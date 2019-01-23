النضج السياسي خارج السلطة (2)

"امتى شفت الشمس آخر مرة" مصطفى الزائدي

طبعا السيد مصطفى الزائدي لم يقر بما أين به، رغم الكثير من القرائن على فعلته، بل لعل التوضيح الذي قدمه المرحوم بن حميدة في مقاله (مصطفى الزائدي لا مفر من الاعتراف!) لم يترك لمصطفى الزائدي أي مساحة للمراوغة في تفنيد ما أدين به. لقد انتهت قضية مصطفى الزائدي حينها عن طريق عملية الابتزاز التي مارسها النظام "الجماهيري"، والتي تم بموجبها القرار الألماني، السياسي (وليس القضائي)، بترحيل مجرمي "بيت الشعب"، ومبادلتهم بالرهائن الألمان السبعة الذين احتجزتهم اللجان الثورية، وعلّلت السلطات السياسة الألمانية أن طرد مصطفى الزائدي أملته مصلحة ألمانيا العُليا.

أَدين لمصطفى الزائدي بدخولي إلى عالم الكتابة، فقد كتبت أول مقالة لي في نهاية ديسمبر العالم 2008، وقد كانت بعنوان (الزائدي: قل يا أيها الكافرون!)، وقد كتبتها باسم مستعار هو اميس انتمورا، استعملته طيلة الفترة حتى انبلاج ثورة 17 فبراير. كان سبب المقالة هو ذلك السجال الذي دار بين المرحوم محمد بن حميدة والدكتور مصطفى الزائدي حول أحداث بيت الشعب في بون. وكتبت ما كتبت حينها عرضا وتوضيحا لما كنت أراه فسادا في منظومة الحكم واختزال الوطن في شخص، وتكوين تنظيم يعبد ذلك الشخص ويتبنى آراءه ونظرياته كأنها قدس من الأقداس، ويستميت في الدفاع عنها، ويرتكب من الموبقات ما لا حصر لها من أجل حمايتها والتنظير لها، رغم أن هذا التوجه يصب في مصلحة شخص على حساب مصلحة أمة كاملة، ويرى كل مخالف هو عدو وليس صاحب حق في خلافه.

وكعادة التبرير التي يلجأ اليها عديمو الحجة من المؤدلجين، رد مصطفى الزائدي على مقالي بمقال عنونه (إلى بن حميدة.. وانتمورا وآخرين..)، لكن ربما أهم ما جاء في مقاله الاتهامات المستهلكة والمتكررة لكل مخالف، فمن يخالف الأنظمة الحاكمة في دولنا هو عميل للأمريكان إن كان نظام الدولة "تقدميا!!!...." كالنظام "الجماهيري البديع" وعميلا للشيوعية إن كان النظام الحاكم "رجعيا!!!!....".

ما أعادني اليوم إلى تناول السيد مصطفي الزائدي هو لقاؤه التلفزيوني على قناة ليبيا روحها الوطن في استظافة الإعلامي نبيل الحاج في برنامجه أكثر. وسأركز هنا على بعض النقاط التي وردت في حديثه وإجاباته على أسئلة مقدم البرنامج.

لقد ابتدأ جوابه بعدم اعتقاده في نجاح المؤتمر الجامع الذي يسعى إليه السيد غسان سلامة (وربما أتفق معه في هذا الأمر مع بعض التحفظ بسبب طبيعتي المتفائلة)، والسبب كما يراه أن البعثة الأممية تسعى إلى تقسيم السلطة بين أطراف، يرى مصطفى الزائدي، انها ليست جديرة بممارسة السلطة، ويرد فشل الصخيرات إلى نفس السبب. ما يستشف من أسلوب الجواب هو أن السيد مصطفى لا زال يعيش وهم السلطة التي تسربت من بين يديه، ومازال يعتقد بإن ليس هناك من هو جدير بالسلطة. في ما يبطن من معتقد، فأنصار سبتمبر هم وحدهم الجديرون بالحكم دون سواهم، وإن أقدر الأشخاص على إدارة الدولة هم أولائك الذين لا زالوا يقبعون في السجون من أمثال المحمودي ودوردة والسنوسي وغيرهم من رجال النظام السابق. كأن ليبيا لم تلد غيرهم. على أنه أصبح يتحدث عن أنصار فبراير بلغة تعني قبوله لهذا التيار، بعد أن وصل إلى واقع يجبره على هذا الأمر، وهذا في حد ذاته نضوج سياسي يحسب له.

ورغم مشاركة أعضاء من تنظيمه المسمى بالجبهة الشعبية لإنقاد ليبيا في مؤتمر دكار الذي نظمته مؤسسة برازفيل، والتي يعتقد أنها ممولة من دولة قطر وتشرف عليها زوجة الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي، والذي شاركت فيه قيادات للتيارات الإسلامية، فهو يطالب بإقصاء بعض هذه التيارات العابرة للحدود. لكنه في نفس الوقت يدين الإقصاء والعزل والاستبعاد. وتناسى أنه لا زال يدعو ويساند نظاما استبعد الجميع من خلال الجبهة التي يرأس أمانتها، وانه كان أحد أركان ذلك النظام ومن أهم أدواته، ونسي تاريخ تهميش كل التيارات الفكرية في العقود الأربعة التي سبقت ثورة فبراير.

ويعزل ... حسب رأيه ... القضايا الرئيسية عن الأشخاص، رغم انه قضى كل تاريخه المهني في خدمة مستبد، بل كان أداة قتل في نظام فاشي. ويعبر عن نفسه بأنه ضد الشيطنة، وقد كان يرى في ماضيه السياسي كل مخالف شيطانا وعميلا.

ومن الإيجابيات التي ظهرت في ردوده، والتي بالفعل تعتبر تطورا إيجابيا في مساره السياسي، الابتعاد عن توظيف أعداد المهجرين والمهاجرين والمبالغة في ارقامهم، ذلك أن أنصار سبتمبر عودونا بتضخيم هذا الأمر وإبرازاه على أنه يفوق ثلث سكان ليبيا، إلا أن السيد مصطفي.. صرح، ربما جدلا.. بأن المهجرين لا يتجاوز عددهم النصف مليون، في حين كانوا .. من أجل المتاجرة بكبر العدد.. يصرون على أن المهجرين يزيدوان عن المليونين.

والأسئلة التي تفرض نفسها: هل نسي السيد مصطفى أنه كان يعتبر كل "خصوم" النظام الجماهيري "عملاء" لأمريكا؟ هل تناسى أن تنظيمه الثوري ونظامه الجماهيري كانا ينظران إلى كل من لا يعتقد في أطروحات ذلك النظام عدوا، ويصنفونه في قائمة الخيانة، ويسبغون عليه صفة العمالة، ويطالبون بل يسعون إلى استئصاله؟!!!...

أستطيع أن أقول أن خطاب الزائدي يبين فيه نضج سياسي لكنه نضج جاء متأخرا، ذلك أن هذا النضج لم يتم من خلال الممارسة السياسية التي امتهنها في أكثر من ثلاثة عقود، عذب فيها من عذب، وقتل فيها من قتل، وأهان فيها من أهان، رغم أنه لم يكن في مركز أمني قد يبرر ممارساته، بل جاء هذا النضوج وهو خارج السلطة، وأرجوا أن لا يكون بدافع العودة إليها. وربما يحاول الآن أن ينسى أو يتناسى أنه صاحب مقولة "امتى شفت الشمس آخر مرة"، لأناس أبرياء ربما لم يلتقوا به في اي مناسبة، ولم تكن له عداوة بأي منهم، إلا أن القدر جعلهم ضحاياه في لحظة "شبق ثوري" تحت مظلة نظام دموي.

وأخيرا، أهنيء مصطفى الزائدي وكل "أنصار سبتمبر" الذين نضجوا وهم خارج السلطة على هذا النضوج حتى وإن أتى متأخرا فذلك أفضل من أن لا يأتي. وأملي أن يساهم هذا النضوج في حل جزء من مشكل الوطن الذي لا شك هم كانوا أول من ساهم في ما آل إليه، وأنصح تنظيمهم الذي يعرف بالحركة الشعبية أن يختار أمينا لم يتورط في قضايا تعتبر جنائية حتى يكون له مصداقية في الشارع، وأن يتخلى عن صفة "الوطنية" التي لم تكن في يوم من الأيام ذات قيمة في هذا التنظيم الثوري. أنا اؤمن تماما بأن أهم أهذاف التغيير الذي حدث وأيدناه ونؤيده في فبراير 2011 هو عدم إقصاء أي طيف سياسي، على أن هذا لا يعني شهادة براءة لمن أجرم بسبب المظلة التي أتاحها القدر له في الطيف الذي ينتمي إليه، لهذا فالمشاركة السياسية في دولة القانون يجب أن تستبعد كل المجرمين الذين أجرموا في حق الإنسان الليبي.