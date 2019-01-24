أنقذوا شبابنا

ينصرف صاحب العقل المطهَّر من أرجاس الخرافة إلى تفكير وقد لا تكبله مقدمات وينسرب بباطنه المغسول إلى كنه كل أمر، وإلى تمثُّل الحقائق المقنَّعة بالظواهر، وهذا ينسحب على العلوم الإنسانية دون سِواها. إن تصوري هنا ماثلٌ من حقيقتين: فالأولى إن الممسك بالقَلَم هو من طائفة الشباب، وكانت له تجربة غير معبدة حتى يكون ما هو عليه في هذا الوقت والحين، والثانية أن تلك التجربة الشخصية ألانت لي جانب الإنسانيات، والتمست الأعماق فأَطلت الإقامة تحت السطح، حتى إذا صعدت جئت فرِحاً بما أوتيت من نظرات بدت حقائق غير قابلة للنقد، فقط لأنها غير سطحية. ولا شك أنه سيأتي على الذكر كثير مما لا يُعجِب، لكن النغمة الذاتية النابعة من التجربة لا ننكرها، ونطالب كل صاحب عقل إما أن يشاركنا تشاؤمنا أو أن يلهب عقله بسياط الافتراض والطرح، حتى يبرز بنظراته الخاصة التي لها تماسك ومعقولية تمنحها الجدارة لمعاكسة جماعة المتشائمين.

منذ أن تسلطت أول زمرة من العسكر الفقراء المنحدرين من أحط طبقات المجتمع -والذين لم يظفروا بنصيب محترم من التعليم- نقول منذ أن تسلطوا على أول مجتمع عربي لبثت سائر أممنا وبانتظام ترجع من حيث تقدمت في انتكاص كئيب. هبط مستوى التعليم في المدارس والجامعات تدريجياً، وانصراف الحكومات العسكرية عن تمويل التعليم وتأهيل طواقم التدريس والالتزام بضمان عيش لائق بالمعلمين تفسير ذلك الانقلاب التقهقري. أولا اقتُطِعت الموسيقى التي تطهر الروح وتضفي عليها نُبْلاً سماوياً عن مقررات اليوم الدراسي، ثم جاء دور الفرنسية لغة التهذيب والرشاقة والثقافة فأُلغيت ضمن مناهج كل البلاد تقريباً التي تلي أمم المغرب شرقاً، وألغيت البعثات الدراسية التي كانت تمنحها الحكومات السابقة على الانقلابات للمتفوقين من طلاب الجامعات. واستمرت ظواهر التصحر الفكري في عملها -هي عديدة لا مجال لإحصائها- (وكانت تزحف تدريجياً) لتثمر عقلًا مُسِفّاً ورأياً ساقطاً، هو العقل الذي يستولي على الكثافة السكانية بالمنطقة، والرأي الذي ينزل على الأهلين أشد بلاء ويحيق بهم أدهى خزي.

طغت منذ السبعينيات على الأجيال الشابة جماعات ممن التمسوا السلوان في الدين، ومنذ تلك الأعوام تقدمت العقيدة والاعتقاد إلى الصدارة وكانت قبل ذلك في الهامش في مصر والشام والعراق، وقال قائل عن تلك الظاهرة إنها صحوة، ولا نَغفل عن الجهة المروجة لهذا الوصف الملغوم، ونحن نقول إنها أم النكبات ومقدمة الهزائم كلها.

دفع دكتور زكي نجيب محمود كتابه «تجديد الفكر العربي» إلى النشر في مطلع السبعينيات، وتعبق صفحات الكتاب بتطير المفكر من إقبال «الصحوة»، وفي مرارة ساخرة يصف المدى الذي بلَغَه العقل العربي الحزين في الخمول والاستقرار للخرافات والإيمان بالكرامات، والأنكى أن يسود هذا الإيمان بين أساتذة الجامعات في كليات العلوم والهندسة التي تفند كل ما خلقَه البشر. لا لبس أن كتاب نجيب محمود موضوع للنخبة المثقفة، وأنه يشغل باله بتحليل اتجاهات التفكير المحترف في العالم العربي وبتطوير اللغة وتشخيص الخلل في المنظومة الفكرية للإنتلجنسيا العربية وإعطاء دفعة للأكاديميا إلى جبهات تمكن العرب من تقديم شيء نافع للعلم والفكر كليهما.

غير أن الكتاب كان أيضاً يستفهم في كآبة إذا كانت هذه حال مثقفينا وأكاديميينا، فكيف حالُ العامي في الشارع؟ والواقع أن الأزمة العربية الحاضرة قد استوفت شروطها التي تهيئ رجل الشارع أن يكون إما مخلوقاً غيرَ شريف، سفيه ممعن في سفاهته، يستهويه ماضيه البشع، يربك النظام ويرجرج المنطقة ليرفع لواء الرعب، يطمح إلى فتح نيوزيلندا وبلاد الفايكنج قبل الأندلس ورومة، ويفخر بأنه إذا تم له ذلك سيجرجر الغيدَ المونِقات من خصائلهن الشقراء ويمتع الحواس بهن عُنوة، وإما أن يكون مخلوقاً هو كتلة مُقعدة من الكسل، عاجز عن ركوب التحدي ليحقق العيش الخليق بالإنسان، ويعتقد أنه ثمة قوة جبارة في الفضاء موكلة بنصره في الحرب، وبصد الغزاة عن دياره.

وبتأليف الكتب والمساهمة باكتشافات واختراعات بالنيابة عنه وبتقدير الرخاء لأبنائه، يستشهد بكل سخافة تقيم عقيدته، يعتقد أن حضارة الغرب لا يزال يحركها اللواء الديني لتشن على أمته الطيبة حرباً صليبية لا تعرف الرحمة، ويحتضن عقله كل فكرة تتملق الزيف الذي يؤمن به وقد نشأ على الارتياب من الشك وبالنتيجة لا يجد غضاضة في أن يجعل اليهود من وراء الحملات الصليبية، والدخلة التتارية في العصور الوسطى، على ضآلتهم وهوانهم في ذلك الزمان الذي لم يكن للتجارة فيه شأن عظيم، إنه يشكو الحاضر للماضي، ويبدو له تاريخه الذي لم يحَضِّره جيداً كأنما بلغ الغاية في النضج والذروة في التطور في كل وجه من وجوه الحياة العامة.

ويتطرق فوزي منصور، الأكاديمي اليساري، إلى التفصيل في حال هذا المخلوق الساذج غير الشرير في كتابه الصادر في ترجمة عن الإنجليزية بعنوان «خروج العرب من التاريخ» والمقدم للمنظمة الأممية في نيويورك، ويجادل إن الماضي الذي ليس لنا ما يدعونا للفخر به إلا إسهامات قليلة لنخبة مفكرة محرومة من التمويل وموزعة الجهود لم يوحد الزمان أو المكان بين أعضائها، أجهض النظام الحاكم في الماضي التحول الرأسمالي وكان العلم النافع ممتهناً، وكيف لنا أن نطلب منه أن يحقق إنجازاً ضخماً والدولة قابضة معونتها. إن لهذا الماضي يد السطوة على الشبيبة التي تشكل القوة الدافعة للمجتمع الوليد، وإن شفاء كل شاب عربي بسيط يبصر فداحة خسران أمته في هذا العالم –وإنه لصادق في خِزيه منه ورغبته في القيام من السقْطة- إن هذا الشفاء يُطلب في الماضي الذي لم يكن يرجو المنتصر فيه علماً أداتياً ليتغلب ويغزو الغزوات وينقلب من خشونة البادية وفظاظة الجانب إلى طراوة الحضارة ولين الحاشية.

إن شبيبة الحركة الإسلامية بأطيافها، التي تحتشد بهم شوارع البلاد العربية في هذه الأيام على درجة من الاختلاف عظيمة عن الشباب المتدين الذي تجد تصويرا لتجربته في الحقبة الممتدة من الثلاثينيات إلى آخر الخمسينيات في روايات نجيب محفوظ ذات المذاق الحلو والمظهر الفتان. ففي القاهرة الجديدة تتقدم الشخصية الثانوية «مأمون رضوان» الشاب صاحب الاتجاه الديني المستنير في الإنجاز الدراسي على الملحد الماركسي علي طه، والمؤمن بنسبية الأخلاق «محجوب عبدالدائم» بطل الرواية، وفي مأمون من صفات الصلاح والشهامة ما يُخلِّف فينا أثراً من التعاطف والاحترام لعله يعدل تَحامُلِنا على البطل واستنكارنا لفلسفة حياته السلْبية. مأمون رضوان مثال للشاب الذي يحمل عقيدة يمسكها أن تميد بفعل المطالعة الواسعة ودروس الجامعة التي ما كانت تحظُر أية معرفة، برغم أن طلبة الجامعة المصرية في ذلك العصر كانوا يدخلون قاعات الدرس مسلمين بتراث آبائهم ليخرجوا منها ملحدين، وهذا كله يحدث بسرعة تخْطِف الأبصار.

والحق أن مأمون واسع الاطلاع حاد الذكاء، قابض على عقيدته يحاول أن يرقعها على هشاشتها بكل ما أعارته الفلسفة من أسلحة الجدل، ولكنه في الوقت نفسه يرتبط بعلاقة حميمة مع صاحبيه ويحدثهما ولا يفرض عليهما إيمانه أو يخاصمهما. في بداية ونهاية هذا حسين الذي يضحي بتعليمه الجامعي لكي يتقدم أخوه الأكبر للمدرسة الحربية ويحقق أحلامه الكبيرة التي تعتمل في دماغ يتبوأ جسداً ضئيلاً. حسين شاب مهذب له شغف بالمطالعة، وتعظم بهجته إذا قرأ عن توافق بين التقليد والمعرفة الحديثة، ويتصيد ما يشفي هوَسه بالتوفيق بين خصمين لا يمكن جمعهما في حيز واحد دون أن ينفجر نزاع أحمر. في آخر أجزاء الثلاثية فقط (1957) يظهر الشاب الإسلامي الذي يقيم بينه وبين الفِكر والعِلم حاجزاً أصماً، وبدأ القراء يلمحون ظهور هذه الشخصيات في روايات محفوظ عندما صعدت جماعة الإخوان المسلمين إلى السطح في تلك الفترة، ورغم ذلك كله كان عبدالمنعم شوكت أخاً لشيوعي متطرف، ولا يستكنِه القارئ أية نية مضمرة فوق الاختلاف الشديد بين الأخوين على الصعيد الفكري.

إن الفئوية tribalism الشنيعة المُدانة بكل بشاعات مؤسسة الحرب منذ فجر التاريخ، والتي عززتها العقائد الدينية، بدأت تتلاشى ببطء إنما بثقة في أغلب البلاد المتحضرة، تناسبا مع ترسخ هذه الأفكار الغريزية التي زادتها القرون صلابة، بالمقارنة تبرز هذه الفئوية على نحو لافت وتنتصر على كل إنسانوي مستنير في عالمنا العربي، وبات الشباب العربي الذي لم يظفر بتعليم هدام للخرافة مذيب للجهالة، وليس أكثرهم يرتقي الصعب ويجد العنت للقراءة التي خسِرت سحرها منذ ظهور هذه المشتتات التقنية، أجَل بات شبابنا الخائب المحبط يمثل خطرا على الأمة والإنسانية على حد سواء. وما دام التفاوت بين أبناء الماكرين والأغنياء الذين يتلقون تعليمهم في مدارس وجامعات من الدرجة الممتازة، وبين المعوزين الذين يلتقمهم التعليم الحكومي فيَهْضم 20 سنة من حياتهم بغير طائل، أقول إذا ظل هذا التفاوت قائما، والحكومة رهينة أيدٍ جشعة طاغية تمنع الاقتصادات العربية من أن توحد طاقاتها وتتبنى اقتصاداً متقدماً هو حليفُ علمٍ متطور وشعب أنِف، وما دمنا غير راغبين في الالتزام بمنح كل شاب الحق في مستقبل آمن يجعله يظن بوقته وجهده فلا يلتفت للدعوات الدينية التي تزدهر فقط في المجتمعات الزراعية الريعية، وما دام شبابنا أنفسهم يستصعبون أن يستجيبوا لما استجاب له كاتب السطور، يهذبون عقولهم بالأدب ويطهرون بواطنهم بالموسيقى والتأمل ويوسعون فكرهم بالشك ويؤمنون فوق كل إيمان بالمحبة الإنسانية التي تبشر بسقوط الفوارق بين الأمم ونهاية الحروب، فلعل التغيير لا يعبأ به متسلط سارق أفّاق يود لو أن تمضي دُهور على حكمه الفاسد فلا يزلزلُه مغامِر أو تفصل مقصلة الغاضبين رأسه.

على النقيض مما نتمنى، يبدو شباب اليوم الذين يدفع بهم إلى الجامعات دفعاً في آلية تكرير تقدم الاستهلاك الكمي على عامل الجودة، كأنهم صورة كئيبة للإنسان في العصور الخالية، وقد تحقق لهم ما أرادوا إذا كان المطلوب من الماضي هو أن يسلك الشباب في سبيل مظلم شكلا ومضمونا. قد أسأل نفسي بمرارة: لمَ نصرف على جامعات تخجل من تدريس وبحث نظرية التطور وعلوم الفَلك، وتعبث بأهداب دراسات العصور الجيولوجية دون سداها، ويستثقل أساتذتها تدريس شكسبير وميلتون وجوته، ولا تمول أبحاث الدراسات الشرقية.

في بلادنا المئات من الآلاف من الشباب العاطل الذي لفظته الجامعات لمواجهة أشباح الفقر والجهل، عقل كل فرد منهم لا ينبض بتفكير يمتاز على أولاد السنة الثالثة في بلاد الحضارة، لقد حَثّنا كبار المستشرقين مثل نيكولسون على تصفيح الحقيقة التاريخية بالتفكير والتحقيق، وحاضَرنا بيكون عن مفصلية التجربة في طلب الخبرة العلمية، وإذا كنا نستطيل ارتفاع المطامح الخليقة بالحضارة الشامخة فلِمَ لا نخلي بين الأجنبي وماضينا يكتب لنا تاريخ، وتصنع لنا الأمم غذاءنا وكساءنا وأثاث بيوتنا، وننعم نحن بسلام سبات عميق قد راق لنا، وطال بنا العهد في ذلك، حتى ينفد النفط أو تستغني عنه الأمم المشتغلة بالعلوم، وإذ ذاك فقط نعود إلى كهوف الجبال وتكون الأرض لنا مهاداً والسماء لحافاً!