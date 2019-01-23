حديث المساء: فاقد الشيء لا يعطيه

إذا قيل لكم ليس لدينا أحزاب فاغضبوا قليلا لكن اضحكوا فى اللحظة نفسها كثيرا. إنه لا يوجد تاريخ عريق للأحزاب السياسيه هنا فى ليبيا. لا يوجد ثمة حزب حقيقي وراءه تجربة أو مسيرة حافلة بالعذاب والنضال. إن ماهو موجود يحاكي غيره في المنطقة. يقلده. يتاْثر به. مجرد مبادرات سريعة في الهواء أو اجتهادات تظل في غالبها قاصرة يسهل على الدوام احتواؤها أو توقفها عن المشي.

لا يوجد لهذه الأحزاب أو الجماعات أو التكتلات التي نبتت فوق الأرصفة أي فكر أو منهج أو خطة عمل واضحه، أو رؤية محدده أو أيما شيء يرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الليبي على مدى تاريخنا المعاصر.

ومع التقدير لمعاناتها فى السجون أو استشهاد بعض رموزها أو ملاحقتها بالتقارير السرية.. فإن تجربتها تظل قاصرة تقدم رجلا وتؤخر أخرى.. أو تراوح مكانها. ولعلنا جميعا ندرك أن القذافي صاحب (من تحزب خان) خلق منها فى فترة حكمه عدوا وهميا أو بعبعا أراد أن يخيف به من ينوي مجاهرته بالعداء.. وذلك بحكم طبيعته وهواجسه وعودته للسجلات والقيودات الأمنيه القديمه المحفوظه فى أدراج المباحث منذ زمن الإدارة البريطانيه أو بداية عهد الاستقلال نتيجة لوشايات المخبرين أو حتى من بعض أفراد تلك الأحزاب.. أو بوجود البعض منهم للدراسه في الدول المجاورة بواسطة كتبة أجهزتها البوليسية أيضا.

لقد استفاد القذافي من ذلك تماما ولم ياْل جهدا طوال عقوده الأربعة في أن يجعل من كل من يخالفه (حزبيا) بالمجان على عادة تلك الوشايات والتقارير وقد راْينا عدم تورعه فى إلصاق تلك التهمة ببعض الشباب الصغار ممن لايعرفون معنى كلمة الحزب لأنهم فقط شاركوا فى مظاهرة ضده أو نددوا به.

تلك كانت عادته وعادة حوارييه من اللجان الثورية. كون أحزابا فى الخيال وأصبحت تلك التهمه ذريعة تصل إلى تخوين من يخالفه الرأي والمعتقد عظمى وتنتهي أحيانا بالتصفية.. رغم تعامله مع العديد من الأحزاب في العالم وإغراقها بالأموال واستخدامها لصالحه والدعاية طوال الوقت من خلال المثابة العالمية. وكان ذلك مضحكا للغايه ومدعاة للتندر.. فهو يتهم البعض هنا بالماركسية ويعانق كاسترو وجورج حاوي.. وهو يصفى الدغيس وحمى ومصطفى النويرى ويوثق العلاقات مع البعث فى سوريا وأحيانا العراق.. وهو يكتم أنفاس الأمازيغ ويتعامل مع الأكراد والأرمن.. ويقتل محمد مصطفى رمضان ويعانق القرضاوي والغنوشي.. وهو يلعن إسرائيل ويدعو لإقامة إسراطين.. ويرسل حجاجه إلى بيت المقدس.. ويؤسس اللجان الثورية المدججة بالسلاح المناهضة لكل فكر مغاير.. ويهوى عبدالناصر إلى درجة العبادة ويلعن ميثاقه أمام لجانه في اللقاءات الخاصة جدا.. إلى آخر المتناقضات التي حارت البرية فيها. وفى كل الأحوال القذافى فهم هذه اللعبة جيدا وأجاد القفز على حبالها وأدى البترول والمال المهمة بإتقان. أحزاب على امتداد العالم والمنطقة يمكن شراؤها بثمن بخس واستعمالها في كل الأوقات إلا فيما ندر.

وبعد فبراير منذ ثمانية أعوام ظل الناس فى ليبيا من المتطلعين إلى التغيير نحو الأفضل. لم يكن وراء هذا التطلع أي حزب أو تنظيم أو نخبة أو جماعة. كانت وراءها (ليبيا) فقط لدى أولئك المساكين كما لاحظ الجميع غير أن الفرصة كانت مواتية فى ظل الفراغ السياسي الذي نشاْ مع عدم وضوح الرؤية الوطنية الواحدة لسد ذلك الفراغ منذ البدايه ومساندة الشباب الذين استطاع من له أطماع في الداخل والخارج أن يجيرهم لصالح أهداف ومصالح تمتليء بالأمراض والعاهات.

كان الأمر يبدو طبيعيا عندما لاحظنا أحزابا تشكلت بحماس واندفعت بعاطفة أكثر من أي شى آخر سواء من التيارات الإسلاميه المختلفة أو الليبرالية كما يقال أو المستقلة وبدا الموضوع كما لو أنه رد فعل معاكس قوي على من (تحزب خان) في عهد القذافي أو منع الأحزاب في العهد الملكي. كان ذلك عاديا جدا وفقا للأجواء التي ْاختلطت بالفوضى مع الحرية التى شعر بها الناس مع صقيع فبراير.

وكان الأمر كذلك مبنيا على العاطفة والصداقة والعلاقات والمعرفة ولاشيء سواها. فهل لاحظتم وجوها أو شخصيات لها تجربة عريقة في السياسة أو التاريخ الوطني ومهارة فائقة في إدارة الشؤون والتعاطي مع السياسة باعتبارها قدرات وحسن اْداء وفهما للماضي والحاضر والمستقبل. هل لاحظتم ذلك منذ فبراير وإلى الآن في هذه التجربة البسيطة الخالية من أي شيء غير معاناة السجن أو النضال في المهجر والمحاكاة للآخرين حتى في إطلاق التسميات لدى بعض (الأحزاب).

ماهى الخبرة لهذه (الأحزاب) التي أطلت علينا فجاْة باْفرادها واْطماعهم ومصالحهم؟ لقد كان لتكوينها بهذه السرعة وبمختلف أنواعها وتياراتها ثم إلحاقها في بعض المؤسسات خطاْ سياسيا فادحا أضر أكثر مما أفاد . صراعات واختلافات ومصالح وتهديدات. كان المرشحون من الأحزاب وغيرهم يعدون الشعب بالوعود البراقة في لوحاتهم الدعائية الملونة المنتصبة في الشوارع وجزر الدوران بأنهم سيحققون المستحيل.. والحصاد كان صفرا حتى تاريخه.

إن الأحزاب لدينا مجرد فقاعات وهي وجه آخر للقبيلة والمصالح الفردية وربما الارتكان إلى جهات خارج الوطن. قد يقول قائل أننا في البداية. وأن الحراك يستدعي هذا.. وأن هذه أولى الخطوات نحو الديمقراطية.. (وينسى اننا لم نضع دستورا يقر ذلك حتى الآن).. ورغم هذه النوايا الحسنة فإننا لسنا فى حاجة ملحة إلى أحزاب (قاصرة) و(غير راشدة) وغير (خبيرة) و(خالية من التجربة والخبرة السياسية).. أحزاب وجماعات تستدعي الرثاء حقا.. أعضاؤها وقياداتها لايملكون ثقافة سياسية ومعرفة بالواقع ولايعرفون كيف يتحدثون و (يكسرون اللغة ويعوجون التاريخ).. اْحزاب وجماعات اْغلب مقراتها مقفلة في وجه الشمس في بنغازى وطرابلس.. فيما المواطن البعيد في الواحات والأرياف والنواجع والقرى.. لا يسمع عنها شيئا اْو تتصل به وتضعه ضمن شغلها الشاغل!!

نحن الآن في حاجة قصوى إلى حزب (ليبيا) يجمعنا حتى تنضج الأمور وبعدها سيغدو كل شيء سهلا مثل ارتشاف الحليب الدافيء في الصباح. اْقول لكم.. أن (الخطاب الحزبي)عندنا سيظل قاصرا ويتوكاْ على (عكازين) ويعانى من أزمة كبرى دون تحقيق علاقة وثيقة مع الناس الذين يفترض أن يكون صوتهم ويقودهم باتجاه مصالحهم ومصالح الوطن. ذلك أمر يحتاج إلى تضحيات ورجال من نوع آخر.

ولكي تضحكوا كثيرا أو تضربوا (فصا) أقول لكم في هذا المساء المفعم بالصقيع والوحدة فى ليل بنغازي الطويل: لاتوجد لدينا (اْحزاب) بالمفهوم السياسي الصحيح.. بالمعنى الحقيقي الذي يعرفه العالم لهذا المصطلح وما يعنيه. إننا فقط مازلنا نحاكي ونقلد ونتاْثر ونندفع بعاطفة. وهذا وحده لايكفي. إنه يجعلنا اْكثر بؤسا ومدعاة للسقوط والدحرجة في مزالق الطريق الطويل.

اصنعوا لنا تجربة حزبية (وطنية) جديرة بالاهتمام والتقدير. اْوجدوا لنا أحزابا حقيقية وليست عائلات أو قبائل حزبية. تجربة ناضجة تتخلق في جيناتها ليبيا وتنمو. ونحن عندئذ سنكون جميعا معكم (بتراب الدار).. اْول من يدون اسمه فى كوادركم وسجلاتكم عند فتح الفروع في اْول زقاق من مدننا التي تعاني من الصقيع وانقطاع الكهرباء وطوابير السيولة المالية!.