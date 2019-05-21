رمضانيات

رمضان في ليبيا له عجائب، طبعا إضافة إلى التقاليد الاعتيادية في كل الدول الإسلامية، منها أن الصائم الذي يصعب عليه الصيام يُدعى (محشش)، ويُطارده الأطفال أحيانا صارخين يا حشاش في رمضان، ولا أعرف من أين أتي هذا الاصطلاح، وهذا الحشاش عادة يرتكب حماقاتٍ لا حصر لها. أحدهم وهو فنان كوميدي شهير، اشترى مرة على فترات النهار ما قارب القنطار من الخبز، فكل ما مر على مخبز أو دكان وأعجبه الخبز اشتراه، قبيل المغرب عند عودته إلى البيت وجد سيارته مليئة بالخبز.

على هذا كان الحشاش الأكبر في البلاد العقيد معمر القذافي!، ففي سنة أواخر السبعينيات كنت ساهرا بالجريدة الليلة ما قبل الأخيرة من شهر شعبان، حيث من المتوقع أن يعلن الصيام أو يكون اليوم التالي المتمم لشعبان. بقيت في الجريدة حتى قبيل الفجر، وعدت إلى البيت بعد التوكد أنه اليوم الأخير من شعبان، نمت وبعد الظهر أفقت وخرجت، وفي الشارع أشعلت سيجارة فصرخ في وجهي أحدهم: اطفي سيجارتك، ولما لم أفهم أخذ السيجارة من فمي ورمى بها بعيدا. ثم وضح لي أنه في الإذاعة الليبية عند الثامنة صباحا أعلن أن اليوم أول رمضان، وأن الكثير مثلي من خرج إلى الشارع مدخنا. الحشاش المشتهي يكون عادة في رمضان، لكن الليبيين أخذوا يعلقون أن الحشاش الأكبر من اشتهى رمضان ذاته، فأصدر أوامره بالصيام ساعة شاء.

ولله في خلقه شئون...!