"ياقاتل الروح وين تروح؟"

كانوا أربعة وخامسهم خوفهم. فرّوا، منذ ثمانية وعشرين عاماً، ناجين بحيواتهم من موت يلاحقهم، متجهين إلى مبنى سفارة إيطاليا في أديس أبابا، العاصمة الأثيوبية، طلبا لحصانة سياسية، بعد أن تمكن الثوار المعارضون من وضع نهاية دامية لنظام سياسي دموي، تحت قيادة مانغستو هيلا ميريام، ولم يخرج منهم أحد حتى يوم الناس هذا!.

في عام 2006 أصدرت محكمة أثيوبية ضدهم، إضافة إلى رأس النظام مانغستو، حكماً بالإعدام، بتهم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. مانغستو انسل هارباً من البلاد، وهويعيش منفياً في زيمبابوي منذ العام 1991.

ترى كيف ستكون ردة فعل السيد جوليان أسانج، صاحب موقع ويكيلكيس، المطلوب للمثول أمام العدالة في السويد، واللاجيء في سفارة دولة الأكوادور في لندن منذ العام 2012 لو صادف وقرأ تقرير صحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 12 مارس الجاري؟ لربما فكر أن مصيراً مشابهاً لمصير الأثيوبيين الأربعة ينتظره مالم يقرر تسليم نفسه؟ لكن من المؤكد أن الأرق والرعب سيحرمانه من النوم لعدة ليال قادمة.

التقرير، الذي أعدته حصرياً، جين فلانقان، مراسلة الصحيفة في أفريقيا، يقول إن أحد الرجال الأربعة، كان يشغل منصب رئيس الوزراء بالوكالة، آنذاك، ومات في مقر السفارة منتحراً، بعد أسابيع قليلة من دخوله المبنى. وفي عام 2004، ونتيجة لسوء تفاهم، حدثت مشاجرة بين اثنين من الثلاثة المتبقّين، نجم عنها موت من كان نائباً لمانغستو، وأكد تقرير طبي، موقّع من طبيب السفارة، أن الوفاة لم تكن ناجمة عن إصابة المتوفى بزجاجة في رأسه وقت الشجار.

الاثنان المتبقيان كانا يعملان في الجهاز الأمني السرّي للنظام، برتب كبيرة ومسؤوليات جسام. أحدهما تجاوز، حالياً،الثمانين من العمر. والآخر يصغره بعشرة أعوام. كلاهما مازال متمسكاً بخيط رفيع من أمل، بالخروج من المبنى، والعودة إلى بيوتهما وأسرتيهما وأقاربهما. ما نقل من أخبارهما على لسان زميل سابق لهما، كان يزورهما في مبنى السفارة، يؤكد على أنهما نفسياً في حالة سيئة جداً، ويشعران وكأنهما منسيان.

يوضح التقرير أن كليهما كان يأمل في العودة إلى الحياة خارج السفارة حينما تولى، على غير توقع، رئاسة الحكومة أحمد أبيه، وجاءها محمولاً على موجة المصالحة والصفح والتنازل، التي نجم عنها تفريغ السجون من المعارضين، وعودة العديد من الأثيوبين المعارضين في الخارج إلى البلاد. إلا أن العفو الحكومي لم يطل الرجلين، لأن رئيس الوزراء الأثيوبي وضع خطاً أحمر، أمام كل من تفادى قضاء العقوبة القضائية ضده في السجن.

يقال إن الرجلين أعلنا ندمهما على كل الجرائم التي ارتكباها في حق أبناء شعبهما. ويقال، أيضاً، إنهما يجادلان بحقهما في الإفراج عنهما، والعودة إلى أهاليهما، لأنهما بقيا داخل مبنى السفارة – السجن - منذ العام 1991، وبالتالي أنهيا، فعلياً، مدة العقوبة السجنية المقررة.

التقرير الصحفي توقف عند هذا الحد، للأسف الشديد، مما يسمه بالنقص. وكان يكون أفضل صحفياً، لو أن السيدة فلانقان حاولت الاقتراب من الضفة الأخرى للحكاية المؤلمة، وحاولت معرفة وإبراز آراء أهل، وأحبة، وأبناء الضحايا، لتنقل لنا وجهات نظرهم في القضية: ماذا سيقولون عن موضوع العفو عن الرجلين- المجرمين بعد مرور ثلاثة عقود؟ وهل هم على استعداد للصفح والغفران عنهما، وتناسي الماضي أم حريصون على تطبيق القانون ضدهما، وتحقيق العدالة لكي تهنأ، أخيراً، تحت الثرى، أرواح من هلكوا؟

وكان الوقت سيفا قطع لتوه عنق نظام سياسي كرسوا حياتهم المهنية لحمايته، فانهارحطاماً، وتمكن رأسه من الفرار إلى دولة مجاورة، ولم يكن أمامهم هم سوى الفرار. كانت أديس أبابا، مدينة تتنظر بفارغ صبر انتهاء حمام الدم الذي أغرق شوارعها، لكي يأتيها صباح عهد آخر بسادة جدد، لتقدم لهم فروض الطاعة الواجبة والمتعارف عليها في عواصم أفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تلك السنين. وكان دبلوماسيو السفارة الإيطالية متواجدين في مكاتبهم ليلا ونهارا يتابعون مسلسل القتل والتتويج الجديد، حينما طرق باب سفارتهم أربعة رجال بوجوه معروفة لهم وجزعة، وبمناصب سياسية وبرتب عسكرية انتزعت، طالبين لجوءا سياسيا يقيهم شر موت يطاردهم في البيوت والمعسكرات والمكاتب والشوارع. كان مبنى السفارة الإيطالية وقتذاك آخر ما كان يحول بينهم وبين ما كان ينتظرهم من سوء مصير. وحين فتح أمامهم ، دخلوه ولم يخرجوا منه ثانية طيلة 28 عاماً.

القصة لم تنته، لأن "ما يعجبك في الزمان غير طوله" ولأن النجاة من الموت مؤقتاً لا تعني أن الموت أدبر وتولى، وكان على صحيفة التايمز اللندنية أن تكتشف مؤخرا، وجودهم في السفارة، وكان علينا أن نقرأ تقريرها الحصري عن وضعهم في ملجئهم، ليتلبسنا العجب، ولنتذكر المثل الذي يؤكد على أن "المتغطي بالأيام عريان".