على فكر الكنيسة ، ذلك ما تعتبره الكنيسة هرطقة .

اى ان الهرطقة مصطلح قصد به الاشارة الى أي معتقد أو رؤية فكرية تتعارض بشدة مع المعتقدات أو العادات الراسخة ، وخاصة المعتقدات الدينية.

وهناك مصطلح تاريخى مقارب وغالبا ما يوصف به من يؤيد مثل هذه الادعاءات أو يخالف برأيه واجتهاده ، ما هو سائد فى بلاد المسلمين ، ويسمونه الزندقة وصاحبها بالزتديق ، كما هناك ايضا من يقول ان زندقة هذه فارسية الاصل ومعناها الشخص المتتبع للزند أي الشروح القديمة "للأفستا" وهو كتاب "زرادشت "مؤسس الديانة الزرادشتية حيث يعتقد أنها أطلقت تاريخياً لأول مرة من قبل المسلمين لوصف أتباع الديانات المانوية أو الوثنية ومدعو النبوة ، ولكن المصطلح بدأ يطلق تدريجيا على الملحدين ويطلقه البعض على كل من يحيا حياة المجون من الشعراء والكتاب وغيرهم .

لذا يمكن القول بان الهرطقة والزندقة صنوان متشابهان ولكن الهرطقة ظهرت فى البيئة المسيحية بينما استخدم لفظ الزندقة فى البيئة الاسلامية .



السؤال فى هذا المقام هو .. هل كل هرطقة او زندقة تعتبر امرا سيئا !؟



او خطيئة كبرى واثم يستحق صاحبه القتل ؟ ام انه الاجتهاد والخروج عن المالوف والسائد من فهوم الذى قد يقود الإنسان في كثير من الأحيان إلى إيمان أعمق ومكانة أعلى بين أقرانه الثابتون على وضعهم .



وحتى لو كانت خطيئة ، هل هناك حق اعلى من حق الانسان فى الحياة ؟ هذه التساؤلات هى الدافع لكتابة هذه السطور



من السائد ان معظم الفقهاء بل عامة الناس يعتبرون اهل الهرطقة والزندقة خارجين عن الملة ويذهبون الى وجوب قتلهم ، ويقولون ان من يهتم بآرائهم هم فى الاغلب من المستشرقين واعداء الاسلام ؛ بينما الهراطقة والزنادقة يرون أنفسهم على أنهم إصلاحيون أو مجددون بل ان منهم الذى يرى أنهم يُنَقُّون العقيدة و يخلصونها مما شابها من فهوم خاطئة عبر السنين وأن فهمهم لها هو الفهم الأصلي الذي انحرفت عنه ألاصولية السلفية .!!



الحقيقة التى اراها ان ما يحدث واقعا للاسف هوالاتكاء على توصيف "المعارضون لاى حاكم" بالزندقة والهرطقة بغرض تصفيتهم والتخلص منهم ، ولذا فإن ما يجب الالتفات اليه ليست اراء "الزنادقة والهراطقة" مهما حادت عن المعلوم والمألوف ، ولكن جوهر الامر هو شيوع فكرة وجوب قتلهم وازهاق ارواحهم وذلك هو الجدير بالاهتمام ؛ فأولئك ليسوا الا بشر يحملون "راى شاذ" عما هو سائد فى زمانهم ولم يذهبوا او يتبنوا وسيلة العنف والإكراه لفرضه.. ويعتقدون ان محاولاتهم العقلية هدفها الاتيان بالجديد وهو بالطبع سيكون غريب عما ألفه الناس من الاراء والتصورات الكلية عن الحياة والوجود .

وبما انه من المعلوم أن رأس مقاصد الشريعة هو حفظ النفس وصون حق الحياة.، ويفترض ان قدسية وحرمة النفس البشرية هى الاولوية التى يجب ان تكون حاضرة عند التعامل معهم ، خاصة اننا نجد ممن يُعَدُّون هراطقةً لا يرون آراءَهم على أنها هرطقات كما اسلفنا بل هى اجتهادات راقت لهم يتمسكون بصوابها واحيانا يتنازلون عنها ويتركونها بعد زمن ويعودوا طواعية الى ما عليه المجتمع من فهوم .

للاسف التاريخ يحدثنا انه وتحت مسمى الزندقة والهرطقة ، تم القضاء فى اشنع صورة على كثير من العقول والقدرات البشرية من خلال ما سمى بالحكم على الزنادقة ، ووجوب قتلهم رغم ان الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند إلى الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش ، ولا يجب قتله على وجه الخصوص من قبل اى كيان آخر ، وحق الإنسان في الحياة هو أخطر الحقوق وأجلها وأقدسها في جميع الشرائع والحضارات والأعراف والقوانين والدساتير.لانه الاساس الذى تبنى عليه بقية الحقوق .

ولكن ما حدث تاريخيا هو ما ذهبت اليه المذاهب الأربعة، التى ترجح القول الذي فيه التفريق بين مَن تاب قبل القُدرة عليه؛ ومَن أظهَر التوبة بعدَ القُدرة عليه, فيقولون تُقبل توبة الأول, ولا تقبل توبة الثاني ، (بل يُقتل دون أن يُنظَر إلى توبته) وهو ما يحدث غالبا .



ولقد عشنا واقعا مشابها لما حدث تاريخيا فى القرن الواحد والعشرين عندما ظهرت "داعش" للوجود وارتكبت المجازر على ارض الواقع وكيف تم انتهاك حرمة الانفس البشرية بكل برود .

لامر الذى يستحق لفت الانتباه له فى هذه السطور هو الحديث بوضوح عن حق الحياة "حرمة النفس البشرية" ومدى تغلغل الرأى بقتل اولئك تحت حكم قتل المرتد الذى جادل فيه الكثير من المفكرين واثبتوا انه لا مرجعية فى النص المقدس يسمح بانتهاك حرمة النفس البشرية ، بل هى اغلى من اطهر بقاع الارض .

الامر فى تقديرى يتعلق بقيمة اخرى غائبة وجديرة بالاهتمام وهى وجوب مبدأ "قبول الرأى الاخر طالما لم يستخدم العنف ضد المجتمع لاجبار الناس على قبول رأيه " .

ويبقى الاهم هو اليقين بأن المشكلة عبر التاريخ تكمن فى الإفراط وتضخيم المساحة التى تجيز فيها منظومة الفقه لدينا قتل النفس البشرية بكل بساطة وتحت مسميات كثيرة عنوانها الجنوح للعنف فى التعامل مع المختلف ؛ وللأسف الشديد ظل ذلك مقبولا ومنتشرا بيننا، وتبناه من أشرفوا على تفسير النصوص ، فامتلأت المتون والهوامش بسطور القتل وجعلوها ناسخة لآيات الرحمة والعدل والحوار والتسامح كقيم إنسانيه عادلة .

لقد تمت التصفية الجسدية للكثيرين عبر التاريخ لما يحملونه من افكار رغم انهم لم يرفعوا سلاحا فى وجه احد .. وتم التشنيع بهم وتكفيرهم وكانت التصفية المعنوية والجسدية لرموز نفتخر اليوم بانهم ساهموا فى الحضارة الانسانية مثل

الرازى والكندى وابن الهيثم ..الخ .

فى تقديرى ؛ لا داعى للنظر للوراء لاستحضار مفردات القرون الوسطى لوصف حال بعضنا اليوم ، كلاب اهل النار/خوارج/ قرامطة/ زنادقة/ وما الى ذلك ..يكفى ان نقول ونعترف بحقيقة أنهم .. "اناس من جلدتنا، عقولهم مكتظة ومكتنزة بمنظومة الجهل والتخلف* واخيرا ومنعا للالتباس ، اختم بالقول ان السطور اعلاه لا تدافع عمن حمل السلاح ومارس العنف لفرض رأيه وفهمه على المجتمع تحت اى مبررات .