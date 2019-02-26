موجة أخرى من الربيع العربي!

1-

إذا كان التغيير لازما لزوم الحياة فإن طرائقه ماكرة كما الطبيعة، وما حدث في المنطقة العربية في العقد الثاني من الألفية الثالثة لم يكن متوقعا كما في بدئه في مساراته، لكن أيضا ثمة مشتركا بين الربيع العربي وغيره من متغيرات تاريخية لازمة، ولذا حين أطلق غربيون مصطلح الربيع العربي على ما حدث في بدء 2011 في المنطقة العربية كانوا استعاروه مما عرف بربيع براغ 1968، وهم يعرفون أن براغ ربيعها انتهى باحتلال سوفياتي سافر وبدبات طولها كما الأفق وتحت نظر وسمع العالم.

أما أن يرتد الربيع عن نفسه ففي الثورة الفرنسية كانت عودة البربون - العائلة الملكية الفرنسية- للحكم قد حدث لمرتين، وقد عرف في التاريخ الإسلامي الردة التي أعقبت موت الرسول الأعظم... وغيرهما. كل ذلكم مدرك ومعروف للكثيرين ممن شاهدوا ما حدث عقب الربيع العربي، من انقلابات عليه وما ووجه به من إرهاب وعسف حتى أن أمسى عند أهله الخريف العربي.

البحاث والدراس الأذكياء منهم والأغبياء يعرفون أن المهمة الرئيسة للثورات هدم القديم وتغيير الثابت بالأساس، أما ما يعقب الثورات من نتائج فإنها مرحلة أخرى ليست من مهام الثورة التي تحدث في مراحل عدة وموجات تتقاطع بين الردة والتقدم والانفلات وحتى الفوضى، ليس ثمة تغيير رأسي وأمن دون شوائب، فالثورة ليست حالة رومانتيكية بقدر ما هي حالة عسيرة ودامية وصعبة المنال. والتغيير كما التطور العلمي البياني الطابع، والناتج عن فشول جمة وأخطاء مجتازة. هذا كله نظر له مفكرون وفلاسفة وتثبت منه باحثون كثير منهم انقلب عما توصل له من نتائج صادمة وكاشفة وقاطعة، وهم بهذا يمثلون حالة الخيبة التي تصيب المتطلبين وقصيري النفس من وصمهم الفكر الماركسي بالبرجوازيين الصغار.



2-

لقد انطلقت الموجة الأولى للربيع العربي بالثورة التونسية في يناير 2011، ما لم تنجح لكنها لم تفشل قط وتعيش حالة مراوحة، لأن هناك قوى تعوقها وقوى تفشلها وقوي تحاول قلبها بالاستيلاء عليها وترويضها من التيار الديني أو من التيار الاسترجاعي البورقيبي.

وتوسط ذلك ثورات في دول عربية أخرى استولى على زمامها مؤقتا أعداؤها، أو أدخلوها في حروب أهلية بتدخل إقليمي أو بتدخل دولي. ومن أثر هذا أن انطلقت الموجة الثانية التي عمت جزءا كبيرا من العالم عبر انتشار النواتج السلبية للربيع العربي، كالهجرة والإرهاب والتدخل الأجنبي السافر. وعليه عودة اليمين المتطرف في الغرب إلى الواجهة ومنافسة اليمين الوسط الذي نجح في الوصول إلى السلطة. وبالنتيجة لقد قلب الربيع العربي العالم ألبس التغيير الذي يطرق بكل يد مضرجة السترات الصفراء.

وقبل هناك تغييرات تحدث على نار هادئة، وأخري تنفجر كبركان خامد ظن الظانون أن لن يمور.

3-

لقد تفجر ما تم تأجيله وما استخدمت وسائل لخمده ومنها منطق التخويف مما نتج عن بواكير الربيع العربي، الآن في الجزائر التي اكتوت بنار التغيير في العشرية السوداء يتنفس الصبح صبح الربيع العربي، وكذا في السودان البلاد صاحب الثورات الشعبية منذ ستينيات القرن الماضي، يتعايش وأزمة بنيوية منذ استقلاله عام 1956م وعاش كبلاد صناعته الأبرز الحروب والانقسامات والتدخل الأجنبي وسيطرة العسكر ومن هذاه الأوضاع في السودان تعيش حالة انقلاب لا تغيير. ومنذ سيطرة البشير السوداني بدعم من التيار الديني والبلاد في حالة تدهور، التظاهرات الشعبية الحاصلة حاليا تذكر بالتظاهرات الشعبية كما في عام 1964 التي أسقطت عبود، إسقاط النظام الحالي على الطاولة لكن السؤال من يرث البشير السوداني الذي جعل السودان بلاد ازدهار الخراب؟.

أما بالنسبة للجزائر فلقد استخدم قادة جبهة تحرير الجزائر القوى العسكرية واستولوا على السلطة، وورثوا الجزائر عن دولة الاستعمار وبنفس الطريقة ومنطق المستعمر سيروا وبنوا دولة الجزائر. المستعمر في عام 1830م جاء يمدن الشعب الجزائري! من جاء قادة جبهة التحرير 1962م ليحرروه وكنتيجة أمسكوا باستحقاق وراثة المستعمر، ومنذها وجبهة تحرير الجزائر تحكم وتتحكم في مصير الجزائريين والجزائر حتى اليوم حين أرادوا التمترس وراء جثة بوتفليقة الميت إكلينيكيا. ولهذا رفع المتظاهرون الجزائريون شعار: إكرام الميت دفنه لا انتخابه. والمتابع يلاحظ أن زخم الشارع الجزائري وتظاهره في العاصمة الممنوع التظاهر فيها بالقانون، جاء كمحصلة للصراع على السلطة والتنافس الحاد في جبهة تحرير الجزائر التي تسيطر على الحكم منذ 1962 وبدعم فرنسي.

إن الرجل شبه الميت بوتفليقة أيقونة جبهة تحرير الجزائر الحي الميت الذي يحكم ويتحكم في الجزائر منذ الاستقلال، وقد حان أن تنهض الجزائر من حالة الميت الحي هذه. ومن هذا فإن موجة أخرى من الربيع العربي تدق بكل يد مضرجة باب الحرية.