رمضان في ليبيا له عجائب، طبعا إضافة إلى التقاليد الاعتيادية في كل الدول الإسلامية، منها أن الصائم الذي يصعب عليه الصيام يُدعى (محشش)، ويُطارده الأطفال أحيانا صارخين يا حشاش في رمضان، ولا أعرف من أين أتي هذا الاصطلاح، وهذا الحشاش عادة يرتكب حماقاتٍ لا حصر لها. أحدهم وهو فنان كوميدي شهير، اشترى مرة على فترات النهار ما قارب القنطار من الخبز، فكل ما مر على مخبز أو دكان وأعجبه الخبز اشتراه، قبيل المغرب عند عودته إلى البيت وجد سيارته مليئة بالخبز.
على هذا كان الحشاش الأكبر في البلاد العقيد معمر القذافي!، ففي سنة أواخر السبعينيات كنت ساهرا بالجريدة الليلة ما قبل الأخيرة من شهر شعبان، حيث من المتوقع أن يعلن الصيام أو يكون اليوم التالي المتمم لشعبان. بقيت في الجريدة حتى قبيل الفجر، وعدت إلى البيت بعد التوكد أنه اليوم الأخير من شعبان، نمت وبعد الظهر أفقت وخرجت، وفي الشارع أشعلت سيجارة فصرخ في وجهي أحدهم: اطفي سيجارتك، ولما لم أفهم أخذ السيجارة من فمي ورمى بها بعيدا. ثم وضح لي أنه في الإذاعة الليبية عند الثامنة صباحا أعلن أن اليوم أول رمضان، وأن الكثير مثلي من خرج إلى الشارع مدخنا. الحشاش المشتهي يكون عادة في رمضان، لكن الليبيين أخذوا يعلقون أن الحشاش الأكبر من اشتهى رمضان ذاته، فأصدر أوامره بالصيام ساعة شاء.
ولله في خلقه شئون...!
كلمات مبعثرة
• كأنما المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، أمريكا ودول الغرب والناتو، في انتظار أوامر الليبيين للتدخل العسكري لفض النزاع في ليبيا.
• أُكتب قصيدةً أملأها بالقبور والجثامين والقيح وويل الأمور، ستلقى القبول وتمطر بالإعجابات، مهما كان ما كتبت لا علاقة له بالشعر ولا بالـ ....
• البنك المركزي في الأخير فرع من البنك الدولي. والحروب الأهلية تتغذى من الخارج وتنتهي بإرادته، من لبنان فيوغسلافيا إلى أيرلندا ورواندا.
• حاملو السلاح، والإرهابيون، لا يفاوضون، لا يحاورون، هم ضد العمل السياسي والبرامج، مثلما القذافي الذي رفض الاعتراف بوجود طرف ثانٍ حتى لحظة مقتله.
• نحن لسنا براءة، نحن فعلنا ذلك بأن لم نقبل أن يحكم فينا لا القذافي ولا ورثته، فدفعنا الثمن، وسندفع كما دفعنا قبل في سجون القذافي.
• 11 سبتمبر 2001 قتل من قتل في نيويورك،11 سبتمبر 2012 قتل السفير الأمريكي ببنغازي، تفاقم الوضع، وتدعشت المنطقة.
• ما بعد الحداثة أعادت الشعراء العرب إلى البكاء على الأطلال، في قصيدة واحدة نثرية مكرورة، بغض النظر عن نظرات الشعراء المنفلوطية.
• أشتهي أن أصمت عن التفكر، في الكلام الذي أسمع، والكلام الذي أتكلم.
• أمريكا عندما تريد تفعل، كما منعت مشروع مؤسسة النفط في شرق ليبيا، فإن البقية تأتي.
• كلام غسان سلامة، كما كلام أي مبعوث للأمم المتحدة، كلام ليل.
• كل يغني على مدينته.على مربعه الأمني، وأما البقية الباقية فتذهب جفاء.
• في مذهبي أن الحياة التي لم نخترها، كما الأم كما الوطن، تستحق أن نختارها.
• 1969 /2019م، يأكلون ناقة الله وسقياها ويبكون حال البلاد.
• أمريكا والمجتمع الدولي وتوابعهما في الإقليم، الحل هو اللا حل، حتى إشعار آخر.
• الدهشة ما يتبقى لنا من الطفولة.
• التحليل الصح كما المعلومة ثابت على الأرض، أما التحليل الخطأ، كما اجتهاد للتحليل الصح.
• بذلنا الغالي والنفيس كي نستنسخ عصر الجماهير، عهد القذافي، وكل استنساخ أسوأ مما كان، شكرا لثوار فبراير الأشاوس.
• عندما أحب أحدا لا أجد ما أقول له وما أكتب، لم يعد للكلام معنى، رفعت الصحف.
• الحب كآخر الليل، أول النهار.
• ثق بنفسك هذا هو أكسير الحياة.
• المعلم الجيد من يعرف أن تلميذه ليس تلميذه إلى الأبد، التلميذ الجيد من يعرف أن معلمه، معلمه إلى الأبد.
• من يساعدك مرة ساعدك أبدا، أما من ساعدته مرة فكأن لم تساعده.
• إذا ما تصورت الحب خديعة، ماتت فيك الحياة.
• ما مظلم بحاجة لإضاءة شمعة، ليس بحاجة لمن يلعن الظلام.
• ما أصدق قول لوك فيري: لم تمنع الثقافة أحدا من أن يكون سافلا، إن الاعتقاد بكمال الجنس البشري بفضل التعليم هو أكبر وهم عن عصر الأنوار .
• الفساد توأم الخوف، وهما أفضل سماد للحرب الأهلية.
• المتأسلمون يريدون المحافظة على الدين، الرجعيون على الأخلاق، ومن عنده سلطة على سلطته، ونحن على رؤوسنا كلنا نحافظ.
• أكاذيب الأرقام حيث ذبابة تتبرز فيتحول الواحد إلى عشرة وتتضاعف العشرات.
• الأدباء والمفكرون الثقاة، هم عادة من ينهشون لحم بعضهم، لأنهم يعرفون أن قمة الجبل لاتسع الجميع، أوليمب الآلهة من ليسوا آلهة، إلا لأنهم وحيدون ولا مثيل لهم.
• كأن لا أين لك، ولا أمل لي.
• تقهقرت وأنا أقرأ قول الشاعر فاليري: الناس يدخلون إلى المستقبل متقهقرين.
• الحقيقة الدامغة أن من ليس بمستطاعه أن يحافظ على إنارة ليله، ليس بمكنته أدعاء تحقيق الأنوار في بلده، حتى ولو كان صراطه صندوق الاقتراع.
• التنويري المحترم يريدها مضيئة ساطعة، كي ينير العقول. إنه يخاف الظلام ولا يحب الغرف المغلقة!.
• المثل يقول: ليس هناك ريح مناسبة لسفينة لا وجهة لها، لكن هناك أمواج هائجة.
• العمل الذي لا خطأ فيه، هو العمل الذي لم ينجز.
• كل ما يمكن أن تتخيله حقيقي، لأن عناصر أي تخييل مما تعرف.
• إني صائم الدهر عن أذى الآخرين، أفطر على حب من يستأهل ذلك.
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