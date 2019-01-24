العلمانية غير قابلة للاستنساخ (2-4)

إذا كانت العلمانية هي حركة أو نزعة حرَّكتها دوافع إنسانية ظهرت مع عصر النهضة لتنتصر لإرادة الإنسان وتحرره من هيمنة الكنيسة ورجال الدين، فإن منهج وشريعة الإسلام جاءت من أجل كرامة الإنسان واحترام آدميته وتحريره من عبادة الأوثان، وإلغاء أي وساطة بين العبد وخالقه، وعتقه من كافة ألوان الرق والعبودية، فكان تحرير الرقاب من الرق دائمًا خيارًا مدفوعًا به ومحرضًا عليه وكفارة أحيانًا أخرى. وكانت رسالة الإسلام دائمًا تحث على طلب العلم والتدبر، وكان مطلع آيات القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم تكريمًا من الله لعباده ودعوة إلى العلم واستعمال القلم بمعناه الحسي والمعنوي الذي يعني التدبر والتفكير والتقليم للوصول إلى عمق ولب المعرفة واستنباطها.

ولم تترك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جانبًا من حياة الإنسان إلا ونظمته ووضعت له التشريعات والقوانين المناطة به، من علاقات اجتماعية أسرية إلى تجارة وعقود وبيع وشراء ودَين، مرورًا بتشريع الوصية والميراث ثم الزواج والطلاق وحتى العقوبات الجنائية مثل السرقة وقطع الطريق والقتل، إذًا هذه النصوص واللوائح والقوانين والتشريعات مرتبطة أصلًا بعقيدة الفرد المسلم. من هذا المنطلق يكون من العبث والترف بحث فكرة منهج وتطبيق العلمانية بحذافيرها ومفهومها في المجتمع أو الدولة المسلمة إن صح هذا المصطلح.

يقول الفيلسوف سبينوزا: «إن الدين يحوِّل قوانين الدولة إلى مجرد قوانين تأديبية». وأشار أيضًا إلى أن «الدولة هي كيان متطور وتحتاج دومًا للتطوير والتحديث على عكس شريعة ثابتة موحاة».

هو من وجهة نظري كان بالتأكيد يقصد تشريعات الكنيسة والكتاب المقدس بعهديه وحسب معتقده الذي عرفه. هذا الكلام لا ينطبق على شريعة الإسلام قطعًا، لأن رسالة الإسلام ليست نصوصًا جامدة محنطة أو معجزات آنية وُلدت في ذات اللحظة لهدف محدد في موقف معين ثم تلاشت، قطعًا لا، وهي ليست مثل ما جاء في التوراة أو الإنجيل، فعصاة موسى انتهت معجزتها والبحر لن ينفلق مرة أخرى، وعلينا أن لا ننتظر مائدة أخرى تنزل علينا من السماء ولن يأتي نبي ليحيي الموتى، كلا أبدًا، لن تتكرر تلك المعجزات ولن تحدث مرة أخرى. تلك المعجزات الآنية هي التي بنى عليها سبينوزا رأيه وفلسفته التي طرحها في ما يخص موقفه من العلمانية والتي قال عنها إن الدين هو عبارة عن شريعة ثابتة موحاة. الإسلام ليس كذلك، ولو قرأ سبينوزا هذه الآية ربما غير رأيه ونظرته، «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتىٰ يَتَبَينَ لَهُمْ أَنهُ الْحَق ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبكَ أَنهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ» سورة فصلت الآية 53 . صدق الله العظيم.

إن القرآن هنا يتحدث عن التجدد والتطور في البحث والتقدم في الاختراعات والعلوم، سبينوزا لم يقرأ هذه الآية ولو فعل لما جمد رأيه كما تجمدت نصوص الكنيسة وكما رآها هو وهو صادق في تصوره آنذاك «سنريهم»، التي تفيد الاستقبال، وهذا ما يثبته العلم والاكتشافات العلمية كل يوم وكما أخبرنا القرآن، هذا هو المحرك والديناميكية النابضة في قلب وروح رسالة الإسلام والتي تختلف عن كل الرسالات السابقة له، وتختلف عن الشرائع السابقة التي بنى على أساسها الفلاسفة المذكورون أعلاه أفكارهم.

هذا الدين هو خاتم الديانات، ويمتلك كل المقومات لمواكبة العلم والتطور ومتطلبات حياة الفرد والجماعة وتطور المجتمعات إذا توفرت له العقول الناضجة لاستنباط ما فيه من علوم وكنوز. هذه المسؤولية قد أوكلها الله للبشر من بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالاستنباط والتدبر دائمًا. فقط هناك بعض النصوص الثابتة في التشريع الإسلامي هي وحدها، التي تتعلق بالمحرمات دون سواها، وكما نصت عليها الآيات في القرآن بلفظ «حُرمت عليكم»، فهذه المحرمات لن تتغير أبدًا ولن تتحول إلى حلال في يوم من الأيام ولن يثبت العلم قطعًا أن تحريمها ضار بالجنس البشري على الإطلاق، سواءً في ما يخص المأكل والمشرب أو العلاقات التزاوجية أو السلوك المنهي عنه، الذي يقع تحت طائلة الجرم. في هذه الحيثية فقط نتفق مع الفيلسوف باروخ سبينوزا في أن التشريع ثابت لا يتغير وسيظل كما جاء به الوحي، وهذه الثوابت والمحرمات فيها الخير والسلامة والأمن للمجتمع، «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلكُمْ تَتقُونَ» (179) سورة البقرة .

وحسب ما عرفه سبينوزا من التوارة والإنجيل استوحى واستنتج منهما أن الشعوب تتطور والدين جامد.

سبينوزا يتحدث عن نصوص دينية من كتبهم التي تم تحريفها وجنحت بعيدًا عن ما أنزله الله على رسله في ألواح موسى وإنجيل عيسى.