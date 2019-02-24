الأجنحةُ المُتكسرّة: في ليبية محمّد مسعود جبران

ارتبطت نهضة الأدب في ليبيا نهاية الأربعينيات بعد سقوط الاستعمار، بتوّجه الوطنية صفوة وعامةً إلى مطلب الاستقلال. كانت عودة السياسيين 1947 من المهجر العربي بشقيه المشرقي وهم الأغلب والمغربي، مباشرة إلى الميدان. فاقتحم الساسة الاستقلاليون متوسلين مُريديهم الشبان محافل الخطابة منصات وشُرفات، أحد الخطباء الأزهري الشاب من سيصير في الخمسينات الأديب علي مصطفى المصراتي الذي تكلم بلسان ألهبت بلاغته حماس الناس بضمير الكهل زعيم حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي بشير السعداوي العقل الذي حرّك وعي الشعب فعبرّت بعفو الخاطر "زمزامة الأعراس" بشذرة من أغنية "منين قالوا لي السعداوي جي (جاء).. سخت (أغميَ عليَّ) وبخوني (رشوني) بالمي (الماء).

إزاء حزب الشعب المؤتمر الوطني، الذي تألقت فيه كاريزما وحنكة زعيمه السعداوي تأسست الكتلة الوطنية الحرّة حزب النُخبة الطرابلسية بتجاوز التعريف، تطوّر عن النادي الأدبي بزعامة الطرابلسيين علي وإعانة أخيه أحمد الفقيه حسن. بعد منع الأحزاب عام 1952 تحوّلت الكتلة صالوناً للمسامرات الأدبية في بيت آل الفقيه حسن في حي ميزران الطرابلسي الشهير، وإلى جلساته الثرّة بالمعارف والأذواق رافق الفتىّ الطُلعة محمد بن مسعود عمه الزيتوني وبعدها الأزهري 1950 المعلمّ المرموق الشيخ السنوسي جبران الذي أنفق حياته بالتعليم في المدارس الابتدائية. فتشرب الفتى من بواكيره ذكريات السياسة الوطنية في قوالب الأدب الذي ضُخت في شرايينه روح الإحياء والنهضة بعد جمود وموات.

ومن القامات، من روّاد هذه الجلسات عدا المضيفيّن الزعيم والخطيب السياسي علي والأديب أحمد ابني الفقيه حسن نذكر منهم المؤلف الألمعي في مناهج التعليم بتاريخ الوطنية الليبية محمد مسعود فشيكة، والقاضي الأديب محمد خليل القماطي والأديب التربوي محمود أبو حامد، والأستاذ الشاعر محمد الأمين الحافي، والمعلم المُربي إسماعيل السويح وآخرين، كما رافق عمه إلى دروس الشيخ العالم عمر الجنزوري التي جمع فيها الفقه واللغة والأدب. لقد شدهني محمد مسعود جبران بتبكيره في تحصيل الدرايات في اللغة العربية واستيعابه لآدابها وتوجهه مغاربيا وأندلسياً في الوصول والإلمام بالمضان، واستظهار الحقبة الإحيائية الحديثة في الأدب العربي؛ بل الاتصال ما أمكنه بأعلامها الذين زاروا طرابلس الستينية عاصمة ليبيا المحروسة في مناسبات ومحاضرات "جمعية الفكر الليبية" أو من ألقوا دروساً في معاهد العلم الديني والمدني. كما توّفرت لجبران فرص لقاء علماء وأدباء مغاربة كانوا يفدون للمحاضرة في المحافل التي ألمحنا لها. ومن التوانسة المجاورين الشيخان علَّامة تفسير القرآن محمد الطاهر بن عاشور وابنه الشيخ محمد الفاضل الذي كان تأثيره فيه شخصا وعلما وبلاغة نافذاً بأن أسمى ابنه البكر عليه. وقد حظي الشيخان بمقالات رثاء منه عند وفاتهما في مجلة جوهر الإسلام الزيتونية، كما خص أعلاماً آخرين بالكتابة وبالتنويه منهم الشيخ محمد الخضر حسين والشيخ الحبيب المستاوي وعثمان الكعاك. أما المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي التقاه منتصف الستينات وبداية السبعينيات بطرابلس، فكان كثيراً مايتمثل بأفكاره ويستشهد برؤاه ونحن نتجاذب في أسمارنا آطراف الحديث في الفكر وشئونه. أما العلماء المغاربة فقد تأثر بنسج تأليفهم ، وطرائق تدوينهم لسير العلماء والأدباء ومن المؤلفين الذين حذا حذوهم في كتاباته المبكرة في السير الليبية مؤرخ السير المغربي العلامة محمد المنوني الذي تقاسم هذا الضرب من التأليف المُدّقق مع الثنائي التونسي حسن حسني عبد الوهاب، والجزائري محمد أبو شنب لكن قصب السبق في تأليف جبران كانت بصمة دماثة وخصال تواضع، ورقة حاشية وحس أريحي بالدُعابة استقاها من الأزاهرة الليبيين القادمين من مصر والشام.

عرفت المرحوم جبران في مصادفة لقاء عجيب من منتهى فبراير تكللت نهايته في2 مارس عام 1977 بالإعلان المأساوي لقيام ماسمّي بسلطة الشعب في عصر الجماهير المشئوم الذي أبعد ليبيا من ذلك التاريخ حتى اليوم عن الحياة الدستورية العفيّة. كان جبران قد تخرّج للتوّ من كلية التربية مُدرساً متفرّغاً وعُين بها معيداً. وكنت طالباً مبتدئاً بالسنة الثالثة في جامعة بنغازي أعارني زميل كلية الآداب شابهني في إسمي تذكرة سفره للمشاركة كونه عضواً باتحاد الطُلاب في ملتقى تسييسي شمل الطلبة الموفدين إلى أميركا وعند وصولي للمطار أتملّص لتحقيق غرضي بقضاء أمور عائلية تخصنى ففشل مسعاي ووجدت نفسي ضمن ثلة من طلاب آخرين لا أعرفهم رافقوني من بنغازي ليتوجّه بنا المستقبلون لنا بحقائبنا إلى معسكر جودائم الكشفي في أطراف طرابلس للمشاركة في تنظيم الملتقى فكنت من نصيب اللجنة الإعلامية التي كان من ضمن الموجهين لها المُعيد محمد جبران. فرحب بي بابتسامة ودودة وكأنه حدس بأني أعرفه مقدما لي إسمه، الذي كنت ألمحه على صدر مقالاته التي كان ينشرها وقرأت كثيرها في الصحافة الوطنية الستينية، والجمهورية السبعينية كالأسبوع الثقافي وربما تذكرته صورةً.. ولكني في ذلك اللقاء لأسبوع اقتربتُ منه إنساناً دمثاً وقوراً، أديباً وكاتباً مطبوعاً وخُلقاً عالياً رفيعاً. وروحاً مرحاً وحديثاً جذّاباً تشرّب مواهبه في محاسن المجالس الطرابلسية.

لم يشغل حسّ الأديب الرقيق، انهمام الوطني الغيور علي ليبيا في شخص جبران، فأذكره كان يتجشّم في بداية السنوات الثمانينية الكابية عناء المجيء لمكتبي في مركز المدينة بباب الجديد بعمارة أمانة الإعلام قرب جامع أبورقيبة،ليتسقط الأخبار والمقالات التي توردها الصحافة العربية البيروتية والمغتربة عن طامات النظام الدكتاتوري الليبي وفوضويات زعيمه المخبول بالشر والعبث والمؤامرة. ولن أنسى حديثنا وقد لفنا الأسى والحزن على مصير الوطن وإنسانه الذي كان يتجرّع كما هو اليوم كؤوس العذاب والحرمان.

وأنا أرثيه أتمثل أبيات شاعر فأقول: كل كلمات الوداع فيه مُرّةٌ.. والفُراق مُرّ وكل شئ يسرقُ الإنسان من إنسان*.. وأيُ إنسان؟! إنه صديق العمر الحبيب محمد مسعود جبران.. الكاتب الأديب والأستاذ مؤرخ الثقافة الأريب، الذي ألّف في ليبيا، وسيرة أعلامها المجلدات: منهم ربيب السيف والقلم سليمان باشا الباروني الذي كان أدبه وكفاحه السياسي موضوع أطروحته الجامعية العالية، والشيخ العلامة محمد كامل بن مصطفى، والزعيم الوطني علي وأخيه الأديب أحمد الفقيه حسن، اللذين خصّهما بكتابين في سيرتهما، والفقيهين الطرابلسيين المالكيين اللغوي أبو إسحاق الأجدابي اللواتي وعلي بن زياد الطرابلسي، وموسوعة أعلام ليبيا في عديد المجلدات.

لقد أسرني أسلوب الأديب المرحوم محمد جبران في الكتب التي أهداها لي بتوالي سنوات تأليفها وقرأتها بشغف، رّقة وعذوبة ديباجة وحسن صوغ للتعابير في وصف الأعلام الذين كتب عنهم بتوقير وأعلى من شأنهم سواءَ الذين لم يدركهم أو الذين عايشهم وتتلمذ عليهم. وها هو اليوم تفقده مدينته طرابلس التي تنسم عبير ياسمينها وتعلمّ في معاهدها وكتب عن جُل أشياخها وعلمائها بل تفقده ليبيا كلها والثقافة العربية والإسلامية التي حباها بعديد المؤلفات ونفتقده نحن أصدقاءه مسكاً وعنبراً يفوح لونه السواد وقلباً ودوداً نقيا في بياض الثلج.



* بتصرف عن أحمد عبد المعطي حجازي:

أليمة "إلى اللّقاء" و"اصبحوا بخير"/ وكلّ ألفاظ الوداع مرّه/ والموت مرّ/ وكلّ شيء يسرق الإنسان من إنسان.